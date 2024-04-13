Театральный музей — особенное место.
Вы увидите макеты сцен, эскизы декораций, костюмы артистов, афиши, а также встретите современные интерактивные уголки. В ходе экскурсии мы вспомним знаменитых актеров, художников, композиторов и режиссёров XIX-XX веков. Многие театральные звёзды станут героями повествования.
Вы увидите макеты сцен, эскизы декораций, костюмы артистов, афиши, а также встретите современные интерактивные уголки. В ходе экскурсии мы вспомним знаменитых актеров, художников, композиторов и режиссёров XIX-XX веков. Многие театральные звёзды станут героями повествования.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:30
Описание экскурсии
Что вас ждет«Не всякая правда — красота, но всякая красота — правда» (К. Станиславский). Театр — самое мимолетное из всех видов искусств. Всё волшебство свершается только один раз, на сцене и в зрительном зале. Каждый раз один и тот же спектакль, даже с теми же актерами, — уже совсем другая магия. Что же говорить о театре прошлых веков! Театральный музей — особенное место. Здесь оживает прекрасное прошлое русского театра, и вы прикасаетесь к вечной красоте. Вы увидите макеты сцен, эскизы декораций, костюмы артистов, афиши, а также встретите современные интерактивные уголки, например, настоящую театральную ложу или старинный музыкальный аппарат и балетный станок с видео мастер-классом от Николая Цискаридзе. В ходе экскурсии мы вспомним знаменитых актеров, художников, композиторов и режиссёров, которые служили театру в XIX-XX веках. Каратыгин, Истомина, Савина, Мейерхольд и Головин, Дягилев, Станиславский, Фокин и Павлова и ещё многие театральные звёзды станут героями повествования. Экскурсия подходит как взрослым, так и детям. Важная информация: Допол
среда, пятница 16:30
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей: стандартный - 250, льготный-150 руб
Место начала и завершения?
Ул. Зодчего Росси, 2а
Когда и сколько длится?
Когда: среда, пятница 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оля
13 апр 2024
Очень подробный интересный рассказ об истории театра в России, увлеченный гид. Сам музей пропитан театральной атмосферой, там приятно находиться.
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