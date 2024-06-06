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понятно, никуда нас не гнала и не торопила. Самые основные места в Нижнем парке Елена нам показала. Петергоф, конечно, настолько огромный, что его весь не обойти и за несколько дней. Поэтому в этой экскурсии самые яркие места и факты. Спасибо Елена и вашей команде!