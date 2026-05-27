За один день вы посетите действующий мужской монастырь и познакомитесь с историей и культурой республики.
А ещё совершите водное путешествие на комфортабельном катере по просторам Ладожского озера и услышите рассказ капитана.
Описание экскурсии
Дорога на Валаам. Гид расскажет историю Карельского перешейка: от древних племён и первых крепостей до событий Великой Отечественной и Зимней войн. Вы узнаете о роли Финляндии в судьбе монастыря и Карле Маннергейме.
Прогулка на катере. Отправитесь по просторам Ладожского озера и услышите рассказ капитана о водных путях и местной природе.
Знакомство с Валаамом. Вас ждёт двухчасовая экскурсия с местным гидом паломнической службы на электрокаре или микроавтобусе.
Свободное время. Можно пообедать и прогуляться самостоятельно.
Дегустация настоек. По возвращении на берег вы сможете попробовать карельские бальзамы, сладости, выпить сбитня или иван-чая, а также купить сувениры и рыбную продукцию.
Кирха Яккима и музей «Город ангелов». Вы увидите то, что сохранилось от церкви, и экспозицию из деревянных скульптур-ангелов в необычных образах.
Ориентировочный тайминг
7:00 — отправление с парковки за Казанским собором
7:40 — отправление от метро «Проспект Просвещения»
9:00–9.30 — остановка в Приозёрске
9:30–10:45 — трассовая экскурсия до Ланденпохьи
11:00–12:15 — трансфер на катере до Валаама
12:30–14:30 — экскурсия по Валааму на микроавтобусе или гольф-каре
14:30–15:45 — свободное время на острове
15:45–17:00 — обратный трансфер на катере в Ланденпохью, знакомство с Национальным парком «Ладожские шхеры», высадка на один из островов для фотографирования
17:30–18:00 — дегустация карельских напитков и настоек, посещение магазина форелевого хозяйства
18:00–19:00 — экскурсия в кирхе Яккима, музей «Город ангелов»
22:00–22:30 — возвращение к метро «Проспект Просвещения»
23:00–23:30 — возвращение к метро «Невский проспект»
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе и дегустация
- Оплачивается дополнительно: прогулка на катере — 4500 ₽, обед в трапезной монастыря — от 800 ₽ (по желанию), экскурсия по Валааму — от 550 ₽, посещение Свято-Владимирского скита (по желанию) — 500 ₽, посещение лютеранской кирхи — 200 ₽, взнос за посещение объектов «Валаамский архипелаг» — 200 ₽
- Чтобы выбрать место в автобусе или сесть рядом с вашим спутником, вы можете забронировать место за 350 ₽
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2770 ₽