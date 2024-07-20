Перед вами самый эрудированный робот-гид, мистер Ушкин. Над его созданием работала команда писателей, экскурсоводов, аниматоров и звукорежиссёров. Доступным языком он расскажет историю Летнего сада, раскроет секреты огорода Петра I. Вы узнаете о символике животного на поясе богини ночи и встретитесь с героями басен Ивана Крылова, обитающими на памятнике.

Описание аудиогида

Десятки мраморных статуй, пруды и фонтаны — об этом и многом другом расскажет наш имммерсивный аудиогид с увлекательными заданиями и музыкальным сопровождением. Начав с парадного входа со стороны реки Невы, шаг за шагом вы откроете новые грани истории и красоты этого уникального места. Окунётесь в величие прошлого и ощутите его магию в настоящем.

О чём расскажет аудиогид

Что росло в огороде Петра I

Где искать железное кольцо, к которому император швартовал свою лодку

Герои каких басен Крылова живут на его памятнике

Где растёт дуб, которому более 300 лет

Какое животное изображено на поясе богини ночи

Организационные детали

Экскурсия проходит в аудиоформате: после оплаты на почту вам придёт подробная инструкция, ссылка на приложение и промокод.

В зависимости от количества участников для удобства прослушивания можно использовать телефон с хорошим динамиком, маленькую портативную колонку или наушники.

Вход в Летний сад бесплатный

Вторник — выходной день

Режим работы

1 мая — 30 сентября

10:00 — 22:00 вход в сад прекращается в 21.30.

1 октября — 31 марта

10:00 — 20:00 вход в сад прекращается в 19.30.

1 апреля — 30 апреля сад закрыт на просушку