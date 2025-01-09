Нарядный зимний город располагает к прогулкам и мечтам.
Мы отправимся в сияющий огнями парадный центр Санкт-Петербурга, где я расскажу, чем украшали ёлку в Российской империи и в Советском союзе.
Вы узнаете, о каких подарках мечтали дети императоров, что в детстве на Новый год получил Юрий Никулин и какой была ёлка в блокадном Ленинграде.
Описание экскурсии
- Праздничный Невский проспект. Вы услышите о старинных рождественских традициях и узнаете, когда в Санкт-Петербурге появились первые ёлочки
- Манежная площадь и площадь Искусств. Увидите новогоднюю ярмарку и самую театральную площадь города. Мы поговорим о зимних балах и святочных гаданиях, а также вспомним главную новогоднюю сказку
- Дом Зингера, в котором расположен знаменитый Дом книги. Рассмотрите его как следует и узнаете, что можно было приобрести в книжной лавке в 19 веке
- Нарядные улочки парадного центра. Вы услышите, чем наряжали ёлки до Революции, как готовились к Рождеству в семье Льва Толстого и Фёдора Достоевского и где раньше продавались лесные красавицы
- Кафе в парадной старинного особняка. Здесь при желании вы попробуете апельсиновый какао
- Дворцовая площадь и главная городская ёлка. Мы вспомним, как выглядело это место в советское время, каким невероятным образом была украшена ёлка и кто вернул детям Новый год
Вы узнаете, где покупал рождественские подарки император Николай I и какой сюрприз однажды получила его дочь. А в завершение прогулки отправите новогоднюю открытку в любой город России в удивительном почтовом отделении.
Организационные детали
- По желанию заходим погреться в уютное кафе, где можно купить чай, кофе или какао
- Новогодние открытки включены в стоимость экскурсии
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Евгения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 843 туристов
Я всю жизнь живу в моём любимом городе. Я из тех, кто вместо лекций в институте ходил на свидания в Эрмитаж, ведь денег на кафе не было, а там было
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елизавета
9 янв 2025
Спасибо за хорошую экскурсию. Много интересных фактов узнали. Удачное использование планшета с иллюстрациями рассказа и наушника с усилителем громкости, иначе на оживленных улицах ничего было бы не слышно.
В целом рассказ
