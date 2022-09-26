Кронштадт — это музей под открытым небом

Мы прогуляемся по его улицам и вспомним о великих ученых, адмиралах, художниках и путешественниках. Пройдемся по знаменитой набережной и насладимся морскими видами. Увидим Петровскую пристань, Голландскую кухню на берегу Итальянского пруда и Петровский док. Мы заглянем в Петровский парк, полюбуемся памятником Петру I, увидим также другие памятники (адмиралу Макарову, адмиралу Ушакову, Айвазовскому). Непременно зайдем в Морской собор.

При желании, вы можете пойти на экскурсию «Под куполом Морского Собора» откуда весь Кронштадт будет перед вами как на ладони, и музей-квартиру знаменитого кронштадтского пастыря Иоанна Кронштадтского.

Так же при желании, в конце нашего путешествия мы отправимся осматривать Форт Шанец и прогуляемся по экологической тропе. Можно совершить морскую прогулку на кораблике по заливу. Если погода будет плохая — посетить музей подводной археологии или музей маяков.

Важная информация:

Экскурсия будет проходить на комфортабельном автомобиле Audi Q5 2021 года выпуска, вместимостью 3-4 пассажира. Во время путешествия мы сможем выделить время на обед, останавливаться для фото, варьировать маршрут согласно вашим интересам, пожеланиям и в комфортном темпе. Например, доехать до места, не указанного в экскурсии или провести больше времени там, где вам понравится.