Petergof-group – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Petergof-group» в Санкт-Петербурге, цены от 2350 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин
На автобусе
10 часов
6535 отзывов
Групповая
Петергоф и Кронштадт: Две жемчужины Петербурга в одной экскурсии
Погрузитесь в величие Петергофа и морскую душу Кронштадта, открывая исторические сокровища подлинной России
Начало: Площадь Островского, 6
Завтра в 09:00
1 апр в 09:00
2350 ₽ за человека
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
На метеоре
9 часов
94 отзыва
Водная прогулка
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
1 мая в 09:00
2 мая в 09:00
от 8800 ₽ за человека
Однодневный автобусный тур Кронштадт-Петергоф
Пешая
На автобусе
10 часов
Групповая
Однодневный автобусный тур Кронштадт-Петергоф
Начало: Ул. Казанская, д. 2
Расписание: По средам и субботам в 9:00.
5 апр в 09:00
9 апр в 09:00
3618 ₽ за человека
Автобусный тур в Царское Село и Петергоф
Пешая
На автобусе
10 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Автобусный тур в Царское Село и Петергоф
Начало: Ул. Казанская, д. 2
Расписание: Среда и суббота в 9:00.
5 апр в 09:00
9 апр в 09:00
3618 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    23 марта 2025
    Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин
    Спасибо за экскурсию, очень интересное путешествие получилось с Дашей, достаточно было времени на прогулку по Петергофу! Многое узнала новой информации 👍
  • О
    Олег
    23 марта 2025
    Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод был просто на высоте. Спасибо вам. Вы делаете очень важное дело.
  • М
    Марина
    13 марта 2025
    Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин
    Отличная экскурсия! Гид Игорь очень интересно и познавательно преподносил сведения и интересные факты, весело и непринужденно и при этом очень много глубоких исторических фактов! Водитель Дмитрий вез нас очень бережно и аккуратно! Мы в восторге! Большое спасибо!
  • Е
    Екатерина
    5 октября 2024
    Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
    Хорошая организация, чудесный экскурсовод. Экскурсия получилась очень насыщенной.
  • А
    Алина
    25 сентября 2024
    Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
    Все хорошо организовано, на все хватило времени. Очень понравилось
  • Y
    Yulya
    12 сентября 2024
    Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны
    Очень познавательная экскурсия. Хотелось бы поблагодарить экскурсовода Татьяну, всё интересно и доступно рассказывает! Эта экскурсия позволила узнать много новой и полезной информации. Цена абсолютно соответствует качеству экскурсии.
  • Е
    Елена
    19 августа 2024
    Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны
    Экскурсия очень понравилась. Да и как может не понравиться Петергоф? Одно омрачило впечатление: дождь, как только дали свободное время, поэтому большую часть его провели, прячась от ливня.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Petergof-group»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин
  2. Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
  3. Однодневный автобусный тур Кронштадт-Петергоф
  4. Автобусный тур в Царское Село и Петергоф
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Зимний дворец
  7. Петропавловская крепость
  8. Спас на Крови
  9. Казанский собор
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в марте 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Petergof-group" можно забронировать 4 экскурсии от 2350 до 8800. Туристы уже оставили гидам 6629 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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