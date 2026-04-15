После полуночи десятки судов устремляются в акваторию Невы, чтобы занять лучшие позиции для наблюдения за разведением мостов.
Мы предлагаем вам отправиться по невероятно атмосферному маршруту через центр города и закрытую часть Адмиралтейских верфей в Большую Неву к Благовещенскому мосту. Вы рассмотрите ключевые локации города и набережные в волшебном вечернем свете.
Мы предлагаем вам отправиться по невероятно атмосферному маршруту через центр города и закрытую часть Адмиралтейских верфей в Большую Неву к Благовещенскому мосту. Вы рассмотрите ключевые локации города и набережные в волшебном вечернем свете.
Описание экскурсии
- Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
Что вас ожидает
Разведение Благовещенского моста вы будете наблюдать с редкого ракурса, без суеты и спешки — со стороны Адмиралтейских верфей.
Разведённые Дворцовый и Троицкий мосты будут видны издалека.
Вы увидите:
- Мариинский театр
- Новую Голландию
- закрытую акваторию Адмиралтейских верфей — откуда на воду вышли почти 3000 судов
- Ледокол «Красин»
- Успенскую церковь
- разведение Благовещенского моста
- разведённый Дворцовый мост
Продолжительность прогулки 1 ч 15 мин
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой тёплую одежду.
Как проходит прогулка
- На современном катере в группе до 11 человек
- Прогулка не предполагает сопровождения гида: на катере будет работать аудиогид (без наушников) или фоновая музыка
- В случае дождя и сильного ветра мы раскроем защитный тент
- Льготный билет могут приобрести все, кто пользуется социальными льготами (пенсионеры, члены многодетных семей, студенты, ветераны и т. д.), и дети от 13 до 18 лет
- На большинстве катеров не предусмотрена туалетная комната
- Посадка на борт начнётся в 00:35, отправление катера в 00:45
Если вы хотите отправиться на прогулку в ближайшую ночь, вам нужно выбрать следующее число. Например в ночь с 29 на 30 сентября, выбирайте 30 сентября в 00:45.
ежедневно в 00:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|2160 ₽
|Дети 4-12 лет
|1680 ₽
|Дети до 3 лет
|8 ₽
|Льготный
|2000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 00:45
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоход СПб — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 58840 туристов
Я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим программы для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
В целом все было хорошо, хороший звук. Смогли увидеть разведение моста.
Один минус я бронировала экскурсию до 11 человек, а было 50. Просто если б я хотела такую экскурсию забронировала бы в 5 раз дешевле
Один минус я бронировала экскурсию до 11 человек, а было 50. Просто если б я хотела такую экскурсию забронировала бы в 5 раз дешевле
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Поменяли экскурсию в малой группе на общую меньше чем за сутки! Правда, подарили два пледа, и экскурсия была вместо 1 часа 2,5 часа. Но мне хотелось быть рядом с мужем, а не в составе 60 человек
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Я очень благодарна организаторам за экскурсию! Совершенно запутавшись с датами и не учтя то, что экскурсия, начинающаяся в 00:45 - это уже следующий день, я ошиблась с днем бронирования. Не смотря на это, нам позволили посетить экскурсию, и это было супер клиентоориентированно!
Сама экскурсия комфортная, интересная и насыщенная. Спасибо капитану за безопасность!
Всем советую организатора
Сама экскурсия комфортная, интересная и насыщенная. Спасибо капитану за безопасность!
Всем советую организатора
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К
Незабываемое путешествие по ночному Петербургу,посчастливилось совершить ночную прогулку по Неве — и это действительно особенное впечатление!
Атмосфера просто завораживает: ночной город, подсвеченный огнями, мосты, величественно разводящиеся над головой, и прохладный речной
Атмосфера просто завораживает: ночной город, подсвеченный огнями, мосты, величественно разводящиеся над головой, и прохладный речной
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Вариант для комфортного наслаждения водной прогулкой в кругу семьи. Пледики были очень к месту! Спасибо, что оснастили каждого пассажира! Под экскурсионного аудиогида ночью отлично спится. Кому актуально - вам сюда, а организаторам пожелание более живой атмосферы и музыки!:)
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Б
Не рекомендую именно этот маршрут для пассажиров с детьми или тем, кто не хочет долго находиться в катере.
Во первых за счет удаленности точки отправки катера от основных мостов плавание очень
Во первых за счет удаленности точки отправки катера от основных мостов плавание очень
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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