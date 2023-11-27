Прогулявшись по улицам Санкт–Петербурга в сопровождении нашего профессионального гида, который не только укажет на важные исторические места, но и расскажет, какую роль они сыграли в одном из самых эффектных «спектаклей»
Описание экскурсииСобытия октября 1917 года навсегда разделили историю нашей страны, оказав колоссальное влияние на жизни людей, последствия которого мы ощущаем и по сей день. Большая часть наиболее значимых моментов революционного периода происходила именно в Санкт-Петербурге, который в начале двадцатого века носил название Петроград. Учебники, посвящённые тому периоду, заполнены именами и датами, дающими лишь схематичное и разрозненное представление о том, как на самом деле разворачивались события. Для того чтобы собрать все факты воедино, воссоздать полную картину революционного времени и попробовать понять, как мыслили и чувствовали себя люди той эпохи, необходимо воочию увидеть где происходили самые значительные этапы смены политического режима в стране. Зимний дворец и Невский проспект В ходе экскурсии по революционному Петрограду вы побываете у Зимнего дворца, где располагалось Временное правительство до момента его свержения. Пройдётесь по Невскому проспекту от площади Восстания – территории города, где проходила большая часть предреволюционных митингов. Ощутите масштаб восстания на Дворцовой площади. Особняк Матильды Ксешинской Вы также увидите особняк любимой балерины последнего русского царя Николая II — Матильды Ксешинской, в котором после переворота разместилась Российская социал–демократическая рабочая партия и издательство газеты «Правда», ставшей впоследствии крупнейшей и наиболее влиятельной газетой СССР. Крейсер «Аврора» Сфотографируетесь на фоне знаменитого крейсера «Аврора», который, как считается, своим холостым выстрелом подал сигнал участникам Октябрьского восстания о начале штурма Зимнего дворца, а также осмотрите Смольный институт и Городскую Думу. Важно знать:
- Экскурсовод, который будет знакомить вас с ключевыми эпизодами революции и той роли, которую сыграл в ней город, будет рад рассказать вам малоизвестные исторические факты и ответить на ваши вопросы о том периоде.
- Если вы планируете первое посещение Санкт–Петербурга, то знакомство с городом, безусловно, стоит начинать именно с такой экскурсии, ведь она даст возможность не только осмотреть культурную столицу России в том виде, в котором она существует сегодня, но и взглянуть вглубь десятилетий, чтобы по–настоящему понять её душу.
- Экскурсия «Революционный Петроград» идеально подойдет для небольших групп, размер которых позволит гиду уделить время каждому участнику и дать максимум ценной информации. Вы можете заказать экскурсию для своей семьи и друзей, впервые приехавших в город или организовать корпоративную экскурсию для своих коллег. Независимо от того, в каком составе вы решите исследовать исторические места Санкт–Петербурга, наш гид сделает все для того, чтобы этот день надолго оставил в вашей памяти приятные воспоминания о городе.
- По окончании экскурсии вы сможете забрать с собой не только красивые фотографии исторических зданий, но и объемный багаж новых знаний, которые обогатят ваш кругозор и позволят по–новому посмотреть на город.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы прогуляетесь по улицам Санкт-Петербурга
- Побываете у Зимнего дворца
- Площади Восстания
- Смольного
- Крейсера Авроры
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида и водителя.
Что не входит в цену
- Билеты в парки/дворцы.
Место начала и завершения?
Ваш отель/удобный Вам адрес в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Отличная экскурсия. Тема сложная, но гид Татьяна постаралась максимально донести до нас информацию. Было интересно и время пролетело очень быстро. Здорово, что автоэкскурсия чередовалась с выходами на улицу. Большое спасибо.
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А
Экскурсия была очень интересной и познавательной, открыли для себя самые знаковые части Санкт-Петербурга, спасибо большое Светлане и Виктору за это!
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А
Экскурсия была очень интересной и познавательной, открыли для себя самые знаковые части Санкт-Петербурга, спасибо большое Светлане и Виктору за это!
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А
Спасибо за экскурсию в целом, интересную подачу, пунктуалтьность экскурсовода. Нам все понравилось,рекомендуем!
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А
Спасибо за экскурсию в целом, интересную подачу, пунктуалтьность экскурсовода. Нам все понравилось,рекомендуем!
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