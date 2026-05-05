Кронштадт — это один из красивейших пригородов Петербурга! Мы проедем по самому гребню дамбы — по шоссе, где насладимся великолепными видами Финского Залива и уникальными кронштадтскими фортами. Кронштадт — это
Описание экскурсииКронштадт — это музей под открытым небом Мы прогуляемся по его улицам и вспомним о великих ученых, адмиралах, художниках и путешественниках. Пройдемся по знаменитой набережной и насладимся морскими видами. Увидим Петровскую пристань, Голландскую кухню на берегу Итальянского пруда и Петровский док. Мы заглянем в Петровский парк, полюбуемся памятником Петру I, увидим также другие памятники (адмиралу Макарову, адмиралу Ушакову, Айвазовскому). Непременно зайдем в Морской собор. При желании, вы можете пойти на экскурсию «Под куполом Морского Собора» откуда весь Кронштадт будет перед вами как на ладони, и музей-квартиру знаменитого кронштадтского пастыря Иоанна Кронштадтского. Как дополнительная опция и по согласовании с гидом, мы можем отправится осматривать Форт Шанец или форт Константин, а также прогуляться по экологической тропе. Можно совершить морскую прогулку на кораблике по заливу. Если погода будет плохая — посетить музей подводной археологии или музей маяков. Важная информация Экскурсия будет проходить на комфортабельном автомобиле вместимостью 4 пассажира. Во время путешествия мы сможем выделить время на обед, останавливаться для фото, варьировать маршрут согласно вашим интересам, пожеланиям и в комфортном темпе. Например, доехать до места, не указанного в экскурсии или провести больше времени там, где вам понравится. Экскурсию проведет один из гидов нашей команды - профессионал в котором я совершенно уверена! А в нашу команду входят только гиды имеющие профильное образование в сфере туризма и городскую аккредитацию на право работы, все очень увлеченные, талантливые и ответственные люди. Мы здесь - чтобы дарить вам радость и проводить такие увлекательные экскурсии, от которых просто невозможно отказаться! Вам будет интересно и комфортно!
Экскурсия возможна в любой день!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная
- Петровская пристань
- Голландская кухня на берегу Итальянского пруда
- Петровский док
- Петровский парк
- Памятники Петру I, адмиралу Макарову, адмиралу Ушакову, Айвазовскому
- Морской собор
- Музей-квартиру знаменитого кронштадтского пастыря Иоанна Кронштадтского
- Форт Шанец
- Экологическая тропа «Западный Котлин»
- Парк «Остров фортов»
- Музей Подводной Археологии
- Музей Маяков
Что включено
- Автомобиль (если вас от 1-го до 4-х человек)
- Экскурсия (в том числе путевая)
Что не входит в цену
- Аренда минивэна или автобуса, если вас более 4-х человек (стоимость минивэна оплачивается дополнительно)
- Билеты под купол Морского собора и в другие музеи города (по желанию)
- Прогулка на катере (по желанию)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия возможна в любой день!
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Все прошло отлично, Филипп замечательный экскурсовод, интересные и малоизвестные факты рассказывает, умеет заинтересовать и отлично владеет английским языком. С ним очень комфортно, как будто уже давно знакомы
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С
Были на экскурсии 31.08 с гидом Татьяной- замечательным экскурсоводом. Поездка началась в 8.00! и это было прекрасным решением, т. к при въезде в Кронштадт могут быть огромные пробки, соответственно, чем
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Е
Спасибо гиду Юлии за увлекательную поездку в Кронштадт! Пять часов нашего путешествия пролетели незаметно-) Юля очень приятный эрудированный собеседник, легкая в общении. Узнали много нового и интересного из истории Кронштадта
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К
Спасибо гиду Юлии за увлекательную поездку в Кронштадт! Пять часов нашего путешествия пролетели незаметно-) Юля очень приятный эрудированный собеседник, легкая в общении. Узнали много нового и интересного из истории Кронштадта
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Н
Нашим гидом на этом выезде была Светлана, она забрала нас от дома в назначенное время.
По дороге много рассказала об истории земель, которые мы проезжали. В Кронштадте мы посетили Морской собор,
По дороге много рассказала об истории земель, которые мы проезжали. В Кронштадте мы посетили Морской собор,
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А
Великолепная экскурсия с чудесной Элеонорой.
Во-первых, наш гид учла все наши просьбы и пожелания и даже превзошла их! Мы увидели все, что было заявлено в экскурсии и много больше(взяли доп время)
Во-вторых,
Во-первых, наш гид учла все наши просьбы и пожелания и даже превзошла их! Мы увидели все, что было заявлено в экскурсии и много больше(взяли доп время)
Во-вторых,
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