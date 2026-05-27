Ижорские берега и Кургальский заказник - из Санкт-Петербурга

Пройти по экотропе и познакомиться с культурой ижорского народа
Едем на юго-запад Ленинградской области к холмистым берегам Финского залива, чтобы увидеть, где и как живёт один из малых коренных народов России — ижора. Вы побываете в местном этнографическом музее и посмотрите, как делают керамику на гончарном круге. А затем прогуляетесь по экотропе среди дюн, сосен и камышей — к смотровой вышке.
Описание экскурсии

Ижорский музей и демонстрационный мастер-класс

Гид проведёт вас по экспозиции, которая рассказывает об истории и культуре ижорского народа. Вы узнаете, как складывался этот самобытный мир на пересечении финской, русской и балтийской традиций. И понаблюдаете за работой гончара.

Экотропа «Долина реки Выбья и приморские дюны»

Вы пройдёте по сосновому лесу и ельнику, а по пути увидите:

  • смотровую площадку «Башня», с которой открывается панорамный вид на побережье и окрестности
  • «Комнату тишины» — деревянную платформу среди камышей
  • «Рупор» — площадку для прослушивания природных звуков заказника

И узнаете:

  • как ледники и древние моря формировали этот рельеф
  • почему здешнее побережье не похоже ни на одно другое на Балтике
  • как устроена экосистема заказника — от верховых болот до приморских лугов

Ориентировочный тайминг

8:00–8:30 — сбор у ст. м. «Московская»
8:30–11:00 — переезд в д. Ручьи, трассовая экскурсия
11:00–12:00 — Ижорский музей
12:00–12:30 — кофе-пауза в пекарне
12:30–14:00 — переезд в д. Выбье
14:00–16:30 — прогулка по экотропе
16:30 — выезд в Санкт-Петербург
20:00–21:00 — прибытие к ст. м. «Московская»

Тайминг и последовательность осмотра объектов могут меняться.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автобусе
  • Протяжённость экотропы — 4,3 км. Для маленьких детей и людей с серьёзными заболеваниями этот маршрут будет утомительным
  • Обед не предполагается, возьмите перекус и воду с собой
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы непосредственно на маршруте

— входной билет в Кургальский заказник— 150 ₽ за чел.
— билет в Ижорский музей — 150 ₽ за чел., льготный (дети, студенты, пенсионеры) — 100 ₽
— демонстрационный мастер-класс — 150 руб. за чел.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.

