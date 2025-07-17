Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами
Отправляйтесь на автобусную экскурсию в мини-группе и наслаждайтесь Петергофом без забот. Трансфер, билеты и гид включены
Автобусная экскурсия в мини-группе из Петербурга в Петергоф - это идеальный способ провести день, не беспокоясь о логистике.
Удобный микроавтобус доставит вас до комплекса, где музейный гид проведёт экскурсию по роскошным читать дальшеуменьшить
залам Большого дворца. Затем вас ждёт прогулка по аллеям Нижнего парка, где можно полюбоваться творением Петра I. После экскурсии у вас будет свободное время для самостоятельного осмотра парка и отдыха. В стоимость включены трансфер, услуги профессионального гида и входные билеты
Лучшее время для поездки в Петергоф - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время парки расцветают, фонтаны работают в полную силу, а погода позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее, что добавляет свежести прогулкам. В остальные месяцы посещение возможно, но стоит учитывать, что некоторые фонтаны могут быть отключены, а погода - более прохладной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Большой дворец
Нижний парк
Описание экскурсии
Путевые заметки по дороге в Петергоф
Мы проведём в пути около часа. За это время вы познакомитесь с историей создания уникального дворцового комплекса. Узнаете, кто проживал на Петергофской дороге, как развивался и пришел в упадок путь в русский Версаль и как в этих местах появилась первая линия метро.
Роскошь Большого петергофского дворца
Вы отправитесь на экскурсию с музейным сотрудником комплекса в группе до 30 человек. В течение часа будете гулять по роскошным залам дворца с наушниками, которые помогут не пропустить ни один интересный факт от экскурсовода. Полюбуетесь блистательными залами и личными покоями императоров, резными лестницами и позолоченной отделкой стен.
Экскурсия по Нижнему парку
Дальше вас ждёт полуторачасовая приятная прогулка с нашим опытным гидом. Вы узнаете историю парка: как он создавался и какие секреты таит в себе. Поймёте, почему Петергоф называют русским Версалем.
Свободное время в Нижнем парке
После насыщенного рассказа сможете самостоятельно насладиться красотами парка, перекусить или просто отдохнуть на лавочке, представляя, как раньше по соседним аллеям величественно прохаживались царственные особы.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Поездка пройдёт на минивэне или микроавтобусе (в зависимости от количества участников)
Посадка в автобусе осуществляется в свободном порядке, места заранее не бронируются
В стоимость включено: трансфер, услуги профессионального гида, входные билеты в Нижний парк и в Большой дворец с экскурсией от сотрудника музея.
Важно:
В даты пиковой нагрузки и максимальной заполненности музея организатор может заменить посещение Большого дворца на посещение Малого (Монплезир, Эрмитаж, Марли), чтобы избежать очереди и наиболее комфортно провести экскурсию
В случае отмены бронирования, необходимо компенсировать стоимость входных билетов, которые являются именными, выкупленными специально для вас
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 15862 туристов
Добрый день! Меня зовут Дарья, я эксперт в туризме. С 2015 года прошла стажировку в международных компаниях по организации путешествий и работе с клиентами. Это помогло мне организовать команду высокопрофессиональных читать дальшеуменьшить
гидов и экскурсоводов. Я являюсь лицензированным гидом и экскурсоводом. Провожу экскурсии по северной столице и окрестностям, Карелии и всему Северо-Западному региону, а также по Золотому кольцу и Серебряному ожерелью России. Я и моя команда ждём встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 204 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Дата посещения: 15 июл 2025
Оставлю отзыв, как человек, который тоже работал в туризме. Поездка, в общем, понравилась, Гид Анастасия - профессионал, по пути рассказала много интересного и провела экскурсию по Нижнему парку. Есть две читать дальшеуменьшить
претензии по организации - была обещана группа до 16 человек, нас было 18, сидеть на заднем сидении было неудобно!! И ещё, как и предполагала, сумятица с пропуском групп во дворце, по-прежнему существует, в связи с этим, на входе мы потеряли довольно много времени, поэтому свободное время после экскурсий до от'езда было существенно ограничено, неспешно погулять, уже не удалось. Думаю, увеличение общего времени экскурсии на 1 час, смогло бы спасти в таких ситуациях.
