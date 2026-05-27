Чтобы открыть для себя удивительный карельский край, приглашаем вас на Валаам. За один день вы посетите действующий мужской монастырь и познакомитесь с историей и культурой республики. А ещё совершите водное путешествие на комфортабельном катере по просторам Ладожского озера и услышите рассказ капитана.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Дорога на Валаам. Гид расскажет историю Карельского перешейка: от древних племён и первых крепостей до событий Великой Отечественной и Зимней войн. Вы узнаете о роли Финляндии в судьбе монастыря и Карле Маннергейме.

Прогулка на катере. Отправитесь по просторам Ладожского озера и услышите рассказ капитана о водных путях и местной природе.

Знакомство с Валаамом. Вас ждёт двухчасовая экскурсия с местным гидом паломнической службы на электрокаре или микроавтобусе.

Свободное время. Можно пообедать и прогуляться самостоятельно.

Дегустация настоек. По возвращении на берег вы сможете попробовать карельские бальзамы, сладости, выпить сбитня или иван-чая, а также купить сувениры и рыбную продукцию.

Кирха Яккима и музей «Город ангелов». Вы увидите то, что сохранилось от церкви, и экспозицию из деревянных скульптур-ангелов в необычных образах.

Ориентировочный тайминг

7:00 — отправление с парковки за Казанским собором

7:40 — отправление от метро «Проспект Просвещения»

9:00–9.30 — остановка в Приозёрске

9:30–10:45 — трассовая экскурсия до Ланденпохьи

11:00–12:15 — трансфер на катере до Валаама

12:30–14:30 — экскурсия по Валааму на микроавтобусе или гольф-каре

14:30–15:45 — свободное время на острове

15:45–17:00 — обратный трансфер на катере в Ланденпохью, знакомство с Национальным парком «Ладожские шхеры», высадка на один из островов для фотографирования

17:30–18:00 — дегустация карельских напитков и настоек, посещение магазина форелевого хозяйства

18:00–19:00 — экскурсия в кирхе Яккима, музей «Город ангелов»

22:00–22:30 — возвращение к метро «Проспект Просвещения»

23:00–23:30 — возвращение к метро «Невский проспект»

Организационные детали