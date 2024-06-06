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скидка
5%
Групповая
6 часов
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
Путешествие на метеоре к фонтанам Петергофа - уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург с воды и насладиться красотой исторических парков
Начало: Возле фонтана у Эрмитажа
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
48004 560₽ за человека
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами
Отправляйтесь на автобусную экскурсию в мини-группе и наслаждайтесь Петергофом без забот. Трансфер, билеты и гид включены
Начало: На площади Искусств
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450₽ за человека
Групповая
9 часов
Экскурсия в Петергоф: Большой дворец, фонтаны и музеи
Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны. Узнайте о создателях и владельцах Петергофа, оцените водную феерию и парадные залы
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 100₽ за человека
скидка
10%
Групповая
6 часов
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца в мини-группе (билеты включены)
Познакомиться с парком и дворцом великолепной резиденции в групповом формате
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
14 июня в 11:00
48004 320₽ за человека
Групповая
6 часов
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
Начало: Английская набережная, 2, Сенатская пристань
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 5 500₽ за человека
Групповая
6 часов
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 08:50
9 июня в 08:50
от 5 300₽ за человека
Групповая
7 часов
Автобусная экскурсия в Петергоф с гидом
Погрузитесь в величие Петергофа, наслаждаясь экскурсией с гидом по Большому дворцу и Нижнему парку
Начало: Невский проспект, 85
Расписание: Ежедневно кроме понедельника и последнего вторника месяца в 14:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 3 700₽ за человека
Групповая
10 часов
Петергоф и Кронштадт: Две жемчужины Петербурга в одной экскурсии
Погрузитесь в величие Петергофа и морскую душу Кронштадта, открывая исторические сокровища подлинной России
Начало: Пл. Искусств, 3
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300₽ за человека
Групповая
6 часов
Из Петербурга в Петергоф в формате «Всё включено» в мини-группе (билеты включены)
Начало: Площадь Искусств, у памятника А.С. Пушкина
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Расписание: ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 950₽ за человека
Групповая
10 часов
Петергоф с билетами на весь день: Большой и Малый дворцы + парк
Начало: Пл. Искусств, 3
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 750₽ за человека
Групповая
45 минут
Билет на метеор в Петергоф и из Петергофа
Начало: Адмиралтейская НАБ.Д. 2, прист. «Спуск со львами»
Расписание: Ежедневно. Доступность мест смотрите ниже.
Завтра в 10:15
9 июня в 10:00
от 1 000₽ за человека
Групповая
5 часов
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Расписание: С 10:00 до 18:00 каждые полчаса
Завтра в 10:15
9 июня в 10:00
от 1 900₽ за человека
Групповая
7 часов
Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
Начало: Пл. Искусств, 1, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 14:00
13 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Групповая
9 часов
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
от 7 550₽ за человека
Билеты
3 часа
Петергоф великолепный: аудиоэкскурсия с билетами в Нижний парк
Начало: Разводная улица, 2 (Нижний парк)
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
от 1 390₽ за билет
Билеты
3 часа
Нижний парк Петергофа: аудиоэкскурсия по русскому Версалю
Путешествие в царство петровского барокко: история создания и шедевры в деталях
Начало: Около входа в Нижний парк
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 390₽ за билет
Билеты
4 часа
Экскурсия по Нижнему парку и дворцу Петергофа (билеты включены)
Удобный способ познакомиться с великолепной загородной резиденцией на Финском заливе
Начало: Около Большого Петергофского дворца
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
12 июня в 10:30
14 июня в 10:30
4 200₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия6 июня 2024Удобен формат всё включено, не нужно думать о билетах в парк и дворец. Чёткая организация процесса, всё динамично, интересно и познавательно. Рекомендую.
- ААнна6 июня 2024Четко организованная экскурсия, полное соблюдения тайминга и полное соответствие ожиданиям. Водитель Александр, экскурсовод Нина, и все руководство компании, выражаем вам огромную благодарность за отлично проведенное время и полученные эмоции.
- ЕЕлизавета5 июня 2024Нам понравилась такая экскурсия. Без очередей, без суеты. С нами была экскурсовод Елена - грамотная, приятная женщина. Рассказывала интересно и
- ААнна5 июня 2024Хочу выразить благодарность организаторам и потрясающему гиду Елене! Экскурсия была просто потрясающая! Огромное вам спасибо!
- ССветлана5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, хорошая организация, всё было во время, без задержек. Гид Виктория хорошо преподносит материал, интересно и легко воспринимается
- ННаталья5 июня 2024Все пршло отлично! Спасибо организаторы молодцы! Однозначно рекомендую.
- ММарина5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Впервые была в Большом Петергофском дворце. Все информативно и интересно. С погодой, к тому же, очень повезло, цветы, фонтаны, солнце - красота!
- ООльга3 июня 2024Все понравилось,спасибо!
- РРузанна3 июня 2024Спасибо организатором и Гиду Анастасии,было очень познавательно и интересно
- ККатерина2 июня 2024Экскурсия просто супер! Все на высшем уровне!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Билеты в Петергоф»
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