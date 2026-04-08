Карелия — это шум водопадов, скалы, запах хвои и бескрайняя северная природа. В этом путешествии вы прогуляетесь по живописным экотропам, увидите лосей и оленей, попробуете местные угощения и прокатитесь на катере по Ладожским шхерам — одному из самых красивых мест России.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

6:30–7:40 — выезд из Санкт-Петербурга

Наш маршрут пройдёт через живописные дороги Карельского перешейка. По пути гид расскажет об истории региона, финском наследии и природе Приладожья.

9:15–9:40 — остановка в Приозерске

Небольшой отдых перед продолжением маршрута.

11:00–15:00 — экопарк «Долина водопадов»

Вы прогуляетесь по экологической тропе вдоль реки Иййоки и увидите каскады лесных водопадов. Также здесь:

оленья ферма и встреча с лосями

питомник с дружелюбными хаски

музей «Поляна лопарей»

свободное время и обед с блюдами карельской кухни

15:30–17:30 — прогулка на катере по Ладожским шхерам

Отправимся в путешествие по Ладожскому озеру среди гранитных островов и узких проливов. Капитан расскажет о шхерах и покажет самые красивые места. Предусмотрена высадка на одном из островов.

17:30–18:00 — дегустация карельских напитков

Вы попробуете карельские настойки, бальзамы и местные сладости, а также сможете заглянуть в магазин форелевого хозяйства.

18:00–19:00 — кирха Яккима и музей «Город ангелов»

Посетите старинную лютеранскую кирху и необычный музей, посвящённый деревянной скульптуре и атмосфере Северной Карелии.

22:00–23:30 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали