Тур в Кронштадт - форпост Петербурга на Балтике

Кронштадт - это один из красивейших пригородов Петербурга

Кронштадт — это один из красивейших пригородов Петербурга! Мы проедем по самому гребню дамбы — по шоссе, где насладимся великолепными видами Финского Залива и уникальными кронштадтскими фортами. Кронштадт — это город славы Военно-морского флота. Военные корабли, доки, шлюзы и великолепный Морской собор.

Каждая улица, дом, любой крошечный уголок этого города имеет свою историю — удивительную, зачастую трагическую. И люди, которые составили славу этого города. Об этом и о многом другом поговорим на нашей неспешной прогулке.
Тур в Кронштадт - форпост Петербурга на Балтике
Тур в Кронштадт - форпост Петербурга на Балтике
Тур в Кронштадт - форпост Петербурга на Балтике
Тур в Кронштадт - форпост Петербурга на Балтике
Тур в Кронштадт - форпост Петербурга на Балтике
Тур в Кронштадт - форпост Петербурга на Балтике

Что вас ожидает 🤩

  • Набережная
  • Петровская пристань
  • Голландская кухня на берегу Итальянского пруда
  • Петровский док
  • Петровский парк
  • Памятники Петру I, адмиралу Макарову, адмиралу Ушакову, Айвазовскому
  • Морской собор
  • Музей-квартиру знаменитого кронштадтского пастыря Иоанна Кронштадтского
  • Форт Шанец
  • Экологическая тропа «Западный Котлин»
  • Парк «Остров фортов»
  • Музей Подводной Археологии
  • Музей Маяков
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Кронштадт — это музей под открытым небом

Мы прогуляемся по его улицам и вспомним о великих ученых, адмиралах, художниках и путешественниках. Пройдемся по знаменитой набережной и насладимся морскими видами. Увидим Петровскую пристань, Голландскую кухню на берегу Итальянского пруда и Петровский док. Мы заглянем в Петровский парк, полюбуемся памятником Петру I, увидим также другие памятники (адмиралу Макарову, адмиралу Ушакову, Айвазовскому). Непременно зайдем в Морской собор.
При желании, вы можете пойти на экскурсию «Под куполом Морского Собора» откуда весь Кронштадт будет перед вами как на ладони, и музей-квартиру знаменитого кронштадтского пастыря Иоанна Кронштадтского.
Так же при желании, в конце нашего путешествия мы отправимся осматривать Форт Шанец и прогуляемся по экологической тропе. Можно совершить морскую прогулку на кораблике по заливу. Если погода будет плохая — посетить музей подводной археологии или музей маяков.

Важная информация:

Экскурсия будет проходить на комфортабельном автомобиле Audi Q5 2021 года выпуска, вместимостью 3-4 пассажира. Во время путешествия мы сможем выделить время на обед, останавливаться для фото, варьировать маршрут согласно вашим интересам, пожеланиям и в комфортном темпе. Например, доехать до места, не указанного в экскурсии или провести больше времени там, где вам понравится.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автомобиль (если вас от 1-го до 4-х человек)
  • Экскурсия (в том числе путевая)
Что не входит
  • Аренда минивэна или автобуса (если вас более 5-ти человек, то стоимость оплачивается дополнительно)
  • Билеты под купол Морского собора и в другие музеи города (по желанию)
  • Прогулка на катере (по желанию)
  • Обед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 35 чел.
Важная информация
  • Этот тур в Кронштадт — форпост Петербурга на Балтике - проводится только для Вас и Ваших близких. Мы сможем построить маршрут согласно Вашим интересам и двигаться в комфортном для вас темпе. Мой автомобиль — Ауди Q5 2021 года выпуска, в нём разместятся 3-4 пассажира.
  • Вам не надо тратить время и деньги на проезд до места начала поездки и обратно: я заберу вас в условленном месте и отвезу обратно
  • Во время экскурсии мы сможем выделить время на обед, делать остановки для фотографирования, можем варьировать маршрут согласно Вашим интересам и пожеланиям. Например, доехать до места, не указанного в экскурсии или провести больше времени там, где вам понравится
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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