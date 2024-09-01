Добро пожаловать в очаровательный 19 век с его историями и людьми! Я расскажу, где находился самый элитный ресторан, а где произошла коварная любовная история (и причём тут карты). Обсудим, куда-таки не вошёл незадачливый жираф и как это связано с Фаберже. А завершим прогулку по этой удивительной улице экскурсией в грандиозном Исаакиевском соборе.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Блистательная Большая Морская
Отправимся в путешествие по историям жизни людей, которые здесь жили и творили. Вы увидите Дом Фаберже, который по сей день не нуждается в вывеске — достаточно лаконичных золотых букв. Дворец Телефонии — то место, которое разделило жизнь на до и после. А ещё — банки, рестораны, страховые общества, ювелирные дома и многое другое!
Величественный Исаакий
Сейчас Исаакий — один из символов Петербурга. А знаете ли вы, что когда-то он подвергался критике и насмешкам? Я расскажу об истории строительства собора и о том, что стало с ним после революции. А вы полюбуетесь отделкой фасадов и интерьеров и оцените величие собора.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается входной билет в Исаакиевский собор — 450 руб. за чел.
- По средам в Исаакиевском соборе выходной, учитывайте это при бронировании экскурсии
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 49 туристов
Привет! Меня зовут Кристина, и вот уже 15 лет я гид. Все эти годы я бесконечно влюбляю в наш город, потому что влюблена в него сама! Имею последнюю аттестацию аккредитованногоЗадать вопрос
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