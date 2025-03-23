А Анна Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин Спасибо за экскурсию, очень интересное путешествие получилось с Дашей, достаточно было времени на прогулку по Петергофу! Многое узнала новой информации 👍

О Олег Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод был просто на высоте. Спасибо вам. Вы делаете очень важное дело.

М Марина Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин Отличная экскурсия! Гид Игорь очень интересно и познавательно преподносил сведения и интересные факты, весело и непринужденно и при этом очень много глубоких исторических фактов! Водитель Дмитрий вез нас очень бережно и аккуратно! Мы в восторге! Большое спасибо!

Е Екатерина Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде Хорошая организация, чудесный экскурсовод. Экскурсия получилась очень насыщенной.

А Алина Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде Все хорошо организовано, на все хватило времени. Очень понравилось

Y Yulya Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны Очень познавательная экскурсия. Хотелось бы поблагодарить экскурсовода Татьяну, всё интересно и доступно рассказывает! Эта экскурсия позволила узнать много новой и полезной информации. Цена абсолютно соответствует качеству экскурсии.