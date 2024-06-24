В Северной столице, несмотря на холодный климат, откуда-то взялось множество львов.
Они забрались на фасады домов, на памятники и даже на соборы! Что это за львиное нашествие на Петербург? Отправляемся разбираться. Отыщем этих диких кошек в центре города, узнаем, почему их так много, и познакомимся с ними поближе. Всё это — рассматривая статуи, архитектуру и решая задания.
Они забрались на фасады домов, на памятники и даже на соборы! Что это за львиное нашествие на Петербург? Отправляемся разбираться. Отыщем этих диких кошек в центре города, узнаем, почему их так много, и познакомимся с ними поближе. Всё это — рассматривая статуи, архитектуру и решая задания.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Львиная прогулка
Пройдя три площади, набережную и сад, мы навестим:
- Льва, украшающего памятник Николаю l на Исаакиевской площади
- Льва на Исаакиевском соборе
- Мраморных львов Трискорни у дома Лобановых-Ростовских
- Геркулеса, стоящего в Александровском саду в шкуре немейского льва
- Сторожевых львов-близнецов на Адмиралтейской набережной
Мы ответим на вопросы, которые многим не дают покоя:
- Почему в Петербурге столько львов?
- Зачем львам шар и что у них общего с Аристотелем?
- В каком городе живут оригиналы, по которым отливали петербургских львов?
- Где расположился первый лев Петербурга?
- Какому евангелисту составил компанию лев?
- Зачем девушка уселась на зверя?
- Что за «шарики» держит Геркулес за спиной?
- Какой цветок богиня Флора создала в честь победы Геркулеса над немейским львом?
В поисках ответов ребята будут не только слушать и рассуждать, но и отгадывать загадки, а также играть!
Организационные детали
- Эту экскурсию проводит Григорий, гид из нашей команды
- Программа рассчитана на детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста (5–10 лет)
- Экскурсия проходит при любой погоде! В случае дождя берите зонты и дождевики, чтобы провести время с комфортом.
- Если захотите, мы пригласим профессионального фотографа, которые поснимает детей в процессе, чтобы у вас остались классные кадры на память (стоимость уточняйте в переписке)
- Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 15 взрослых и детей). Стоимость за каждого последующего участника составит 1100 рублей
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8699 туристов
Добрый день! Меня зовут Жанна, у меня есть команда подготовленных гидов, владеющих методикой проведения детских экскурсий. В каждом из них я уверена, как в себе. Все они имеют свои приёмы,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Olga
24 июн 2024
Приобретали экскурсию в поисках льва! Сыну 11 лет, был в восторге от экскурсии. Тут и паззлы, и загадки, и ребусы, и задания на внимательность. Григорий, просто влюбил в себя манерой подачи информации! 100% рекомендую для детей! Взрослым так же будет информативно и весело! В следующий приезд за экскурсиями только к Вам!
А
Анна
12 апр 2024
Остались довольны экскурсией. Дети 4 и 11 лет одинаково были вовлечены в процесс. Григорий удачно разбавлял исторические факты занятными играми в тему. Воссоздание медного всадника из игрушек гида было очень
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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