Поехали в экспедицию! Недалеко от Петербурга находятся три полноводных водопада — туда мы и отправимся. Высота одного из них достигает трех метров, а история другого связана с красивой легендой о девушке Маргарите. После знакомства с природой области навестим небольшую, но атмосферную деревушку Исаад на берегу Волхова. А в конце устроим обед на берегу любимой Ладоги.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Самый высокий водопад Ленинградской области

Из Санкт-Петербурга мы отправимся прямо к водопадам. Приготовьтесь удивляться! Мы проедем по трем локациям, послушаем шум ниспадающей воды и увидим, какой волшебной может быть природа Ленобласти. Не забудьте взять купальники — при хорошей погоде будем купаться в источниках.

Пикник на Ладоге

Я расскажу красивую легенду о влюбленной девушке Маргарите и вы узнаете, почему один из водопадов называется ее именем. Мы увидим каньоны рек Саблинка и Тосна и посетим место стоянки Александра Невского перед битвой со шведами. Затем погуляем по уютной рыбацкой деревне Иссад. А в заключительной части прогулки устроим вкусный пикник на берегу Ладожского озера.

Организационные детали