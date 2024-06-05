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- близкий мне город, хотя в нем я всего лишь второй раз. Гам попался великолепный экскурсовод Евгений, которого я однозначно рекомендую всем. Мастерски втянул нас в обсуждение)), заинтересовал 14-летнего сына, связал все то, что мы когда-то знали о Санкт-Петербурге и нашей истории с новыми для нас исторически фактами. Учёл наши просьбы. Показал Петербургэ изнутри. И самое главное - ещё больше очаровл этим городом, хотя думала, что ещё раз это сделать сложно. Блокада Ленинграда тоже незримо присутствовала всего рассказе. Видел, что человек влюблён в мой город. Спасибо Евгению огромное +!!!