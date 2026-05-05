Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше уменьшить город славы Военно-морского флота. Военные корабли, доки, шлюзы и великолепный Морской собор.



Каждая улица, дом, любой крошечный уголок этого города имеет свою историю — удивительную, зачастую трагическую. И люди, которые составили славу этого города. Об этом и о многом другом поговорим на нашей неспешной прогулке. Кронштадт — это один из красивейших пригородов Петербурга! Мы проедем по самому гребню дамбы — по шоссе, где насладимся великолепными видами Финского Залива и уникальными кронштадтскими фортами. Кронштадт — это 5 22 отзыва

Элеонора Шабунина Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 17 870 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 22 отзыва 5 часов 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Кронштадт — это музей под открытым небом Мы прогуляемся по его улицам и вспомним о великих ученых, адмиралах, художниках и путешественниках. Пройдемся по знаменитой набережной и насладимся морскими видами. Увидим Петровскую пристань, Голландскую кухню на берегу Итальянского пруда и Петровский док. Мы заглянем в Петровский парк, полюбуемся памятником Петру I, увидим также другие памятники (адмиралу Макарову, адмиралу Ушакову, Айвазовскому). Непременно зайдем в Морской собор. При желании, вы можете пойти на экскурсию «Под куполом Морского Собора» откуда весь Кронштадт будет перед вами как на ладони, и музей-квартиру знаменитого кронштадтского пастыря Иоанна Кронштадтского. Как дополнительная опция и по согласовании с гидом, мы можем отправится осматривать Форт Шанец или форт Константин, а также прогуляться по экологической тропе. Можно совершить морскую прогулку на кораблике по заливу. Если погода будет плохая — посетить музей подводной археологии или музей маяков. Важная информация Экскурсия будет проходить на комфортабельном автомобиле вместимостью 4 пассажира. Во время путешествия мы сможем выделить время на обед, останавливаться для фото, варьировать маршрут согласно вашим интересам, пожеланиям и в комфортном темпе. Например, доехать до места, не указанного в экскурсии или провести больше времени там, где вам понравится. Экскурсию проведет один из гидов нашей команды - профессионал в котором я совершенно уверена! А в нашу команду входят только гиды имеющие профильное образование в сфере туризма и городскую аккредитацию на право работы, все очень увлеченные, талантливые и ответственные люди. Мы здесь - чтобы дарить вам радость и проводить такие увлекательные экскурсии, от которых просто невозможно отказаться! Вам будет интересно и комфортно!

Экскурсия возможна в любой день! Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Набережная

Петровская пристань

Голландская кухня на берегу Итальянского пруда

Петровский док

Петровский парк

Памятники Петру I, адмиралу Макарову, адмиралу Ушакову, Айвазовскому

Морской собор

Музей-квартиру знаменитого кронштадтского пастыря Иоанна Кронштадтского

Форт Шанец

Экологическая тропа «Западный Котлин»

Парк «Остров фортов»

Музей Подводной Археологии

Музей Маяков Что включено Автомобиль (если вас от 1-го до 4-х человек)

Экскурсия (в том числе путевая) Что не входит в цену Аренда минивэна или автобуса, если вас более 4-х человек (стоимость минивэна оплачивается дополнительно)

Билеты под купол Морского собора и в другие музеи города (по желанию)

Прогулка на катере (по желанию) Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Экскурсия возможна в любой день! Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.