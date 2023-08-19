Поехали в экспедицию! Недалеко от Петербурга находятся три полноводных водопада — туда мы и отправимся.
Высота одного из них достигает трех метров, а история другого связана с красивой легендой о девушке Маргарите.
После знакомства с природой области навестим небольшую, но атмосферную деревушку Исаад на берегу Волхова. А в конце устроим обед на берегу любимой Ладоги.
Высота одного из них достигает трех метров, а история другого связана с красивой легендой о девушке Маргарите.
После знакомства с природой области навестим небольшую, но атмосферную деревушку Исаад на берегу Волхова. А в конце устроим обед на берегу любимой Ладоги.
Описание экскурсии
Самый высокий водопад Ленинградской области
Из Санкт-Петербурга мы отправимся прямо к водопадам. Приготовьтесь удивляться! Мы проедем по трем локациям, послушаем шум ниспадающей воды и увидим, какой волшебной может быть природа Ленобласти. Не забудьте взять купальники — при хорошей погоде будем купаться в источниках.
Пикник на Ладоге
Я расскажу красивую легенду о влюбленной девушке Маргарите и вы узнаете, почему один из водопадов называется ее именем. Мы увидим каньоны рек Саблинка и Тосна и посетим место стоянки Александра Невского перед битвой со шведами. Затем погуляем по уютной рыбацкой деревне Иссад. А в заключительной части прогулки устроим вкусный пикник на берегу Ладожского озера.
Организационные детали
- Транспорт и пикник на берегу Ладожского озера включены в стоимость
- Наденьте удобную обувь и одежду для похода. На случай дождя у меня есть дождевики.
- После экскурсии я отвезу вас на место сбора
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 413 туристов
Я не представляю свою жизнь без путешествий. Почти 10 лет проработала в журналистике, но мне стало в ней тесно — и я последовала за своей страстью. Сейчас с огромным удовольствием работаю гидом: постоянно ищу новые маршруты и делюсь красотой окружающего мира.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Были на экскурсии 18 августа. Было все супер. В такие места мы бы никогда сами бы и не добрались… Спасибо Анастасии, девушка отличный экскурсовод, журналист дело свое знает. Разказала пока
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И
Мы с супругом только из названия экскурсии узнали о наличии водопадов в Ленинградской области. Да, они небольшие по величине, но находятся в очень живописных местах. Можно погулять, в жаркую погоду,
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