Исаакиевский собор снаружи и внутри

Приглашаю вас на прогулку по Сенатской и Исаакиевской площади - туда, где восседает Медный всадник

4.5
21 отзыв
Приглашаю вас на прогулку по Сенатской и Исаакиевской площади — туда, где восседает Медный всадник.

Здесь происходили важнейшие события в истории нашего города, и мы с вами погрузимся в прошлое и познакомимся с историей неповторимого архитектурного ансамбля, тесно связанного с династией Романовых и другими знаменитыми петербуржцами.
Исаакиевский собор снаружи и внутри
Исаакиевский собор снаружи и внутри
Исаакиевский собор снаружи и внутри
Исаакиевский собор снаружи и внутри
Исаакиевский собор снаружи и внутри
Исаакиевский собор снаружи и внутри
Исаакиевский собор снаружи и внутри

Что вы увидите 🤩

  • Медный всадник и ансамбль Сенатской площади
  • Исаакиевский собор снаружи и внутри
  • Исаакиевская площадь и ее ансамбль
Наша прогулка начнется у Сенатской площади, где восседает на коне величайший император нашего прошлого — Петр I, он же Медный всадник. Обходя Исаакиевский собор, вы увидите его как часть того великолепного ансамбля, на веку которого было не одно потрясение. Вместе мы взглянем на Исаакиевскую площадь глазами современников, поговорим о судьбе каждого здания и, конечно, погрузимся в историю собора, которая так тесно переплетена с историей государства и династией Романовых.
Почему венчание Петра I в Исаакиевском соборе изменило прежний мир? Вы узнаете об этом и других важных фактах, чтобы понять значение Исаакия. Внутри собора мы прикоснемся к искусству на языке мозаики, обсудим гениальность творения Монферана и магию его постройки. Зададим интересный вопрос о том, как дом Господа стал домом Науки, и ответ вас удивит. Разобравшись в деталях убранства, вы по желанию подниметесь на колоннаду собора без гида и полюбуетесь дивной панорамой Петербурга.
🚩 Начало: У памятника Медному всаднику
🏁 Место завершения: Исаакиевский собор
 Что входит
  • Услуги гида
 Что не входит
  • Билеты в собор и на колоннаду оплачиваются отдельно:
  • 350 руб. /взрослый, 200 руб. /посетители от 7 до 18 лет, 100 руб. /пенсионеры и студенты
Важная информация
  • Билеты в Исаакиевский собор оплачиваются дополнительно: 350 руб. /взрослый, 200 руб. /посетители от 7 до 18 лет, 100 руб. /пенсионеры и студенты
  • Посещение колоннады по желанию без гида и оплачивается дополнительно: 200 руб. с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Время проведения: понедельник, четверг, суббота, воскресенье 10.00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Мария С.
Мария С.
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