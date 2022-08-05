Из Санкт-Петербурга мы отправимся прямо к водопадам. Приготовьтесь удивляться! Мы проедем по трем локациям, послушаем шум ниспадающей воды и увидим, какой волшебной может быть природа Ленобласти. Не забудьте взять купальники — при хорошей погоде будем купаться в источниках.
Я расскажу красивую легенду о влюбленной девушке Маргарите и вы узнаете, почему один из водопадов называется ее именем. Мы увидим каньоны рек Саблинка и Тосна и посетим место стоянки Александра Невского перед битвой со шведами. Затем погуляем по уютной рыбацкой деревне Иссад. А в заключительной части прогулки устроим вкусный пикник на берегу Ладожского озера.