Ощутить атмосферу царской роскоши в Большом дворце и Нижнем парке
Вам ни о чём не придётся беспокоиться: мы довезём вас до комплекса на комфортном микроавтобусе, бережно передадим в руки музейного гида, который познакомит с Большим дворцом, а затем прогуляемся с вами по аллеям Нижнего парка, любуясь творением Петра I, с лёгкой руки которого и появился Петергоф.
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Описание
Что вас ожидает
Путевые заметки по дороге в Петергоф
Мы проведём в пути около часа. За это время вы познакомитесь с историей создания уникального дворцового комплекса. Узнаете, кто проживал на Петергофской дороге, как развивался и пришел в упадок путь в «Русский Версаль» и как в этих местах появилась первая линия метро.
Роскошь Большого петергофского дворца
Вы отправитесь на экскурсию с музейным сотрудником комплекса в группе до 30 человек. В течение часа будете гулять по роскошным залам дворца с наушниками, которые помогут не пропустить ни один интересный факт от экскурсовода. Полюбуетесь блистательными залами и личными покоями императоров, резными лестницами и позолоченной отделкой стен.
Экскурсия по Нижнему парку
Дальше вас ждёт полуторачасовая приятная прогулка с нашим опытным гидом. Вы узнаете историю парка: как он создавался и какие секреты таит в себе. Поймёте, почему Петергоф называют «Русским Версалем».
Свободное время в Нижнем парке
После насыщенного рассказа сможете самостоятельно насладиться красотами парка, перекусить или просто отдохнуть на лавочке, представляя, как раньше по соседним аллеям величественно прохаживались царственные особы.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Поездка пройдёт на минивэне или микроавтобусе (в зависимости от количества участников)
- В стоимость включено: трансфер, услуги профессионального гида, входные билеты в Нижний парк и в Большой Дворец с экскурсией от сотрудника музея
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Искусств
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.