Лучшее время для поездки в Петергоф - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время парки расцветают, фонтаны работают в полную силу, а погода позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее, что добавляет свежести прогулкам. В остальные месяцы посещение возможно, но стоит учитывать, что некоторые фонтаны могут быть отключены, а погода - более прохладной.

Автобусная экскурсия в мини-группе из Петербурга в Петергоф - это идеальный способ провести день, не беспокоясь о логистике.Удобный микроавтобус доставит вас до комплекса, где музейный гид проведёт экскурсию по роскошным

залам Большого дворца. Затем вас ждёт прогулка по аллеям Нижнего парка, где можно полюбоваться творением Петра I. После экскурсии у вас будет свободное время для самостоятельного осмотра парка и отдыха. В стоимость включены трансфер, услуги профессионального гида и входные билеты

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путевые заметки по дороге в Петергоф

Мы проведём в пути около часа. За это время вы познакомитесь с историей создания уникального дворцового комплекса. Узнаете, кто проживал на Петергофской дороге, как развивался и пришел в упадок путь в русский Версаль и как в этих местах появилась первая линия метро.

Роскошь Большого петергофского дворца

Вы отправитесь на экскурсию с музейным сотрудником комплекса в группе до 30 человек. В течение часа будете гулять по роскошным залам дворца с наушниками, которые помогут не пропустить ни один интересный факт от экскурсовода. Полюбуетесь блистательными залами и личными покоями императоров, резными лестницами и позолоченной отделкой стен.

Экскурсия по Нижнему парку

Дальше вас ждёт полуторачасовая приятная прогулка с нашим опытным гидом. Вы узнаете историю парка: как он создавался и какие секреты таит в себе. Поймёте, почему Петергоф называют русским Версалем.

Свободное время в Нижнем парке

После насыщенного рассказа сможете самостоятельно насладиться красотами парка, перекусить или просто отдохнуть на лавочке, представляя, как раньше по соседним аллеям величественно прохаживались царственные особы.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Поездка пройдёт на минивэне или микроавтобусе (в зависимости от количества участников)

Посадка в автобусе осуществляется в свободном порядке, места заранее не бронируются

В стоимость включено: трансфер, услуги профессионального гида, входные билеты в Нижний парк и в Большой дворец с экскурсией от сотрудника музея.

Важно: