Петербург — один из самых красивых городов в мире.



Он покоряет романтическими видами, чудесными архитектурными ансамблями, воспетыми поэтами и художниками набережными и мостами, знаменитыми площадями и соборами.



Чтобы узнать, как город зарождался, мы отправимся на прогулку-экскурсию в самое сердце города, увидим его главные достопримечательности и узнаем множество интересных историй о великих событиях прошлого.