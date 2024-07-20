Перед вами самый эрудированный робот-гид, мистер Ушкин. Над его созданием работала команда писателей, экскурсоводов, аниматоров и звукорежиссёров. Доступным языком он расскажет историю Летнего сада, раскроет секреты огорода Петра I. Вы узнаете о символике животного на поясе богини ночи и встретитесь с героями басен Ивана Крылова, обитающими на памятнике.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Описание аудиогида
Десятки мраморных статуй, пруды и фонтаны — об этом и многом другом расскажет наш имммерсивный аудиогид с увлекательными заданиями и музыкальным сопровождением. Начав с парадного входа со стороны реки Невы, шаг за шагом вы откроете новые грани истории и красоты этого уникального места. Окунётесь в величие прошлого и ощутите его магию в настоящем.
О чём расскажет аудиогид
- Что росло в огороде Петра I
- Где искать железное кольцо, к которому император швартовал свою лодку
- Герои каких басен Крылова живут на его памятнике
- Где растёт дуб, которому более 300 лет
- Какое животное изображено на поясе богини ночи
Организационные детали
- Экскурсия проходит в аудиоформате: после оплаты на почту вам придёт подробная инструкция, ссылка на приложение и промокод.
- В зависимости от количества участников для удобства прослушивания можно использовать телефон с хорошим динамиком, маленькую портативную колонку или наушники.
- Вход в Летний сад бесплатный
- Вторник — выходной день
Режим работы
1 мая — 30 сентября
10:00 — 22:00 вход в сад прекращается в 21.30.
1 октября — 31 марта
10:00 — 20:00 вход в сад прекращается в 19.30.
1 апреля — 30 апреля сад закрыт на просушку
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Летнего сада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 106 туристов
Авторские развивающие экскурсии в аудиоформате для детей и их родителей. Исторические факты доносятся доступным языком, музыкальное оформление и спецэффекты создают неповторимую атмосферу. Традиционно на маршруте много вопросов и заданий, что помогает хорошо запомнить материал.Задать вопрос
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