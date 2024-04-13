Описание экскурсии

Что вас ждет«Не всякая правда — красота, но всякая красота — правда» (К. Станиславский). Театр — самое мимолетное из всех видов искусств. Всё волшебство свершается только один раз, на сцене и в зрительном зале. Каждый раз один и тот же спектакль, даже с теми же актерами, — уже совсем другая магия. Что же говорить о театре прошлых веков! Театральный музей — особенное место. Здесь оживает прекрасное прошлое русского театра, и вы прикасаетесь к вечной красоте. Вы увидите макеты сцен, эскизы декораций, костюмы артистов, афиши, а также встретите современные интерактивные уголки, например, настоящую театральную ложу или старинный музыкальный аппарат и балетный станок с видео мастер-классом от Николая Цискаридзе. В ходе экскурсии мы вспомним знаменитых актеров, художников, композиторов и режиссёров, которые служили театру в XIX-XX веках. Каратыгин, Истомина, Савина, Мейерхольд и Головин, Дягилев, Станиславский, Фокин и Павлова и ещё многие театральные звёзды станут героями повествования. Экскурсия подходит как взрослым, так и детям. Важная информация: Допол