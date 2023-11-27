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Индивидуальная экскурсия «Революционный Петроград» на минивене

Обзорная экскурсия по революционному Петрограду на автобусе в Санкт-Петербурге
Прогулявшись по улицам Санкт–Петербурга в сопровождении нашего профессионального гида, который не только укажет на важные исторические места, но и расскажет, какую роль они сыграли в одном из самых эффектных «спектаклей»
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XX века.

Ведь город, ставший сердцем и движущей силой революции, до сих пор хранит следы тех дней в стенах дворцов и особняков, на площадях и улицах, которые всегда готовы рассказать свою историю тем, кто хочет её услышать.

5
5 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Революционный Петроград» на минивене
Индивидуальная экскурсия «Революционный Петроград» на минивене
Индивидуальная экскурсия «Революционный Петроград» на минивене

Описание экскурсии

События октября 1917 года навсегда разделили историю нашей страны, оказав колоссальное влияние на жизни людей, последствия которого мы ощущаем и по сей день. Большая часть наиболее значимых моментов революционного периода происходила именно в Санкт-Петербурге, который в начале двадцатого века носил название Петроград. Учебники, посвящённые тому периоду, заполнены именами и датами, дающими лишь схематичное и разрозненное представление о том, как на самом деле разворачивались события. Для того чтобы собрать все факты воедино, воссоздать полную картину революционного времени и попробовать понять, как мыслили и чувствовали себя люди той эпохи, необходимо воочию увидеть где происходили самые значительные этапы смены политического режима в стране. Зимний дворец и Невский проспект В ходе экскурсии по революционному Петрограду вы побываете у Зимнего дворца, где располагалось Временное правительство до момента его свержения. Пройдётесь по Невскому проспекту от площади Восстания – территории города, где проходила большая часть предреволюционных митингов. Ощутите масштаб восстания на Дворцовой площади. Особняк Матильды Ксешинской Вы также увидите особняк любимой балерины последнего русского царя Николая II — Матильды Ксешинской, в котором после переворота разместилась Российская социал–демократическая рабочая партия и издательство газеты «Правда», ставшей впоследствии крупнейшей и наиболее влиятельной газетой СССР. Крейсер «Аврора» Сфотографируетесь на фоне знаменитого крейсера «Аврора», который, как считается, своим холостым выстрелом подал сигнал участникам Октябрьского восстания о начале штурма Зимнего дворца, а также осмотрите Смольный институт и Городскую Думу. Важно знать:
  • Экскурсовод, который будет знакомить вас с ключевыми эпизодами революции и той роли, которую сыграл в ней город, будет рад рассказать вам малоизвестные исторические факты и ответить на ваши вопросы о том периоде.
  • Если вы планируете первое посещение Санкт–Петербурга, то знакомство с городом, безусловно, стоит начинать именно с такой экскурсии, ведь она даст возможность не только осмотреть культурную столицу России в том виде, в котором она существует сегодня, но и взглянуть вглубь десятилетий, чтобы по–настоящему понять её душу.
  • Экскурсия «Революционный Петроград» идеально подойдет для небольших групп, размер которых позволит гиду уделить время каждому участнику и дать максимум ценной информации. Вы можете заказать экскурсию для своей семьи и друзей, впервые приехавших в город или организовать корпоративную экскурсию для своих коллег. Независимо от того, в каком составе вы решите исследовать исторические места Санкт–Петербурга, наш гид сделает все для того, чтобы этот день надолго оставил в вашей памяти приятные воспоминания о городе.
  • По окончании экскурсии вы сможете забрать с собой не только красивые фотографии исторических зданий, но и объемный багаж новых знаний, которые обогатят ваш кругозор и позволят по–новому посмотреть на город.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вы прогуляетесь по улицам Санкт-Петербурга
  • Побываете у Зимнего дворца
  • Площади Восстания
  • Смольного
  • Крейсера Авроры
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида и водителя.
Что не входит в цену
  • Билеты в парки/дворцы.
Место начала и завершения?
Ваш отель/удобный Вам адрес в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Л
Отличная экскурсия. Тема сложная, но гид Татьяна постаралась максимально донести до нас информацию. Было интересно и время пролетело очень быстро. Здорово, что автоэкскурсия чередовалась с выходами на улицу. Большое спасибо.
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А
Экскурсия была очень интересной и познавательной, открыли для себя самые знаковые части Санкт-Петербурга, спасибо большое Светлане и Виктору за это!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия была очень интересной и познавательной, открыли для себя самые знаковые части Санкт-Петербурга, спасибо большое Светлане и Виктору за это!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо за экскурсию в целом, интересную подачу, пунктуалтьность экскурсовода. Нам все понравилось,рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо за экскурсию в целом, интересную подачу, пунктуалтьность экскурсовода. Нам все понравилось,рекомендуем!
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