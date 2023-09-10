Приглашаем вас на автобусную экскурсию в мини-группе до 10 человек. Вам ни о чём не придётся беспокоиться: мы довезём вас до комплекса на комфортном микроавтобусе, бережно передадим в руки музейного гида, который познакомит с Большим дворцом, а затем прогуляемся с вами по аллеям Нижнего парка, любуясь творением Петра I, с лёгкой руки которого и появился Петергоф.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путевые заметки по дороге в Петергоф

Мы проведём в пути около часа. За это время вы познакомитесь с историей создания уникального дворцового комплекса. Узнаете, кто проживал на Петергофской дороге, как развивался и пришел в упадок путь в «Русский Версаль» и как в этих местах появилась первая линия метро.

Роскошь Большого петергофского дворца

Вы отправитесь на экскурсию с музейным сотрудником комплекса в группе до 30 человек. В течение часа будете гулять по роскошным залам дворца с наушниками, которые помогут не пропустить ни один интересный факт от экскурсовода. Полюбуетесь блистательными залами и личными покоями императоров, резными лестницами и позолоченной отделкой стен.

Экскурсия по Нижнему парку

Дальше вас ждёт полуторачасовая приятная прогулка с нашим опытным гидом. Вы узнаете историю парка: как он создавался и какие секреты таит в себе. Поймёте, почему Петергоф называют «Русским Версалем».

Свободное время в Нижнем парке

После насыщенного рассказа сможете самостоятельно насладиться красотами парка, перекусить или просто отдохнуть на лавочке, представляя, как раньше по соседним аллеям величественно прохаживались царственные особы.

Организационные детали