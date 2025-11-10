Петербург — один из самых красивых городов в мире.
Он покоряет романтическими видами, чудесными архитектурными ансамблями, воспетыми поэтами и художниками набережными и мостами, знаменитыми площадями и соборами.
Чтобы узнать, как город зарождался, мы отправимся на прогулку-экскурсию в самое сердце города, увидим его главные достопримечательности и узнаем множество интересных историй о великих событиях прошлого.
Он покоряет романтическими видами, чудесными архитектурными ансамблями, воспетыми поэтами и художниками набережными и мостами, знаменитыми площадями и соборами.
Чтобы узнать, как город зарождался, мы отправимся на прогулку-экскурсию в самое сердце города, увидим его главные достопримечательности и узнаем множество интересных историй о великих событиях прошлого.
Описание экскурсииГород, который покоряет сердца Мы отправимся на прогулку-экскурсию в самое сердце города, чтобы узнать, как зарождался Санкт-Петербург. Вы откроете тайны города на Неве и погрузитесь в его атмосферу. Услышите нескучные истории и местные легенды, узнаете о русских императорах и их жёнах, о мостах и наводнениях, о великих событиях прошлого. Полюбуетесь самыми захватывающими видами города и его знаковыми достопримечательностями. Также в ходе экскурсии вы узнаете:
- О российских императорах и императрицах и, конечно же, о его основателе — Петре I: почему царь Пётр всегда считался неординарной личностью • О первых корабельных верфях • О дворцовых переворотах и тайнах • О покушениях и убийствах, о мистических цифрах в культуре и искусстве Приглашаю вас на эту потрясающую экскурсию — приходите, будет интересно! Важная информация:.
- Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь.
- По желанию, можно взять с собой термос с чаем или кофе, небольшой перекус.
- Из-за недобора группы экскурсия может быть отменена. В этом случае, можно внести доплату до минимальной и экскурсия состоится. Уточняйте детали в личных сообщениях.
Все дни недели, кроме среды, в 10:00 и 14:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник «Медный Всадник»
- Памятник «Царь-плотник»
- Адмиралтейство
- Эрмитаж (Зимний дворец)
- Дворцовая площадь
- Дворцовый мост и виды на Неву, порт и главную площадь города
- Биржевой мост
- Парусник «Летучий Голландец»
- Стрелка Васильевского острова
- Ростральные колонны и биржа
- Петропавловская крепость
- Петропавловский собор
- Трубецкой бастион и Ботный дом
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи и соборы
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у памятника «Медный всадник»
Завершение: Петропавловская крепость
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни недели, кроме среды, в 10:00 и 14:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь
- По желанию, можно взять с собой термос с чаем или кофе, небольшой перекус
- Из-за недобора группы экскурсия может быть отменена. В этом случае, можно внести доплату до минимальной и экскурсия состоится. Уточняйте детали в личных сообщениях
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Фантастические твари Петербурга: мифы и реальность
Откройте для себя тайный мир Санкт-Петербурга, встречаясь лицом к лицу с его мифическими созданиями
Начало: У метро «Невский проспект»
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
8888 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Альтернативная история Санкт-Петербурга
Начало: Трансфер к началу экскурсии из любой точки города
Расписание: Вт, ср, чт, пт, суб. в 10:00
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
Петропавловская крепость: аудиоэкскурсия в самом сердце Петербурга
Начало: Кронверкская набережная, 3
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
690 ₽ за человека