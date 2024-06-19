Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

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Я Яна Были на экскурсии 12 июня,очень интересно и познавательно. Удобно,что часть экскурсии провели пешком по знаковым местам,а часть проехали на комфортном микроавтобусе,плюс получили небольшой приятный подарок от организаторов:) Гид Антон прекрасно знает город,историю,развернуто отвечал на все вопросы,уделял особое внимание ребенку,ради которого мы и устроили эту экскурсию,поэтому сын был очень счастлив! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Марта Высокопрофессиональные и интеллигентные экскурсоводв, прекрасная организации оформления и заказа экскурсий. С удовольствием обратимся в ваше агентство при следующем визите в Питер. Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Марта Высокопрофессиональные и интеллигентные экскурсоводв, прекрасная организации оформления и заказа экскурсий. С удовольствием обратимся в ваше агентство при следующем визите в Питер. Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Владислав Очень интересная экскурсия, особенно для интересующихся историей и династией Романовых в частности. Спасибо большое экскурсоводу Евгении. Все очень понравилось Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Б Болдырев Очень интересная экскурсия, особенно для интересующихся историей и династией Романовых в частности. Спасибо большое экскурсоводу Евгении. Все очень понравилось Вам был полезен этот отзыв? Да Нет