Экскурсии в дом Зингера

Найдено 21 экскурсия в категории «Дом Зингера» в Санкт-Петербурге, цены от 790 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Парадный Петербург: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
221 отзыв
Фотопрогулка по центру Санкт-Петербурга: история и красивые кадры
Откройте для себя великолепие Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания в стильных фотографиях с экскурсией
Начало: У метро Адмиралтейская
«Знаменитый Эрмитаж, Дворцовая площадь, Невский проспект, набережная канала Грибоедова, Дом Зингера, Казанский собор, Спас-на Крови — это только часть того, что мы для вас приготовили»
Завтра в 13:30
9 июня в 10:30
46003 910 за всё до 4 чел.
Гуляй как петербуржец
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
700 отзывов
Групповая экскурсия по Санкт-Петербургу: Гуляй как петербуржец
Прогуляйтесь по Невскому проспекту, откройте тайны парадных фасадов, узнайте об образе жизни петербуржцев и пополните список любимых мест в Санкт-Петербурге
Начало: На пересечении Невского проспекта и Малой Садовой ...
«Дом Зингера со знаменитым куполом, у которого вы узнаете, как Зингер обманул императора»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 11:00, в среду в 18:30, в субботу в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
800 за человека
Прогулка по Невскому проспекту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
145 отзывов
Прогулка по Невскому проспекту
Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями
Начало: У входа в метро «Площадь Восстания»
«А еще мы поговорим о создании Казанского собора и вместе развеем мифы времен Первой мировой о легендарном доме Зингера»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 2 400 за всё до 8 чел.
По Петербургу с петербуржцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
582 отзыва
По Петербургу с петербуржцем
Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме
«Дом Зингера — у нарядного здания обсудим, как архитектор обманул императора»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 40 чел.
Город-эстет Петербург: обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
87 отзывов
Популярное предложение
Город-эстет Петербург: уникальное путешествие в прошлое
Загляните в уникальный мир истории Санкт-Петербурга вместе с экскурсией, которая раскроет город с неожиданных сторон
Начало: В районе метро Площадь Восстание
«Невский проспект с его пышными фасадами, Казанским собором и домом Зингера»
Завтра в 20:00
9 июня в 15:00
90008 100 за всё до 4 чел.
Большая автобусная экскурсия по Петербургу
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
5 часов
187 отзывов
Петербург за 5 часов: автобусная экскурсия по знаковым местам города
Узнайте историю Санкт-Петербурга, проезжая мимо его главных достопримечательностей. Посетите Петропавловскую крепость и насладитесь видами Невы
Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор
«Дом Зингера, где ныне находится главный книжный магазин города»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1800990 за человека
В гости к грифонам Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
В гости к грифонам Петербурга
История, архитектура и загадки города - в волшебном приключении для семей с детьми 6-9 лет
Начало: в районе метро Невский проспект
«Одним из первых на нашем пути будет Дом Зингера»
11 июня в 10:30
15 июня в 10:00
4 500 за всё до 6 чел.
Вокруг Казанского собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Вокруг Казанского собора
Прогулка по классическому маршруту с посещением одного из главных храмов Санкт-Петербурга
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300 за всё до 5 чел.
Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
8 отзывов
Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
Не простая обзорная экскурсия, а увлекательное погружение в историю Города на Неве
Начало: Недалеко от станции метро Адмиралтейская
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
4 300 за всё до 10 чел.
Невский наизнанку: квест-прогулка для детей и родителей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Невский наизнанку: квест-прогулка для детей и родителей
Найти тайные послания на главной улице Петербурга и изучить ее через интересные детали и истории
«Раскроем тайны убранства дома Зингер, отыщем сфинксов и двор-атриум с фонтаном у Казанского собора»
18 июня в 15:00
19 июня в 09:00
8 500 за всё до 8 чел.
Легенды Питера. Байки от байкеров
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
12 отзывов
Легенды Питера. Байки от байкеров
Драйв, рёв мотора, море эмоций и экскурсия по культурной столице, которую вы точно запомните
Начало: В районе СТ.М. «Невский проспект»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
4 000 за человека
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами
«Дом Зингера и Елисеевский магазин»
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:30
14 000 за всё до 3 чел.
По Петербургу Даниила Хармса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
По Петербургу Даниила Хармса
Литературная прогулка по петербургским адресам одного из самых ярких и странных гениев 20 века
Начало: На Невском проспекте
«Дом Зингера — шедевр модерна, главную достопримечательность Невского проспекта»
9 июня в 17:00
16 июня в 17:00
790 за человека
Фотопрогулка по историческому центру Петербурга
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
4 отзыва
Популярное предложение
Фотопрогулка по историческому центру Петербурга
Известные места, неизвестные истории и вы - в декорациях атмосферного города
Начало: У Исаакиевского собора
«Затем заглянем в дом Зингера и Казанский собор»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Семейная фотопрогулка по Петербургу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
7 отзывов
Семейная фотопрогулка по Петербургу
Пройти по историческому центру, узнать о нем необычные факты и получить на память душевные снимки
Начало: Около Казанского собора
«Вы погуляете по центру Петербурга и увидите Казанский собор, Марсово поле, Итальянский мостик и знаменитый дом Зингера»
16 июня в 10:30
20 июня в 12:30
5 200 за всё до 5 чел.
Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
12 отзывов
Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
С помощью интерактивных заданий в телеграм-боте познакомиться с самым сердцем города
Начало: У станции метро Гостиный двор
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
1 800 за всё до 10 чел.
Самые необычные дома Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Самые необычные дома Петербурга
Увидеть 15 особняков с уникальной архитектурой и услышать от искусствоведа, как они строились
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 500 за всё до 3 чел.
Главные достопримечательности Петербурга + поход в Эрмитаж
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Главные достопримечательности Петербурга + поход в Эрмитаж
Познакомиться с парадным обликом города и заглянуть в мир искусства
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Исторический центр Петербурга, ч. 2: от м. Адмиралтейская до м. Невский проспект
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Исторический центр Петербурга, ч. 2: от м. Адмиралтейская до м. Невский проспект
Начало: Малая Морская улица, 2, Санкт-Петербург
«Закончится аудиоэкскурсия недалеко от метро «Невский проспект», на набережной канала с прекрасным видом на шедевр петербургского модерна, известного также как Дом Зингера»
Расписание: В любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790 за человека
Невский проспект: история, культура, наследие
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
Невский проспект: история, культура, наследие
Гулять в группе по Невскому и наслаждаться его легендарной архитектурой
Начало: У станции метро «Площадь Восстания»
18 июня в 11:00
20 июня в 11:00
2 000 за человека
Фейк-тур от Дворцовой до Казанской
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Фейк-тур от Дворцовой до Казанской
В составе мини-группы исследовать Петербург, угадывая, что из 12 историй правда, а что - ложь
Начало: На Дворцовой площади
Расписание: в среду и воскресенье в 14:00, в пятницу в 11:00
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
15001 350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    5 июня 2024
    Большая автобусная экскурсия по Петербургу
    Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Парадный Петербург: прогулка с фотографом
    Экскурсия очень понравилась. Прошлись по основным местам и интересным улочкам. Покушали вкусные пышки и загадали желание у атлантов. Гид Кристина просто замечательная. Поговорили, посмеялись и очень ждём фотки. Буду рекомендовать друзьям и знакомым
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Гуляй как петербуржец
    Были сегодня на экскурсии, все очень понравилось! Хоть на впервые в городе, но узнала кое-что новое и интересное! Большое спасибо!
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Парадный Петербург: прогулка с фотографом
    Фотограф Алексей. Накануне позвонил, уточнил детали, согласовали маршрут, формат съемки. Был выбраны интересные места для прогулки и фото получились отличными. Приятный собеседник) Порадовала скорость сдачи материала - 4 дня) хотя и было заявлено 1 неделя. Вообщем, не пожалела ни капельки. Рекомендую от души!
    Фотограф Алексей
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Гуляй как петербуржец
    Очень милая Екатерина, которая рассказала и показала все достопримечательности.
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
    Были на экскурсии с гидом Владимир. Он очень много нового и интересного рассказал о Питере. Время пролетело незаметно, очень приятно быть на экскурсии с человеком, который прекрасно разбирается в истории и с воодушевлением готов делиться своими знаниями!
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    По Петербургу с петербуржцем
    Спасибо за прекрасную, интересную и познавательную экскурсию!!! Очень понравилось!!!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    По Петербургу с петербуржцем
    Экскурсия по Петербургу с Петербуржцевм для меня оказалась открытием. Петербург открылся совсем с другой стороны. Петербург исторический, Петербург культурный, Петербург
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    - близкий мне город, хотя в нем я всего лишь второй раз. Гам попался великолепный экскурсовод Евгений, которого я однозначно рекомендую всем. Мастерски втянул нас в обсуждение)), заинтересовал 14-летнего сына, связал все то, что мы когда-то знали о Санкт-Петербурге и нашей истории с новыми для нас исторически фактами. Учёл наши просьбы. Показал Петербургэ изнутри. И самое главное - ещё больше очаровл этим городом, хотя думала, что ещё раз это сделать сложно. Блокада Ленинграда тоже незримо присутствовала всего рассказе. Видел, что человек влюблён в мой город. Спасибо Евгению огромное +!!!

