Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Наш профессиональный экскурсовод расскажет вам о самых важных эпизодах хроники семьи Романовых и их связи с различными историческими местами города.
Индивидуальная экскурсия позволит вам полностью погрузиться в процесс изучения интересных фактов
Индивидуальная экскурсия позволит вам полностью погрузиться в процесс изучения интересных фактов
Описание экскурсииДворцовые комплексы Величественная архитектура ежегодно привлекает в Санкт–Петербург тысячи туристов из России и зарубежных стран. Великолепные дворцовые комплексы, особняки и проспекты придают городу уникальный колорит, превращающий его в настоящую жемчужину не только среди российских городов, но и среди мировых мегаполисов. Мир царской России Начните своё знакомство с Северной столицей авторской экскурсией «Романовы» и погрузитесь в увлекательный мир царской России, которая сформировала его неповторимый характер и внешний облик. История города и его архитектура неразрывно связаны с Домом Романовых – царской династией, которая находилась во главе российского государства с 17–го по 20–й век. Возведенный среди болот по приказу Петра I, одного из наиболее активных и целеустремленных представителей рода Романовых, город Святого Петра постепенно начал играть ключевую роль в стране. События разворачивались в дворцовых стенах Санкт–Петербурга Вслед за первыми сооружениями военного назначения, такими как Петропавловская крепость и Кронштадт, среди построек начали появляться грандиозные и одновременно с этим изящные дворцы – Зимний, Новомихайловский, Мраморный, Строгановский, Юсуповский, каждый из которых хранит под своими сводами частицу истории российского царского рода, к которой сегодня вы можете прикоснуться. На протяжении трех веков наиболее важные для страны события разворачивались в дворцовых стенах Санкт–Петербурга, где наследниками Дома Романовых принимались решения, влиявшие на жизни миллионов российских людей. Важно знать:
- Работая в индивидуальном формате, гид сможет дать вам намного больше ценной и увлекательной информации, а вы, в свою очередь, получите возможность задать любой вопрос о Доме Романовых и о той исторической роли, которую эта семья сыграла в возникновении и развитии города.
- Авторская экскурсия «Романовы» прекрасно подойдет для семейного время препровождения, а также для проведения культурного досуга в компании друзей или коллег. Она станет удачной альтернативой самостоятельному изучению наиболее известных мест, если вы хотите не только сделать несколько фотографий на фоне незнакомых вам зданий, но и по–настоящему узнать город.
- Экскурсия рассчитана на группу от 2 до 7 человек. Независимо от количества участников, мы предоставим для каждой группы микроавтобус с водителем. Это позволит вам избежать утомительных пеших передвижений по городу и даст возможность осматривать запланированные к посещению достопримечательности с комфортом в любую погоду.
- Знакомство с городом можно начать в любой подходящий для вас момент. По вашему желанию наш водитель сможет забрать вас из отеля, аэропорта или железнодорожного вокзала.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида и водителя.
Что не входит в цену
- Билеты в парки/дворцы.
Место начала и завершения?
Ваш отель/удобный Вам адрес в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Были на экскурсии 12 июня,очень интересно и познавательно. Удобно,что часть экскурсии провели пешком по знаковым местам,а часть проехали на комфортном микроавтобусе,плюс получили небольшой приятный подарок от организаторов:) Гид Антон прекрасно знает город,историю,развернуто отвечал на все вопросы,уделял особое внимание ребенку,ради которого мы и устроили эту экскурсию,поэтому сын был очень счастлив!
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М
Высокопрофессиональные и интеллигентные экскурсоводв, прекрасная организации оформления и заказа экскурсий. С удовольствием обратимся в ваше агентство при следующем визите в Питер. Спасибо!
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М
Высокопрофессиональные и интеллигентные экскурсоводв, прекрасная организации оформления и заказа экскурсий. С удовольствием обратимся в ваше агентство при следующем визите в Питер. Спасибо!
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В
Очень интересная экскурсия, особенно для интересующихся историей и династией Романовых в частности. Спасибо большое экскурсоводу Евгении. Все очень понравилось
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Б
Очень интересная экскурсия, особенно для интересующихся историей и династией Романовых в частности. Спасибо большое экскурсоводу Евгении. Все очень понравилось
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Л
Всё отлично, по всем пунктам - 5 баллов.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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