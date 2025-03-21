Эта прогулка по Петроградке для тех, кто не любит шумных улиц. Кто хотел бы открыть для себя другой Петербург и узнать, как всё было устроено для обитателей доходных домов. Простым и доступным языком я расскажу об истории города и его жителях, и открою для вас места, о существовании которых вы, возможно, даже не подозревали.

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Описание экскурсии

Прогулка по историческим местам Санкт-Петербурга

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, посвященную жизни обитателей доходных домов в столице Российской империи. Это уникальная возможность узнать о быте простых горожан, о том, как жил город до революции, и как развивался этот интереснейший район.

Что вас ждёт на экскурсии

Начнём на Троицкой площади, где откроется ресторанная история императорской столицы.

Посетим домик Петра I и обсудим быт в первом и последнем дворцах династии Романовых.

Сфотографируем лучший вид на первую дачу Петербурга.

Рассмотрим здание пожарной части 19 века и узнаем, как тушили пожары до революции.

Прогуляемся по улочкам Петроградской стороны и узнаем, кого можно было встретить в 19 веке.

Увидим особняк, связавший знаменитую балерину, великого вождя и Шерлока Холмса.

Полюбуемся на соборную мечеть и раскроем тайну её возвращения верующим.

Заглянем в петербургские дворики и парадные, чтобы выяснить, какие продукты можно было купить не выходя из дома.

Посетим крошечную кофейню в бывшей дворницкой и поговорим о замечательных людях — дворниках.

Прогуляемся по части территории «Ленфильма» и узнаем о развлечениях публики в начале 20 века.

Закончим прогулку в стильном маленьком баре в парадной шикарного доходного дома.

Важная информация

Мы заглянем в необычную кофейню и удивительный бар. При желании вы сможете дополнительно приобрести чашку кофе или бокал вина.