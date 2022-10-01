Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Дворцовые комплексы
Величественная архитектура ежегодно привлекает в Санкт–Петербург тысячи туристов из России и зарубежных стран. Великолепные дворцовые комплексы, особняки и проспекты придают городу уникальный колорит, превращающий его в настоящую жемчужину не только среди российских городов, но и среди мировых мегаполисов.
Мир царской России
Начните своё знакомство с Северной столицей авторской экскурсией «Романовы» и погрузитесь в увлекательный мир царской России, которая сформировала его неповторимый характер и внешний облик.
История города и его архитектура неразрывно связаны с Домом Романовых – царской династией, которая находилась во главе российского государства с 17–го по 20–й век. Возведенный среди болот по приказу Петра I, одного из наиболее активных и целеустремленных представителей рода Романовых, город Святого Петра постепенно начал играть ключевую роль в стране.
События разворачивались в дворцовых стенах Санкт–Петербурга
Вслед за первыми сооружениями военного назначения, такими как Петропавловская крепость и Кронштадт, среди построек начали появляться грандиозные и одновременно с этим изящные дворцы – Зимний, Новомихайловский, Мраморный, Строгановский, Юсуповский, каждый из которых хранит под своими сводами частицу истории российского царского рода, к которой сегодня вы можете прикоснуться.
На протяжении трех веков наиболее важные для страны события разворачивались в дворцовых стенах Санкт–Петербурга, где наследниками Дома Романовых принимались решения, влиявшие на жизни миллионов российских людей.
Важно знать:
- Работая в индивидуальном формате, гид сможет дать вам намного больше ценной и увлекательной информации, а вы, в свою очередь, получите возможность задать любой вопрос о Доме Романовых и о той исторической роли, которую эта семья сыграла в возникновении и развитии города.
- Авторская экскурсия «Романовы» прекрасно подойдет для семейного время препровождения, а также для проведения культурного досуга в компании друзей или коллег. Она станет удачной альтернативой самостоятельному изучению наиболее известных мест, если вы хотите не только сделать несколько фотографий на фоне незнакомых вам зданий, но и по–настоящему узнать город.
- Экскурсия рассчитана на группу от 2 до 7 человек. Независимо от количества участников, мы предоставим для каждой группы микроавтобус с водителем. Это позволит вам избежать утомительных пеших передвижений по городу и даст возможность осматривать запланированные к посещению достопримечательности с комфортом в любую погоду.
- Знакомство с городом можно начать в любой подходящий для вас момент. По вашему желанию наш водитель сможет забрать вас из отеля, аэропорта или железнодорожного вокзала.