  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Гуляй как петербуржец
    Экскурсию проводила Екатерина, очень приятная, много знающая экскурсовод, во время экскурсии цитировала стихи. Все было легко и не навязчиво. Погода
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    была очень жаркая, и разные улочки и проулки нас спасали. Была с дочкой подростком, ей все понравилось, материал хорошо воспринимался. Экскурсию рекомендую.

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Прогулка по Невскому проспекту
    Ольга отличный гид и интересный человек. Она не только браво жонглирует именами и датами,но и тонко чувствует собеседника. За время
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    экскурсии она показала и рассказала о многих достопримечательностях Невского,и это было сделано с огромной любовью,отдавая особое внимание нюансам,которых не найти просто так. Но это не была лекция,это был диалог с городом. Очень советую.

    Ольга отличный гид и интересный человек. Она не только браво жонглирует именами и датами,но и тонкоОльга отличный гид и интересный человек. Она не только браво жонглирует именами и датами,но и тонкоОльга отличный гид и интересный человек. Она не только браво жонглирует именами и датами,но и тонко

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дом Зингера»

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  1. Парадный Петербург: прогулка с фотографом
  2. Гуляй как петербуржец
  3. Прогулка по Невскому проспекту
  4. По Петербургу с петербуржцем
  5. Город-эстет Петербург: обзорная экскурсия на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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