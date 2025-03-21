Эта прогулка по Петроградке для тех, кто не любит шумных улиц.
Кто хотел бы открыть для себя другой Петербург и узнать, как всё было устроено для обитателей доходных домов.
Простым и доступным языком я расскажу об истории города и его жителях, и открою для вас места, о существовании которых вы, возможно, даже не подозревали.
Кто хотел бы открыть для себя другой Петербург и узнать, как всё было устроено для обитателей доходных домов.
Простым и доступным языком я расскажу об истории города и его жителях, и открою для вас места, о существовании которых вы, возможно, даже не подозревали.
Описание экскурсии
Прогулка по историческим местам Санкт-Петербурга
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, посвященную жизни обитателей доходных домов в столице Российской империи. Это уникальная возможность узнать о быте простых горожан, о том, как жил город до революции, и как развивался этот интереснейший район.
Что вас ждёт на экскурсии
- Начнём на Троицкой площади, где откроется ресторанная история императорской столицы.
- Посетим домик Петра I и обсудим быт в первом и последнем дворцах династии Романовых.
- Сфотографируем лучший вид на первую дачу Петербурга.
- Рассмотрим здание пожарной части 19 века и узнаем, как тушили пожары до революции.
- Прогуляемся по улочкам Петроградской стороны и узнаем, кого можно было встретить в 19 веке.
- Увидим особняк, связавший знаменитую балерину, великого вождя и Шерлока Холмса.
- Полюбуемся на соборную мечеть и раскроем тайну её возвращения верующим.
- Заглянем в петербургские дворики и парадные, чтобы выяснить, какие продукты можно было купить не выходя из дома.
- Посетим крошечную кофейню в бывшей дворницкой и поговорим о замечательных людях — дворниках.
- Прогуляемся по части территории «Ленфильма» и узнаем о развлечениях публики в начале 20 века.
- Закончим прогулку в стильном маленьком баре в парадной шикарного доходного дома.
Важная информация
Мы заглянем в необычную кофейню и удивительный бар. При желании вы сможете дополнительно приобрести чашку кофе или бокал вина.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Домик Петра Первого
- Особняк Матильды Кшесинской
- Соборную Мечеть
- Дворики Петроградской стороны
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Троицкая площадь, монумет Соловецкий камень
Завершение: Ул. Кропоткина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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