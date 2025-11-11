Наша игра — это альтернатива классической экскурсии.
Участники узнают информацию в игровой форме, что способствует лучшему ее усвоению, а главное — вам точно не будет скучно! Ведь вы сами, при помощи логики и наводящих вопросов ведущего, изучаете историю Санкт-Петербурга.
Участники узнают информацию в игровой форме, что способствует лучшему ее усвоению, а главное — вам точно не будет скучно! Ведь вы сами, при помощи логики и наводящих вопросов ведущего, изучаете историю Санкт-Петербурга.
Описание квеста
Альтернатива классической экскурсии — квест-игра в Александровском саду Наша игра-квест посвящена истории центральной части Санкт-Петербурга и его основателю — Петру I. В ходе увлекательной игры вы узнаете интересные подробности и необычные факты об истории основания города, о первом российском императоре и о ключевых памятниках северной столицы. Почему всадник медный, хотя сделан из бронзы? Что хранит шар на конце адмиралтейской иглы? Почему Петр I всегда ходил с тростью? Как получилось, что Исаакиевский собор строился на 7000 человек, а сейчас он вмещает 10 тысяч? И многое другое! Почувствуйте себя исследователями города В ходе игры команда проходит путь по определенному маршруту, во время которого вам предстоит найти ответы на исторические вопросы, пройти творческие командные испытания, найти коды и расшифровать ключевое слово. Каждый участник команды получит свою роль: капитан, летописец, сыщик, дешифровщик, часовщик, фотокорреспондент и человек-память. Будут задействованы все члены команды, каждый получает свою собственную роль по интересу. Количество ролей может меняться в зависимости от количества участников. Информация подается таким образом, что интересно всем! От детей вы не услышите классическое «Ну, долго еще?», а взрослые смогут почувствовать себя настоящими исследователями города! Важная информация:
Формат игры рассчитан на детские группы (от 12 лет), семейные или корпоративные команды.
Время начала квеста может быть сдвинуто по индивидуальному согласованию
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Адмиралтейский проезд, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала квеста может быть сдвинуто по индивидуальному согласованию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Формат игры рассчитан на детские группы (от 12 лет)
- Семейные или корпоративные команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
до 5 чел.
Индивидуальный квест по Летнему саду для всей семьи
Захватывающая экскурсия-квест для детей по Летнему саду. Узнайте о Петре I, разыграйте сценки, станьте археологами и ландшафтными дизайнерами
Начало: Рядом со станцией метро «Адмиралтейская»
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
4400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия-игра по Летнему саду «В гости к дедушке Крылову»
В нескучном формате приобщить детей к прекрасному, поэтическому, культурному
Начало: На набережной реки Мойки
Завтра в 11:00
13 ноя в 11:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
Семейная прогулка по Летнему саду с иммерсивным аудиогидом
Изучить историю создания сада, его устройство и лучшие достопримечательности
Начало: У Летнего сада
Завтра в 10:30
13 ноя в 10:30
1490 ₽ за всё до 4 чел.