Святая обитель Валаам (из Санкт-Петербурга)

Увидеть остров с воды и земли и прокатиться на катере по Ладожскому озеру
Чтобы открыть для себя удивительный карельский край, приглашаем вас на Валаам.

За один день вы посетите действующий мужской монастырь и познакомитесь с историей и культурой республики.

А ещё совершите водное путешествие на комфортабельном катере по просторам Ладожского озера и услышите рассказ капитана.
Описание экскурсии

Дорога на Валаам. Гид расскажет историю Карельского перешейка: от древних племён и первых крепостей до событий Великой Отечественной и Зимней войн. Вы узнаете о роли Финляндии в судьбе монастыря и Карле Маннергейме.

Прогулка на катере. Отправитесь по просторам Ладожского озера и услышите рассказ капитана о водных путях и местной природе.

Знакомство с Валаамом. Вас ждёт двухчасовая экскурсия с местным гидом паломнической службы на электрокаре или микроавтобусе.

Свободное время. Можно пообедать и прогуляться самостоятельно.

Дегустация настоек. По возвращении на берег вы сможете попробовать карельские бальзамы, сладости, выпить сбитня или иван-чая, а также купить сувениры и рыбную продукцию.

Кирха Яккима и музей «Город ангелов». Вы увидите то, что сохранилось от церкви, и экспозицию из деревянных скульптур-ангелов в необычных образах.

Ориентировочный тайминг

7:00 — отправление с парковки за Казанским собором
7:40 — отправление от метро «Проспект Просвещения»
9:00–9.30 — остановка в Приозёрске
9:30–10:45 — трассовая экскурсия до Ланденпохьи
11:00–12:15 — трансфер на катере до Валаама
12:30–14:30 — экскурсия по Валааму на микроавтобусе или гольф-каре
14:30–15:45 — свободное время на острове
15:45–17:00 — обратный трансфер на катере в Ланденпохью, знакомство с Национальным парком «Ладожские шхеры», высадка на один из островов для фотографирования
17:30–18:00 — дегустация карельских напитков и настоек, посещение магазина форелевого хозяйства
18:00–19:00 — экскурсия в кирхе Яккима, музей «Город ангелов»
22:00–22:30 — возвращение к метро «Проспект Просвещения»
23:00–23:30 — возвращение к метро «Невский проспект»

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе и дегустация
  • Оплачивается дополнительно: прогулка на катере — 4500 ₽, обед в трапезной монастыря — от 800 ₽ (по желанию), экскурсия по Валааму — от 550 ₽, посещение Свято-Владимирского скита (по желанию) — 500 ₽, посещение лютеранской кирхи — 200 ₽, взнос за посещение объектов «Валаамский архипелаг» — 200 ₽
  • Чтобы выбрать место в автобусе или сесть рядом с вашим спутником, вы можете забронировать место за 350 ₽
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2770 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Казанского собора или станции метро «Проспект Просвещения»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Валерий
Валерий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 15843 туристов
Наша команда создаёт интересные и разнообразные форматы поездок и экскурсий в регионе по доступным ценам. У нас одни из лучших гидов в Санкт-Петербурге. Мы ответственно относимся к отзывам участников наших
путешествий и всегда реагируем на них, чтобы стать лучше. Нас объединяет страсть к новым впечатлениям и культуре. И мы будем рады организовать для вас путешествие, в котором вы получите яркие эмоции и знания.

