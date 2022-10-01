Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Индивидуальная экскурсия по Санкт-Петербургу «Романовы»

Наш профессиональный экскурсовод расскажет вам о самых важных эпизодах хроники семьи Романовых

5
2 отзыва
Наш профессиональный экскурсовод расскажет вам о самых важных эпизодах хроники семьи Романовых и их связи с различными историческими местами города.

Индивидуальная экскурсия позволит вам полностью погрузиться в процесс изучения интересных фактов и достопримечательностей, не отвлекаясь на суету и разговоры многочисленной группы туристов.

Получите возможность задать любой вопрос о Доме Романовых и о той исторической роли, которую эта семья сыграла в возникновении и развитии города.
Индивидуальная экскурсия по Санкт-Петербургу «Романовы»
Индивидуальная экскурсия по Санкт-Петербургу «Романовы»
Индивидуальная экскурсия по Санкт-Петербургу «Романовы»
Индивидуальная экскурсия по Санкт-Петербургу «Романовы»
Индивидуальная экскурсия по Санкт-Петербургу «Романовы»
Индивидуальная экскурсия по Санкт-Петербургу «Романовы»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Дворцовые комплексы

Величественная архитектура ежегодно привлекает в Санкт–Петербург тысячи туристов из России и зарубежных стран. Великолепные дворцовые комплексы, особняки и проспекты придают городу уникальный колорит, превращающий его в настоящую жемчужину не только среди российских городов, но и среди мировых мегаполисов.

Мир царской России

Начните своё знакомство с Северной столицей авторской экскурсией «Романовы» и погрузитесь в увлекательный мир царской России, которая сформировала его неповторимый характер и внешний облик.
История города и его архитектура неразрывно связаны с Домом Романовых – царской династией, которая находилась во главе российского государства с 17–го по 20–й век. Возведенный среди болот по приказу Петра I, одного из наиболее активных и целеустремленных представителей рода Романовых, город Святого Петра постепенно начал играть ключевую роль в стране.
События разворачивались в дворцовых стенах Санкт–Петербурга
Вслед за первыми сооружениями военного назначения, такими как Петропавловская крепость и Кронштадт, среди построек начали появляться грандиозные и одновременно с этим изящные дворцы – Зимний, Новомихайловский, Мраморный, Строгановский, Юсуповский, каждый из которых хранит под своими сводами частицу истории российского царского рода, к которой сегодня вы можете прикоснуться.
На протяжении трех веков наиболее важные для страны события разворачивались в дворцовых стенах Санкт–Петербурга, где наследниками Дома Романовых принимались решения, влиявшие на жизни миллионов российских людей.

Важно знать:

  • Работая в индивидуальном формате, гид сможет дать вам намного больше ценной и увлекательной информации, а вы, в свою очередь, получите возможность задать любой вопрос о Доме Романовых и о той исторической роли, которую эта семья сыграла в возникновении и развитии города.
  • Авторская экскурсия «Романовы» прекрасно подойдет для семейного время препровождения, а также для проведения культурного досуга в компании друзей или коллег. Она станет удачной альтернативой самостоятельному изучению наиболее известных мест, если вы хотите не только сделать несколько фотографий на фоне незнакомых вам зданий, но и по–настоящему узнать город.
  • Экскурсия рассчитана на группу от 2 до 7 человек. Независимо от количества участников, мы предоставим для каждой группы микроавтобус с водителем. Это позволит вам избежать утомительных пеших передвижений по городу и даст возможность осматривать запланированные к посещению достопримечательности с комфортом в любую погоду.
  • Знакомство с городом можно начать в любой подходящий для вас момент. По вашему желанию наш водитель сможет забрать вас из отеля, аэропорта или железнодорожного вокзала.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида и водителя
Что не входит
  • Билеты в парки/дворцы
Место начала и завершения?
Ваш отель / удобный Вам адрес в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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М
1 окт 2022
Высокопрофессиональные и интеллигентные экскурсоводв, прекрасная организации оформления и заказа экскурсий. С удовольствием обратимся в ваше агентство при следующем визите в Питер. Спасибо!
Л
29 авг 2022
Всё отлично, по всем пунктам - 5 баллов.

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