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Александра
Мы посетили данную экскурсию 31 июля, наш гид была Анастасия♥️😘🤗.(Трансфер тоже без вопросов. Виталий- вам добра) Все очень хорошо устроено, для комфорта туристов(будем нас называть так) по пути следования Анастасия читать дальшеуменьшить
рассказала много интересного и познавательного. И на территории так же было занятно, несмотря на дождь и туман… Что-то не смогли увидеть из-за погодных условий! Но после посещения музея, уже сияло солнышко и можно было досмотреть что не увидели в дождь. Резюме: ОЧень рекомендую, если нет свободного времени на детальное изучение. Если желаете более детально то вам не один день понадобится точно… Всем добра🤗🤗🤗ох забыла написать не стоите в очередях, что нельзя не отметить
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Ксения
Я была в Петергофе в далеком школьном детстве, ещё и поздней осенью. Дворец и парк произвели огромное впечатление! Нам повезло, мы увидели их и в дождь, и в солнце, получилась читать дальшеуменьшить
очень красивая и яркая поездка. Поехать туда в мини-группе - идеальное и очень комфортное во всех смыслах решение. Мы гуляли с Анной, слушать её безумно интересно, хочется ещё больше узнавать об истории Санкт-Петербурга и окрестностей. Огромное спасибо хотим передать Анне также за помощь моей маме, которая заблудилась и была уже готова не ехать на экскурсию. Было бы ужасно обидно и был бы испорченный день, но Анна все быстро разрулила. День получился отличный! С организатором Дарьей тоже было очень легко и приятно общаться. Спасибо за профессиональную и четкую работу! 🥰
+2
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Елена
На данной экскурсии мы были 18.05., что совпало с праздником открытия фонтанов. Сначала я была этому рада, тк думала, что мы увидим концерт и т. п. Но по факту там читать дальшеуменьшить
оказалось безумно много людей. Из плюсов: это гид Ольга!!! Пока мы ехали до Петергофа, она без остановки рассказывала историю Питера и Петергофа. Было очень приятно и интересно её слушать. Водитель был хороший, аккуратная манера вождения, что тоже немаловажно. Сам парк конечно поражает красотой, ну а дворец это просто сумасшедшее по энергетике место. Теперь из минусов: во-первых поездку нам перенесли на 2 часа позже, это сильно урезало наше время нахождения в Петергофе. Во-вторых были пробки, ещё минус час, итого минус три часа прогулки. Приехав на место, мы просто галопом проскочили по значимым местам и побежали на экскурсию во дворец. Свободного времени погулять у нас просто не было.
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В
Вероника
Большое спасибо организатору Дарье и экскурсоводу Ирэн. Остались волшебные воспоминания на всю жизнь 🫶. Экскурсия организована отлично, нас встретили, проводили комфортный в микроавтобус, на протяжении всего маршрута Ирэн рассказывала об читать дальшеуменьшить
истории города, мы только и успевали смотреть по сторонам 😊. В Петергофе посетили дворец, а после пошли гулять по парку. Ирэн профессионально, а главное интересно рассказала нам об истории создания ансамбля фонтанов и дворца. Большое спасибо за экскурсию.
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А
Анастасия
Встреча четко по времени, посадили в комфортный микроавтобус, с кондиционером. По пути следования в Петергоф гид Анастасия рассказывала о достопримечательностях и интересных вещах. Экскурсия по Петергофу прошло отлично, ничего лишнего, читать дальшеуменьшить
нет перегруза подробной исторической справкой, монотонности рассказа, для общего понимания и восприятия было достаточно информативно. Маршрут экскурсии широкий, удалось увидеть много знаменитых мест, фонтанов, исторических памятников, архитектуры, Финский залив и т. д. Также было представлено самостоятельное время. несмотря на то, что были в сезон, когда большой поток туристов, все прошло хорошо, никто никому не мешал,организацией экскурсии довольна.
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