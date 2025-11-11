Приглашаем вас в удивительное 6-часовое путешествие по двум жемчужинам императорской России – блистательному Петергофу и уединенному Ораниенбауму.
Эта экскурсия – уникальная возможность погрузиться в атмосферу роскоши и величия, узнать секреты создания знаменитых парков и дворцов, а также насладиться живописными видами Финского залива.
Описание экскурсии
Два главных комплекса ПетербургаПетергоф и Ораниенбаум — два уникальных дворцово-парковых комплекса, отражающих эпоху расширения Российской империи. Петергоф — символ морского могущества, впечатляет своим масштабом и фонтанами. Ораниенбаум, наоборот, сохранил камерную атмосферу и напоминает о частной жизни императорской семьи. Экскурсия позволит узнать об истории создания этих шедевров, их создателях и значении для России. Гости смогут прикоснуться к духу времени, узнать о гидротехнических секретах Петергофа, судьбе Меншикова и быте русских императоров, погрузиться в историю и открыть для себя новые грани русской культуры. Это возможность не просто увидеть достопримечательности, но и почувствовать связь времен. Важная информация:
- В зависимости от расписания музея, посещение Большого Меншиковского дворца может быть заменено на посещение Павильона Катальной горки. Это позволит вам увидеть еще один интересный памятник архитектуры и узнать больше об истории Ораниенбаума.
- Программа может быть скорректирована в зависимости от погодных условий, дорожной ситуации и расписания музеев.
- Гид оставляет за собой право вносить изменения в маршрут с целью обеспечения безопасности и комфорта группы.
- Рекомендуется надеть удобную обувь и одежду, подходящую для погодных условий.
Ежедневно (кроме вторника) в 11:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нижний парк Петергофа
- Парк Ораниенбаума
- Большой Меншиковский дворец или Павильон Катальной горки (в зависимости от даты)
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный транспорт - легковой автомобиль или Мерседес Спринтер (в зависимости от количества участников)
- Входные билеты в Нижний парк Петергофа и Большой Меншиковский дворец (или Павильон Катальной горки)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Искусств, Санкт-Петербург, памятник Пушкину
Завершение: Пл. Искусств, Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (кроме вторника) в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
