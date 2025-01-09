Мои заказы

История новогодней ёлки и прогулка по зимнему Петербургу

Очароваться праздничным убранством северной столицы и отправить поздравительную открытку
Нарядный зимний город располагает к прогулкам и мечтам.

Мы отправимся в сияющий огнями парадный центр Санкт-Петербурга, где я расскажу, чем украшали ёлку в Российской империи и в Советском союзе.

Вы узнаете, о каких подарках мечтали дети императоров, что в детстве на Новый год получил Юрий Никулин и какой была ёлка в блокадном Ленинграде.
Описание экскурсии

  • Праздничный Невский проспект. Вы услышите о старинных рождественских традициях и узнаете, когда в Санкт-Петербурге появились первые ёлочки
  • Манежная площадь и площадь Искусств. Увидите новогоднюю ярмарку и самую театральную площадь города. Мы поговорим о зимних балах и святочных гаданиях, а также вспомним главную новогоднюю сказку
  • Дом Зингера, в котором расположен знаменитый Дом книги. Рассмотрите его как следует и узнаете, что можно было приобрести в книжной лавке в 19 веке
  • Нарядные улочки парадного центра. Вы услышите, чем наряжали ёлки до Революции, как готовились к Рождеству в семье Льва Толстого и Фёдора Достоевского и где раньше продавались лесные красавицы
  • Кафе в парадной старинного особняка. Здесь при желании вы попробуете апельсиновый какао
  • Дворцовая площадь и главная городская ёлка. Мы вспомним, как выглядело это место в советское время, каким невероятным образом была украшена ёлка и кто вернул детям Новый год

Вы узнаете, где покупал рождественские подарки император Николай I и какой сюрприз однажды получила его дочь. А в завершение прогулки отправите новогоднюю открытку в любой город России в удивительном почтовом отделении.

Организационные детали

  • По желанию заходим погреться в уютное кафе, где можно купить чай, кофе или какао
  • Новогодние открытки включены в стоимость экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 843 туристов
Я всю жизнь живу в моём любимом городе. Я из тех, кто вместо лекций в институте ходил на свидания в Эрмитаж, ведь денег на кафе не было, а там было
читать дальше

тепло и бесплатно) Моя бабушка пережила блокаду Ленинграда, поэтому для меня дорог не только Санкт-Петербург, но и Ленинград. Являюсь аккредитованным гидом в Казанском и Владимирском соборах. Объездила полмира, но считаю свой город лучшим на земле. Хочу, чтобы вы полюбили его так же, как и я!

Отзывы и рейтинг

Елизавета
Елизавета
9 янв 2025
Спасибо за хорошую экскурсию. Много интересных фактов узнали. Удачное использование планшета с иллюстрациями рассказа и наушника с усилителем громкости, иначе на оживленных улицах ничего было бы не слышно.

В целом рассказ
читать дальше

был интересен, не везде хватило переходов от одной темы к другой, а также рассказ ориентирован больше был на взрослых, не было интерактивности с подростками, которые были на экскурсии, они не очень заинтересовались, хотя обычно очень любят такие индивидуальные экскурсии.
Также экскурсовод ответила не на все наши вопросы о происхождении ёлочки до Германии и ее связи с языческими традициями. И хотелось бы, чтобы экскурсовод меньше обращалась к планшету за датами и сведениями об экскурсии.

В целом экскурсия была хорошая, поэтому снимаем только одну звезду.

