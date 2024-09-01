Добро пожаловать в очаровательный 19 век с его историями и людьми! Я расскажу, где находился самый элитный ресторан, а где произошла коварная любовная история (и причём тут карты). Обсудим, куда-таки не вошёл незадачливый жираф и как это связано с Фаберже. А завершим прогулку по этой удивительной улице экскурсией в грандиозном Исаакиевском соборе.

Описание экскурсии

Блистательная Большая Морская

Отправимся в путешествие по историям жизни людей, которые здесь жили и творили. Вы увидите Дом Фаберже, который по сей день не нуждается в вывеске — достаточно лаконичных золотых букв. Дворец Телефонии — то место, которое разделило жизнь на до и после. А ещё — банки, рестораны, страховые общества, ювелирные дома и многое другое!

Величественный Исаакий

Сейчас Исаакий — один из символов Петербурга. А знаете ли вы, что когда-то он подвергался критике и насмешкам? Я расскажу об истории строительства собора и о том, что стало с ним после революции. А вы полюбуетесь отделкой фасадов и интерьеров и оцените величие собора.

Организационные детали