Альтернатива классической экскурсии — квест-игра в Александровском саду Наша игра-квест посвящена истории центральной части Санкт-Петербурга и его основателю — Петру I. В ходе увлекательной игры вы узнаете интересные подробности и необычные факты об истории основания города, о первом российском императоре и о ключевых памятниках северной столицы. Почему всадник медный, хотя сделан из бронзы? Что хранит шар на конце адмиралтейской иглы? Почему Петр I всегда ходил с тростью? Как получилось, что Исаакиевский собор строился на 7000 человек, а сейчас он вмещает 10 тысяч? И многое другое! Почувствуйте себя исследователями города В ходе игры команда проходит путь по определенному маршруту, во время которого вам предстоит найти ответы на исторические вопросы, пройти творческие командные испытания, найти коды и расшифровать ключевое слово. Каждый участник команды получит свою роль: капитан, летописец, сыщик, дешифровщик, часовщик, фотокорреспондент и человек-память. Будут задействованы все члены команды, каждый получает свою собственную роль по интересу. Количество ролей может меняться в зависимости от количества участников. Информация подается таким образом, что интересно всем! От детей вы не услышите классическое «Ну, долго еще?», а взрослые смогут почувствовать себя настоящими исследователями города! Важная информация:

Формат игры рассчитан на детские группы (от 12 лет), семейные или корпоративные команды.