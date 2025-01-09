читать дальше

был интересен, не везде хватило переходов от одной темы к другой, а также рассказ ориентирован больше был на взрослых, не было интерактивности с подростками, которые были на экскурсии, они не очень заинтересовались, хотя обычно очень любят такие индивидуальные экскурсии.

Также экскурсовод ответила не на все наши вопросы о происхождении ёлочки до Германии и ее связи с языческими традициями. И хотелось бы, чтобы экскурсовод меньше обращалась к планшету за датами и сведениями об экскурсии.



В целом экскурсия была хорошая, поэтому снимаем только одну звезду.