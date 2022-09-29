События октября 1917 года навсегда разделили историю нашей страны, оказав колоссальное влияние на жизни людей, последствия которого мы ощущаем и по сей день. Большая часть наиболее значимых моментов революционного периода происходила именно в Санкт-Петербурге, который в начале двадцатого века носил название Петроград.
Учебники, посвящённые тому периоду, заполнены именами и датами, дающими лишь схематичное и разрозненное представление о том, как на самом деле разворачивались события. Для того чтобы собрать все факты воедино, воссоздать полную картину революционного времени и попробовать понять, как мыслили и чувствовали себя люди той эпохи, необходимо воочию увидеть где происходили самые значительные этапы смены политического режима в стране.
Зимний дворец и Невский проспект
В ходе экскурсии по революционному Петрограду вы побываете у Зимнего дворца, где располагалось Временное правительство до момента его свержения. Пройдётесь по Невскому проспекту от площади Восстания – территории города, где проходила большая часть предреволюционных митингов. Ощутите масштаб восстания на Дворцовой площади.
Особняк Матильды Ксешинской
Вы также увидите особняк любимой балерины последнего русского царя Николая II — Матильды Ксешинской, в котором после переворота разместилась Российская социал–демократическая рабочая партия и издательство газеты «Правда», ставшей впоследствии крупнейшей и наиболее влиятельной газетой СССР.
Крейсер «Аврора»
Сфотографируетесь на фоне знаменитого крейсера «Аврора», который, как считается, своим холостым выстрелом подал сигнал участникам Октябрьского восстания о начале штурма Зимнего дворца, а также осмотрите Смольный институт и Городскую Думу.
Важно знать:
- Экскурсовод, который будет знакомить вас с ключевыми эпизодами революции и той роли, которую сыграл в ней город, будет рад рассказать вам малоизвестные исторические факты и ответить на ваши вопросы о том периоде.
- Если вы планируете первое посещение Санкт–Петербурга, то знакомство с городом, безусловно, стоит начинать именно с такой экскурсии, ведь она даст возможность не только осмотреть культурную столицу России в том виде, в котором она существует сегодня, но и взглянуть вглубь десятилетий, чтобы по–настоящему понять её душу.
- Экскурсия «Революционный Петроград» идеально подойдет для небольших групп, размер которых позволит гиду уделить время каждому участнику и дать максимум ценной информации. Вы можете заказать экскурсию для своей семьи и друзей, впервые приехавших в город или организовать корпоративную экскурсию для своих коллег. Независимо от того, в каком составе вы решите исследовать исторические места Санкт–Петербурга, наш гид сделает все для того, чтобы этот день надолго оставил в вашей памяти приятные воспоминания о городе.
- По окончании экскурсии вы сможете забрать с собой не только красивые фотографии исторических зданий, но и объемный багаж новых знаний, которые обогатят ваш кругозор и позволят по–новому посмотреть на город.