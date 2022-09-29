Индивидуальная экскурсия «Революционный Петроград» на минивене

Прогулявшись по улицам Санкт-Петербурга в сопровождении нашего профессионального гида

5
1 отзыв
Прогулявшись по улицам Санкт–Петербурга в сопровождении нашего профессионального гида, который не только укажет на важные исторические места, но и расскажет, какую роль они сыграли в одном из самых эффектных «спектаклей» XX века.

Ведь город, ставший сердцем и движущей силой революции, до сих пор хранит следы тех дней в стенах дворцов и особняков, на площадях и улицах, которые всегда готовы рассказать свою историю тем, кто хочет её услышать.
Индивидуальная экскурсия «Революционный Петроград» на минивене
Индивидуальная экскурсия «Революционный Петроград» на минивене
Индивидуальная экскурсия «Революционный Петроград» на минивене
Индивидуальная экскурсия «Революционный Петроград» на минивене
Индивидуальная экскурсия «Революционный Петроград» на минивене

Что вас ожидает 🤩

  • Вы прогуляетесь по улицам Санкт-Петербурга
  • Побываете у Зимнего дворца
  • Площади Восстания
  • Смольного
  • Крейсера Авроры
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

События октября 1917 года навсегда разделили историю нашей страны, оказав колоссальное влияние на жизни людей, последствия которого мы ощущаем и по сей день. Большая часть наиболее значимых моментов революционного периода происходила именно в Санкт-Петербурге, который в начале двадцатого века носил название Петроград.
Учебники, посвящённые тому периоду, заполнены именами и датами, дающими лишь схематичное и разрозненное представление о том, как на самом деле разворачивались события. Для того чтобы собрать все факты воедино, воссоздать полную картину революционного времени и попробовать понять, как мыслили и чувствовали себя люди той эпохи, необходимо воочию увидеть где происходили самые значительные этапы смены политического режима в стране.

Зимний дворец и Невский проспект

В ходе экскурсии по революционному Петрограду вы побываете у Зимнего дворца, где располагалось Временное правительство до момента его свержения. Пройдётесь по Невскому проспекту от площади Восстания – территории города, где проходила большая часть предреволюционных митингов. Ощутите масштаб восстания на Дворцовой площади.

Особняк Матильды Ксешинской

Вы также увидите особняк любимой балерины последнего русского царя Николая II — Матильды Ксешинской, в котором после переворота разместилась Российская социал–демократическая рабочая партия и издательство газеты «Правда», ставшей впоследствии крупнейшей и наиболее влиятельной газетой СССР.

Крейсер «Аврора»

Сфотографируетесь на фоне знаменитого крейсера «Аврора», который, как считается, своим холостым выстрелом подал сигнал участникам Октябрьского восстания о начале штурма Зимнего дворца, а также осмотрите Смольный институт и Городскую Думу.

Важно знать:

  • Экскурсовод, который будет знакомить вас с ключевыми эпизодами революции и той роли, которую сыграл в ней город, будет рад рассказать вам малоизвестные исторические факты и ответить на ваши вопросы о том периоде.
  • Если вы планируете первое посещение Санкт–Петербурга, то знакомство с городом, безусловно, стоит начинать именно с такой экскурсии, ведь она даст возможность не только осмотреть культурную столицу России в том виде, в котором она существует сегодня, но и взглянуть вглубь десятилетий, чтобы по–настоящему понять её душу.
  • Экскурсия «Революционный Петроград» идеально подойдет для небольших групп, размер которых позволит гиду уделить время каждому участнику и дать максимум ценной информации. Вы можете заказать экскурсию для своей семьи и друзей, впервые приехавших в город или организовать корпоративную экскурсию для своих коллег. Независимо от того, в каком составе вы решите исследовать исторические места Санкт–Петербурга, наш гид сделает все для того, чтобы этот день надолго оставил в вашей памяти приятные воспоминания о городе.
  • По окончании экскурсии вы сможете забрать с собой не только красивые фотографии исторических зданий, но и объемный багаж новых знаний, которые обогатят ваш кругозор и позволят по–новому посмотреть на город.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида и водителя
Что не входит
  • Билеты в парки/дворцы
Место начала и завершения?
Ваш отель / удобный Вам адрес в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
29 сен 2022
Спасибо за экскурсию в целом, интересную подачу, пунктуалтьность экскурсовода. Нам все понравилось,рекомендуем!

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