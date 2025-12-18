Парк «Маша и Медведь» — первый в России лицензионный парк для детей от 2 до 10 лет и взрослых по мотивам знаменитого мультфильма.
В будние дни — игровая зона и мастер-классы; в выходные дни — бесплатные анимации с любимыми героями — Машей или Мишкой. Приходите творить, фантазировать и веселиться!
Описание билетаЗахватывающее приключение Парк «Маша и Медведь» создан по мотивам знаменитого мультфильма. Это волшебный лесной уголок, где живут любимые герои! Детей здесь ждут захватывающие приключения и море веселья. Обитатели чудесного леса встречают новых друзей в игровой зоне. Здесь девчонки и мальчишки общаются с персонажами любимой сказки, посещают развивающие мастер-классы, участвуют в разнообразных играх и развлечениях, изучают яркие локации и фотозоны. Важная информация:
- Билет приобретается на ребенка, сопровождающий взрослый — бесплатно.
- Дети до 6 лет обязательно в сопровождении взрослого.
Экскурсии, мастер-классы и игры с аниматорами проводятся ежедневно с 10:00 до 22:00 на протяжении всего дня. Посетить интерактивный парк можно в любое удобное для вас время.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Домик Мишки
- Лабиринт «Березовая роща»
- «Сухой» интерактивный пруд
- Полянка Зайчика
- Интерактивный экран с играми
- Корнер (зона мастер-классов)
- Магазин сувениров
Что включено
- Входной билет в парк
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Адрес: г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 118С (Vokzal 1853, 2 этаж)
Когда и как рано покупать?
Когда: Экскурсии, мастер-классы и игры с аниматорами проводятся ежедневно с 10:00 до 22:00 на протяжении всего дня. Посетить интерактивный парк можно в любое удобное для вас время.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
