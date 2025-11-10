Мои заказы

Санкт-Петербург: город, который покоряет сердца

Петербург — один из самых красивых городов в мире.

Он покоряет романтическими видами, чудесными архитектурными ансамблями, воспетыми поэтами и художниками набережными и мостами, знаменитыми площадями и соборами.

Чтобы узнать, как город зарождался, мы отправимся на прогулку-экскурсию в самое сердце города, увидим его главные достопримечательности и узнаем множество интересных историй о великих событиях прошлого.
Санкт-Петербург: город, который покоряет сердца
Санкт-Петербург: город, который покоряет сердца
Санкт-Петербург: город, который покоряет сердца
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00, 14:00

Описание экскурсии

Город, который покоряет сердца Мы отправимся на прогулку-экскурсию в самое сердце города, чтобы узнать, как зарождался Санкт-Петербург. Вы откроете тайны города на Неве и погрузитесь в его атмосферу. Услышите нескучные истории и местные легенды, узнаете о русских императорах и их жёнах, о мостах и наводнениях, о великих событиях прошлого. Полюбуетесь самыми захватывающими видами города и его знаковыми достопримечательностями. Также в ходе экскурсии вы узнаете:
  • О российских императорах и императрицах и, конечно же, о его основателе — Петре I: почему царь Пётр всегда считался неординарной личностью • О первых корабельных верфях • О дворцовых переворотах и тайнах • О покушениях и убийствах, о мистических цифрах в культуре и искусстве Приглашаю вас на эту потрясающую экскурсию — приходите, будет интересно! Важная информация:.
  • Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь.
  • По желанию, можно взять с собой термос с чаем или кофе, небольшой перекус.
  • Из-за недобора группы экскурсия может быть отменена. В этом случае, можно внести доплату до минимальной и экскурсия состоится. Уточняйте детали в личных сообщениях.

Все дни недели, кроме среды, в 10:00 и 14:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник «Медный Всадник»
  • Памятник «Царь-плотник»
  • Адмиралтейство
  • Эрмитаж (Зимний дворец)
  • Дворцовая площадь
  • Дворцовый мост и виды на Неву, порт и главную площадь города
  • Биржевой мост
  • Парусник «Летучий Голландец»
  • Стрелка Васильевского острова
  • Ростральные колонны и биржа
  • Петропавловская крепость
  • Петропавловский собор
  • Трубецкой бастион и Ботный дом
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музеи и соборы
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у памятника «Медный всадник»
Завершение: Петропавловская крепость
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни недели, кроме среды, в 10:00 и 14:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь
  • По желанию, можно взять с собой термос с чаем или кофе, небольшой перекус
  • Из-за недобора группы экскурсия может быть отменена. В этом случае, можно внести доплату до минимальной и экскурсия состоится. Уточняйте детали в личных сообщениях
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Фантастические твари и где они обитают в Санкт-Петербурге
На машине
2.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фантастические твари Петербурга: мифы и реальность
Откройте для себя тайный мир Санкт-Петербурга, встречаясь лицом к лицу с его мифическими созданиями
Начало: У метро «Невский проспект»
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
8888 ₽ за всё до 4 чел.
Альтернативная история Санкт-Петербурга
4 часа
134 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Альтернативная история Санкт-Петербурга
Начало: Трансфер к началу экскурсии из любой точки города
Расписание: Вт, ср, чт, пт, суб. в 10:00
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Петропавловская крепость: аудиоэкскурсия в самом сердце Петербурга
Пешая
2 часа
7 отзывов
Аудиогид
Петропавловская крепость: аудиоэкскурсия в самом сердце Петербурга
Начало: Кронверкская набережная, 3
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
690 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге