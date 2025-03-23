Групповая
Петергоф и Кронштадт: Две жемчужины Петербурга в одной экскурсии
Погрузитесь в величие Петергофа и морскую душу Кронштадта, открывая исторические сокровища подлинной России
Начало: Площадь Островского, 6
Завтра в 09:00
1 апр в 09:00
2350 ₽ за человека
Водная прогулка
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
1 мая в 09:00
2 мая в 09:00
от 8800 ₽ за человека
Групповая
Однодневный автобусный тур Кронштадт-Петергоф
Начало: Ул. Казанская, д. 2
Расписание: По средам и субботам в 9:00.
5 апр в 09:00
9 апр в 09:00
3618 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Автобусный тур в Царское Село и Петергоф
Начало: Ул. Казанская, д. 2
Расписание: Среда и суббота в 9:00.
5 апр в 09:00
9 апр в 09:00
3618 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна23 марта 2025Спасибо за экскурсию, очень интересное путешествие получилось с Дашей, достаточно было времени на прогулку по Петергофу! Многое узнала новой информации 👍
- ООлег23 марта 2025Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод был просто на высоте. Спасибо вам. Вы делаете очень важное дело.
- ММарина13 марта 2025Отличная экскурсия! Гид Игорь очень интересно и познавательно преподносил сведения и интересные факты, весело и непринужденно и при этом очень много глубоких исторических фактов! Водитель Дмитрий вез нас очень бережно и аккуратно! Мы в восторге! Большое спасибо!
- ЕЕкатерина5 октября 2024Хорошая организация, чудесный экскурсовод. Экскурсия получилась очень насыщенной.
- ААлина25 сентября 2024Все хорошо организовано, на все хватило времени. Очень понравилось
- YYulya12 сентября 2024Петергоф. Большой дворец + Малый музей + ФонтаныОчень познавательная экскурсия. Хотелось бы поблагодарить экскурсовода Татьяну, всё интересно и доступно рассказывает! Эта экскурсия позволила узнать много новой и полезной информации. Цена абсолютно соответствует качеству экскурсии.
- ЕЕлена19 августа 2024Петергоф. Большой дворец + Малый музей + ФонтаныЭкскурсия очень понравилась. Да и как может не понравиться Петергоф? Одно омрачило впечатление: дождь, как только дали свободное время, поэтому большую часть его провели, прячась от ливня.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Petergof-group»
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