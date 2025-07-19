Круиз по каналам и мостам Петербурга - это уникальная возможность увидеть город в новом свете.
Ночной Петербург преображается: архитектурные ансамбли и водные просторы Невы завораживают своей красотой. Маршрут проходит через знаковые места, такие как Адмиралтейство, Эрмитаж и Петропавловская крепость. А кульминацией станет разведение мостов, которое оставит незабываемые впечатления. Аудиогид расскажет о каждом объекте, делая прогулку не только красивой, но и познавательной
Ночной Петербург преображается: архитектурные ансамбли и водные просторы Невы завораживают своей красотой. Маршрут проходит через знаковые места, такие как Адмиралтейство, Эрмитаж и Петропавловская крепость. А кульминацией станет разведение мостов, которое оставит незабываемые впечатления. Аудиогид расскажет о каждом объекте, делая прогулку не только красивой, но и познавательной
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Разведение мостов - уникальное зрелище
- 🛥️ Прогулка по ночным каналам
- 🎧 Аудиогид с интересными фактами
- 🏰 Виды на исторические достопримечательности
- 📸 Отличные возможности для фото
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для ночного круиза по каналам Петербурга - с мая по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а белые ночи добавляют особую атмосферу. Весной и летом город оживает, и можно насладиться красотой архитектуры в полумраке. Осенью также можно отправиться в круиз, хотя дни становятся короче, а погода прохладнее. Зимой круизы не проводятся, но в редкие тёплые дни весны и осени можно насладиться тишиной и спокойствием на воде.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Адмиралтейство
- Эрмитаж
- Петропавловская крепость
- Летний сад
- Чижик-Пыжик
- Михайловский замок
- Мариинский театр
- Юсуповский дворец
Описание экскурсии
- Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
- Пледы на борту можно арендовать за дополнительную плату
Что вас ожидает
С борта катера вы полюбуетесь доминантами Петербурга в свете огней и узнаете интересные подробности из их истории. А также станете свидетелями главного ночного шоу — разведения мостов.
Достопримечательности по маршруту
Нева (Адмиралтейство, Эрмитаж, Петропавловская крепость, Летний сад) — Фонтанка (Чижик-Пыжик, Михайловский замок, цирк, Аничков мост, мост Ломоносова) — Крюков канал (Троицкой собор, Мариинский театр, Новая Голландия) — Мойка (Юсуповский дворец, Синий мост, Красный мост, Зелёный мост) — Зимняя канавка — причал «Медный всадник» (стоянка 15 минут) — Нева (разведение мостов — Дворцового, Троицкого, Литейного).
Организационные детали
- Регистрация на рейс — за 30 минут до отправления. Просим приходить на причал заранее
- У капитана есть лицензия на перевозки, на борту — спасательные жилеты
- Всем участникам мы выдадим аудиогиды
- На борту по желанию можно купить чай/кофе/снеки
- С вами поедет капитан из нашей команды
ежедневно в 23:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 18 лет
|1800 ₽
|Дети до 12 лет
|1600 ₽
|Студенты
|1800 ₽
|Пенсионеры
|1800 ₽
|Стандартный
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Адмиралтейская набережная 8
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 23:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоходы — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1325 туристов
Мы самая крупная судоходная компания Санкт-Петербурга по однопалубному флоту. Работаем с гостями и жителями нашего города более 20 лет. Наша команда профессионалов покажет вам самое запоминающее разведение мостов.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Уже была ранее на такой экскурсии, она стандартна…. НО!!! вот место которое капитан занял, для развода мостов это лучшее за много-много предыдущих раз.
Огромное спасибо, что Вам не все равно с какого ракурса туристы увидят это неповторимое зрелище 🔥🔥🔥
Огромное спасибо, что Вам не все равно с какого ракурса туристы увидят это неповторимое зрелище 🔥🔥🔥
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О
Маршрут хороший; развод Дворцового моста увидели полностью, но из за того, что корабль плыл очень медленно, хотя не было помех в виде других кораблей, не удалось увидеть развод Троицкого моста, а также развод литейного моста не удалось посмотреть, так как корабль сразу же развернулся после начала развода В целом неплохо, но одеваться нужно тепло
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Е
Все круто, только холодно. Одеваться нужно очень тепло
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Всё было Здорово!
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Е
Отличная экскурсия, спасибо организатору
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Н
Все отлично и красиво, но аудиогид не всегда совпадает со зданиями, о которых говорит, недостаточно понятно, о каком дворце или доме идет речь, особенно, если ты в первый раз это слушаешь
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