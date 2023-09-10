Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами

Ощутить атмосферу царской роскоши в Большом дворце и Нижнем парке

5
2 отзыва
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Приглашаем вас на автобусную экскурсию в мини-группе до 10 человек.

Вам ни о чём не придётся беспокоиться: мы довезём вас до комплекса на комфортном микроавтобусе, бережно передадим в руки музейного гида, который познакомит с Большим дворцом, а затем прогуляемся с вами по аллеям Нижнего парка, любуясь творением Петра I, с лёгкой руки которого и появился Петергоф.
Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами
Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами
Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами
Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами
Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами
Из Петербурга в Петергоф на весь день в формате «Всё включено» с трансфером и билетами
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путевые заметки по дороге в Петергоф

Мы проведём в пути около часа. За это время вы познакомитесь с историей создания уникального дворцового комплекса. Узнаете, кто проживал на Петергофской дороге, как развивался и пришел в упадок путь в «Русский Версаль» и как в этих местах появилась первая линия метро.

Роскошь Большого петергофского дворца

Вы отправитесь на экскурсию с музейным сотрудником комплекса в группе до 30 человек. В течение часа будете гулять по роскошным залам дворца с наушниками, которые помогут не пропустить ни один интересный факт от экскурсовода. Полюбуетесь блистательными залами и личными покоями императоров, резными лестницами и позолоченной отделкой стен.

Экскурсия по Нижнему парку

Дальше вас ждёт полуторачасовая приятная прогулка с нашим опытным гидом. Вы узнаете историю парка: как он создавался и какие секреты таит в себе. Поймёте, почему Петергоф называют «Русским Версалем».

Свободное время в Нижнем парке

После насыщенного рассказа сможете самостоятельно насладиться красотами парка, перекусить или просто отдохнуть на лавочке, представляя, как раньше по соседним аллеям величественно прохаживались царственные особы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Поездка пройдёт на минивэне или микроавтобусе (в зависимости от количества участников)
  • В стоимость включено: трансфер, услуги профессионального гида, входные билеты в Нижний парк и в Большой Дворец с экскурсией от сотрудника музея

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
10 сен 2023
Встретились вовремя, микроавтобус комфортный, везли нас очень аккуратно. Экскурсовод Станислав ну прям на отлично, ездили составом 2 взрослых и 2 ребенка и за 4 часа, что он был с нами, даже детям (10, 11 лет) все время было интересно, что бывает крайне редко. Станислав интересно рассказывает, не занудно, мы взрослые вообще были в восторге.
Александр
12 авг 2023
Всё очень понравилось,гид был очень активен,экскурсией остались довольны.

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