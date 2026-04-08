Карелия — это шум водопадов, скалы, запах хвои и бескрайняя северная природа.
В этом путешествии вы прогуляетесь по живописным экотропам, увидите лосей и оленей, попробуете местные угощения и прокатитесь на катере по Ладожским шхерам — одному из самых красивых мест России.
В этом путешествии вы прогуляетесь по живописным экотропам, увидите лосей и оленей, попробуете местные угощения и прокатитесь на катере по Ладожским шхерам — одному из самых красивых мест России.
Описание экскурсии
6:30–7:40 — выезд из Санкт-Петербурга
Наш маршрут пройдёт через живописные дороги Карельского перешейка. По пути гид расскажет об истории региона, финском наследии и природе Приладожья.
9:15–9:40 — остановка в Приозерске
Небольшой отдых перед продолжением маршрута.
11:00–15:00 — экопарк «Долина водопадов»
Вы прогуляетесь по экологической тропе вдоль реки Иййоки и увидите каскады лесных водопадов. Также здесь:
- оленья ферма и встреча с лосями
- питомник с дружелюбными хаски
- музей «Поляна лопарей»
- свободное время и обед с блюдами карельской кухни
15:30–17:30 — прогулка на катере по Ладожским шхерам
Отправимся в путешествие по Ладожскому озеру среди гранитных островов и узких проливов. Капитан расскажет о шхерах и покажет самые красивые места. Предусмотрена высадка на одном из островов.
17:30–18:00 — дегустация карельских напитков
Вы попробуете карельские настойки, бальзамы и местные сладости, а также сможете заглянуть в магазин форелевого хозяйства.
18:00–19:00 — кирха Яккима и музей «Город ангелов»
Посетите старинную лютеранскую кирху и необычный музей, посвящённый деревянной скульптуре и атмосфере Северной Карелии.
22:00–23:30 — возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном туристическом автобусе
- Катера для прогулки по шхерам вмещают от 6 до 11 человек
- Оплачивается дополнительно: билет в парк «Долина водопадов» — 1000 ₽ (дети до 7 лет — бесплатно), организованный обед — 700–800 ₽, прогулка на катере — 2000 ₽, билет в музей «Город ангелов» — 200 ₽, бронь места в автобусе — 350 ₽ (по желанию)
- В автобусе с вами будет один из гидов нашей команды, на катере — опытный капитан
- Экскурсия может быть перенесена из-за непогоды на Ладоге
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2770 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Проспект Просвещения»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 16028 туристов
Наша команда создаёт интересные и разнообразные форматы поездок и экскурсий в регионе по доступным ценам. У нас одни из лучших гидов в Санкт-Петербурге. Мы ответственно относимся к отзывам участников наших
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Мы поехали в тур по Карелии из Питера и всё было отлично организовано. Наш гид очень опытный и умный человек, он завораживающе рассказывал про историю Карелии. Экскурсия длилась около 15 часов и запомнились особенно горный парк "Рускеала" и красивый водопад. Было здорово и познавательно, советую попробовать такую поездку!!!
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А
Карелия просто восхитительное место, особенно поражает горный парк Рускеала. Была там летом, и очень хотелось увидеть его в зимней атмосфере. Поехали всей группой впервые, выбор гида вроде случайный получился, но
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Н
Мы ездили в Карелию, в Рускеалу и, скажу честно, эмоции просто зашкаливали!
Такие потрясающие виды, природа словно зачаровывает, да и много всяких интересных историй узнали. Гид супер классный! Он не просто
Такие потрясающие виды, природа словно зачаровывает, да и много всяких интересных историй узнали. Гид супер классный! Он не просто
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И
Очень понравилась организация экскурсии. Все было продумано от момента заказа до конца поездки. Выбрали тур по Карелии, автобус приехал вовремя, в салоне чисто и удобно. Огромное спасибо экскурсоводу и водителю,
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