Круиз по каналам и мостам Петербурга - это уникальная возможность увидеть город в новом свете.



Ночной Петербург преображается: архитектурные ансамбли и водные просторы Невы завораживают своей красотой. Маршрут проходит через знаковые места, такие как Адмиралтейство, Эрмитаж и Петропавловская крепость. А кульминацией станет разведение мостов, которое оставит незабываемые впечатления. Аудиогид расскажет о каждом объекте, делая прогулку не только красивой, но и познавательной

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для ночного круиза по каналам Петербурга - с мая по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а белые ночи добавляют особую атмосферу. Весной и летом город оживает, и можно насладиться красотой архитектуры в полумраке. Осенью также можно отправиться в круиз, хотя дни становятся короче, а погода прохладнее. Зимой круизы не проводятся, но в редкие тёплые дни весны и осени можно насладиться тишиной и спокойствием на воде.

Сейчас июль — это идеальное время.