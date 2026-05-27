Едем на юго-запад Ленинградской области к холмистым берегам Финского залива, чтобы увидеть, где и как живёт один из малых коренных народов России — ижора. Вы побываете в местном этнографическом музее и посмотрите, как делают керамику на гончарном круге. А затем прогуляетесь по экотропе среди дюн, сосен и камышей — к смотровой вышке.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Ижорский музей и демонстрационный мастер-класс

Гид проведёт вас по экспозиции, которая рассказывает об истории и культуре ижорского народа. Вы узнаете, как складывался этот самобытный мир на пересечении финской, русской и балтийской традиций. И понаблюдаете за работой гончара.

Экотропа «Долина реки Выбья и приморские дюны»

Вы пройдёте по сосновому лесу и ельнику, а по пути увидите:

смотровую площадку «Башня», с которой открывается панорамный вид на побережье и окрестности

«Комнату тишины» — деревянную платформу среди камышей

«Рупор» — площадку для прослушивания природных звуков заказника

И узнаете:

как ледники и древние моря формировали этот рельеф

почему здешнее побережье не похоже ни на одно другое на Балтике

как устроена экосистема заказника — от верховых болот до приморских лугов

Ориентировочный тайминг

8:00–8:30 — сбор у ст. м. «Московская»

8:30–11:00 — переезд в д. Ручьи, трассовая экскурсия

11:00–12:00 — Ижорский музей

12:00–12:30 — кофе-пауза в пекарне

12:30–14:00 — переезд в д. Выбье

14:00–16:30 — прогулка по экотропе

16:30 — выезд в Санкт-Петербург

20:00–21:00 — прибытие к ст. м. «Московская»

Тайминг и последовательность осмотра объектов могут меняться.

Организационные детали

Едем на комфортабельном автобусе

Протяжённость экотропы — 4,3 км. Для маленьких детей и людей с серьёзными заболеваниями этот маршрут будет утомительным

Обед не предполагается, возьмите перекус и воду с собой

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы непосредственно на маршруте

— входной билет в Кургальский заказник— 150 ₽ за чел.

— билет в Ижорский музей — 150 ₽ за чел., льготный (дети, студенты, пенсионеры) — 100 ₽

— демонстрационный мастер-класс — 150 руб. за чел.