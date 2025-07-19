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Каналы и разведение мостов: ночной круиз в Петербурге

Погрузитесь в атмосферу ночного Петербурга на круизе по каналам и мостам. Ощутите магию города в свете огней и узнайте его тайны
Круиз по каналам и мостам Петербурга - это уникальная возможность увидеть город в новом свете.

Ночной Петербург преображается: архитектурные ансамбли и водные просторы Невы завораживают своей красотой. Маршрут проходит через знаковые места, такие как Адмиралтейство, Эрмитаж и Петропавловская крепость. А кульминацией станет разведение мостов, которое оставит незабываемые впечатления. Аудиогид расскажет о каждом объекте, делая прогулку не только красивой, но и познавательной
4.4
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Разведение мостов - уникальное зрелище
  • 🛥️ Прогулка по ночным каналам
  • 🎧 Аудиогид с интересными фактами
  • 🏰 Виды на исторические достопримечательности
  • 📸 Отличные возможности для фото

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для ночного круиза по каналам Петербурга - с мая по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а белые ночи добавляют особую атмосферу. Весной и летом город оживает, и можно насладиться красотой архитектуры в полумраке. Осенью также можно отправиться в круиз, хотя дни становятся короче, а погода прохладнее. Зимой круизы не проводятся, но в редкие тёплые дни весны и осени можно насладиться тишиной и спокойствием на воде.
Сейчас июль — это идеальное время.
Каналы и разведение мостов: ночной круиз в Петербурге
Каналы и разведение мостов: ночной круиз в Петербурге
Каналы и разведение мостов: ночной круиз в Петербурге

Что можно увидеть

  • Адмиралтейство
  • Эрмитаж
  • Петропавловская крепость
  • Летний сад
  • Чижик-Пыжик
  • Михайловский замок
  • Мариинский театр
  • Юсуповский дворец

Описание экскурсии

  • Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
  • Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
  • Пледы на борту можно арендовать за дополнительную плату

Что вас ожидает

С борта катера вы полюбуетесь доминантами Петербурга в свете огней и узнаете интересные подробности из их истории. А также станете свидетелями главного ночного шоу — разведения мостов.

Достопримечательности по маршруту

Нева (Адмиралтейство, Эрмитаж, Петропавловская крепость, Летний сад) — Фонтанка (Чижик-Пыжик, Михайловский замок, цирк, Аничков мост, мост Ломоносова) — Крюков канал (Троицкой собор, Мариинский театр, Новая Голландия) — Мойка (Юсуповский дворец, Синий мост, Красный мост, Зелёный мост) — Зимняя канавка — причал «Медный всадник» (стоянка 15 минут) — Нева (разведение мостов — Дворцового, Троицкого, Литейного).

Организационные детали

  • Регистрация на рейс — за 30 минут до отправления. Просим приходить на причал заранее
  • У капитана есть лицензия на перевозки, на борту — спасательные жилеты
  • Всем участникам мы выдадим аудиогиды
  • На борту по желанию можно купить чай/кофе/снеки
  • С вами поедет капитан из нашей команды

ежедневно в 23:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 18 лет1800 ₽
Дети до 12 лет1600 ₽
Студенты1800 ₽
Пенсионеры1800 ₽
Стандартный2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Адмиралтейская набережная 8
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 23:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоходы
Теплоходы — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1325 туристов
Мы самая крупная судоходная компания Санкт-Петербурга по однопалубному флоту. Работаем с гостями и жителями нашего города более 20 лет. Наша команда профессионалов покажет вам самое запоминающее разведение мостов.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
2
3
1
2
1
1
Н
Уже была ранее на такой экскурсии, она стандартна…. НО!!! вот место которое капитан занял, для развода мостов это лучшее за много-много предыдущих раз.
Огромное спасибо, что Вам не все равно с какого ракурса туристы увидят это неповторимое зрелище 🔥🔥🔥
Уже была ранее на такой экскурсии, она стандартна…. НО!!! вот место которое капитан занял, для развода
Уже была ранее на такой экскурсии, она стандартна…. НО!!! вот место которое капитан занял, для развода
Уже была ранее на такой экскурсии, она стандартна…. НО!!! вот место которое капитан занял, для развода
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О
Маршрут хороший; развод Дворцового моста увидели полностью, но из за того, что корабль плыл очень медленно, хотя не было помех в виде других кораблей, не удалось увидеть развод Троицкого моста, а также развод литейного моста не удалось посмотреть, так как корабль сразу же развернулся после начала развода В целом неплохо, но одеваться нужно тепло
Маршрут хороший; развод Дворцового моста увидели полностью, но из за того, что корабль плыл очень медленно,
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Е
Все круто, только холодно. Одеваться нужно очень тепло
Все круто, только холодно. Одеваться нужно очень тепло
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Татьяна
Всё было Здорово!
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Е
Отличная экскурсия, спасибо организатору
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Н
Все отлично и красиво, но аудиогид не всегда совпадает со зданиями, о которых говорит, недостаточно понятно, о каком дворце или доме идет речь, особенно, если ты в первый раз это слушаешь
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