После полуночи десятки судов устремляются в акваторию Невы, чтобы занять лучшие позиции для наблюдения за разведением мостов. Мы предлагаем вам отправиться по невероятно атмосферному маршруту через центр города и закрытую часть Адмиралтейских верфей в Большую Неву к Благовещенскому мосту. Вы рассмотрите ключевые локации города и набережные в волшебном вечернем свете.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий

Что вас ожидает

Разведение Благовещенского моста вы будете наблюдать с редкого ракурса, без суеты и спешки — со стороны Адмиралтейских верфей.

Разведённые Дворцовый и Троицкий мосты будут видны издалека.

Вы увидите:

Мариинский театр

Новую Голландию

закрытую акваторию Адмиралтейских верфей — откуда на воду вышли почти 3000 судов

Ледокол «Красин»

Успенскую церковь

разведение Благовещенского моста

разведённый Дворцовый мост

Продолжительность прогулки 1 ч 15 мин

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой тёплую одежду.

Как проходит прогулка

На современном катере в группе до 11 человек

Прогулка не предполагает сопровождения гида: на катере будет работать аудиогид (без наушников) или фоновая музыка

В случае дождя и сильного ветра мы раскроем защитный тент

Льготный билет могут приобрести все, кто пользуется социальными льготами (пенсионеры, члены многодетных семей, студенты, ветераны и т. д.), и дети от 13 до 18 лет

На большинстве катеров не предусмотрена туалетная комната

Посадка на борт начнётся в 00:35, отправление катера в 00:45

Если вы хотите отправиться на прогулку в ближайшую ночь, вам нужно выбрать следующее число. Например в ночь с 29 на 30 сентября, выбирайте 30 сентября в 00:45.