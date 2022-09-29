События октября 1917 года навсегда разделили историю нашей страны, оказав колоссальное влияние на жизни людей, последствия которого мы ощущаем и по сей день. Большая часть наиболее значимых моментов революционного периода происходила именно в Санкт-Петербурге, который в начале двадцатого века носил название Петроград.

Учебники, посвящённые тому периоду, заполнены именами и датами, дающими лишь схематичное и разрозненное представление о том, как на самом деле разворачивались события. Для того чтобы собрать все факты воедино, воссоздать полную картину революционного времени и попробовать понять, как мыслили и чувствовали себя люди той эпохи, необходимо воочию увидеть где происходили самые значительные этапы смены политического режима в стране.

Зимний дворец и Невский проспект

В ходе экскурсии по революционному Петрограду вы побываете у Зимнего дворца, где располагалось Временное правительство до момента его свержения. Пройдётесь по Невскому проспекту от площади Восстания – территории города, где проходила большая часть предреволюционных митингов. Ощутите масштаб восстания на Дворцовой площади.

Особняк Матильды Ксешинской

Вы также увидите особняк любимой балерины последнего русского царя Николая II — Матильды Ксешинской, в котором после переворота разместилась Российская социал–демократическая рабочая партия и издательство газеты «Правда», ставшей впоследствии крупнейшей и наиболее влиятельной газетой СССР.

Крейсер «Аврора»

Сфотографируетесь на фоне знаменитого крейсера «Аврора», который, как считается, своим холостым выстрелом подал сигнал участникам Октябрьского восстания о начале штурма Зимнего дворца, а также осмотрите Смольный институт и Городскую Думу.

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