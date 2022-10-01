Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Дворцовые комплексы

Величественная архитектура ежегодно привлекает в Санкт–Петербург тысячи туристов из России и зарубежных стран. Великолепные дворцовые комплексы, особняки и проспекты придают городу уникальный колорит, превращающий его в настоящую жемчужину не только среди российских городов, но и среди мировых мегаполисов.

Мир царской России

Начните своё знакомство с Северной столицей авторской экскурсией «Романовы» и погрузитесь в увлекательный мир царской России, которая сформировала его неповторимый характер и внешний облик.

История города и его архитектура неразрывно связаны с Домом Романовых – царской династией, которая находилась во главе российского государства с 17–го по 20–й век. Возведенный среди болот по приказу Петра I, одного из наиболее активных и целеустремленных представителей рода Романовых, город Святого Петра постепенно начал играть ключевую роль в стране.

События разворачивались в дворцовых стенах Санкт–Петербурга

Вслед за первыми сооружениями военного назначения, такими как Петропавловская крепость и Кронштадт, среди построек начали появляться грандиозные и одновременно с этим изящные дворцы – Зимний, Новомихайловский, Мраморный, Строгановский, Юсуповский, каждый из которых хранит под своими сводами частицу истории российского царского рода, к которой сегодня вы можете прикоснуться.

На протяжении трех веков наиболее важные для страны события разворачивались в дворцовых стенах Санкт–Петербурга, где наследниками Дома Романовых принимались решения, влиявшие на жизни миллионов российских людей.

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