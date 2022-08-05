Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти

Погулять по каньонам, услышать шум водопадов и пообедать на берегу Ладожского озера

Поехали в экспедицию! Недалеко от Петербурга находятся три полноводных водопада — туда мы и отправимся.

Высота одного из них достигает трех метров, а история другого связана с красивой легендой о девушке Маргарите.

После знакомства с природой области навестим небольшую, но атмосферную деревушку Исаад на берегу Волхова. А в конце устроим обед на берегу любимой Ладоги.
Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти
Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти
Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти
Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти
Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти
Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти
Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти
Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти
Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти
Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти
Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти
Из Петербурга - к самым полноводным водопадам Ленобласти
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Описание

Что вас ожидает

Самый высокий водопад Ленинградской области

Из Санкт-Петербурга мы отправимся прямо к водопадам. Приготовьтесь удивляться! Мы проедем по трем локациям, послушаем шум ниспадающей воды и увидим, какой волшебной может быть природа Ленобласти. Не забудьте взять купальники — при хорошей погоде будем купаться в источниках.

Пикник на Ладоге

Я расскажу красивую легенду о влюбленной девушке Маргарите и вы узнаете, почему один из водопадов называется ее именем. Мы увидим каньоны рек Саблинка и Тосна и посетим место стоянки Александра Невского перед битвой со шведами. Затем погуляем по уютной рыбацкой деревне Иссад. А в заключительной части прогулки устроим вкусный пикник на берегу Ладожского озера.

Организационные детали

  • Транспорт и пикник на берегу Ладожского озера включены в стоимость
  • Наденьте удобную обувь и одежду для похода. На случай дождя у меня есть дождевики.
  • После экскурсии я отвезу вас на место сбора

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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