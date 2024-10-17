Вы посетите Павловский дворец, напоминающий античную виллу. Оцените его невероятные коллекции и изучите залы. Услышите историю любви первых владельцев. И конечно, прогуляетесь по знаменитому парку с уютными павильонами и мостами. Мы эмоционально и увлекательно расскажем вам об этих местах и покажем самые красивые уголки.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
В Павловском дворце вы увидите:
- парадные залы
- спальню и библиотеку
- личные комнаты Павла I и Марии Фёдоровны
- картинную галерею
- Тронный зал
- Дворцовую церковь
Вы узнаете:
- историю любви императора Павла и Марии Фёдоровны
- как здесь оказались подарки французского короля
- как сочетать египетский, греческий, римский стиль и ампир
- какую роль в истории резиденции сыграли женщины
А после посещения дворца отправимся на прогулку в парк, где с мая по октябрь можно посетить Собственный садик. И круглый год насладиться невероятными видами холмистых берегов Славянки и чашечкой чая в павильоне Молочня.
Организационные детали
- Отдельно оплачиваются входные билеты во дворец и парк — 1000 ₽ за чел.
- Экскурсия начинается в Павловске. Из Санкт-Петербурга можно добраться на автомобиле, электричке от Витебского вокзала и станции «Купчино» или автобусах № 299, 252 от метро «Московская»
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка в Павловске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2037 туристов
Здравствуйте! Мы — команда увлечённых гидов, уже более 12 лет разрабатываем и организуем экскурсии по Петербургу и его пригородам, в Выборг и Карелию. С нами вы узнаете об истории и архитектуре, мифах и легендах, известных людях и простых жителях. Необычные маршруты или классика — нам всё под силу. Расскажем о Петербурге интересно и познавательно: взрослым и детям, знатокам и любителям.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юрий
17 окт 2024
Валерия провела нам великолепную экскурсию по пути в Павловск, и в самом Павловске.
Очень увлекательная подача информации.
Спасибо!
Очень увлекательная подача информации.
Спасибо!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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