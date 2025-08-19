Приглашаем вас на зажигательную вечеринку под разводными мостами с возможностью спеть в караоке вместе с нашими вокалистами. Поем и танцуем под всеми любимые хиты.
Вас ждут прогулка по акватории Невы под зажигательную музыку и танцы на открытой палубе, брызги напитков, в сопровождении ослепительных вспышек фотографов.
Описание экскурсии
Вас ожидает:
Ночной рейс, 23:40 - 02:30 • DJ + MC + караоке с бэк-вокалом + фотограф.
На борту работает платный бар с напитками и закусками. Своя еда и напитки запрещены. Маршрут пройдет по центру города, вы увидите разводку трех мостов: Дворцового, Троицкого и Литейного. Вечеринка на верхней палубе Основное мероприятие проходит на открытой верхней палубе-танцполе, оснащённой мощным звуком и светом. Там все веселятся, танцуют, смотрят разводку мостов. Верхняя палуба имеет закрытую часть с панорамными окнами, общими столиками, и открытую часть (танцпол) с навесом от дождя, на случай плохой погоды. Возможна бронь стола при покупке от 6 билетов одним заказом. Количество столов ограничено. Нижняя палуба для общения Нижняя палуба полностью закрытая (там всегда тепло), музыка там играет тише, чтобы гости могли общаться. Палуба оборудована климатическими установками, благодаря которым пребывание гостей на мероприятии будет комфортным в любую погоду. На случай плохой погоды в Санкт-Петербурге:.
Каждую пятницу и субботу в 23:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Разводка мостов:
- Дворцового
- Троицкого
- Литейного
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- DJ + MC
- Караоке с бэк-вокалом
- Фотограф
Что не входит в цену
- Еда и напитки в баре
Где начинаем и завершаем?
Начало: Университетская наб., 13
Завершение: Дворцовая наб., 10
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую пятницу и субботу в 23:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
- Строго 18+
- Своя еда и напитки запрещены
- Формат вечеринки, нет закрепленных посадочных мест для каждого гостя, но есть общие зоны
- Возможна бесплатная бронь стола на закрытой палубе, при покупке от 6 билетов одним заказом, количество столов ограничено
- Не является классической прогулкой, это именно вечеринка с клубной атмосферой
- Возможно бесплатно спеть в караоке с нашими вокалистами
- Танцы на открытой и закрытой палубе
- Закрытые зоны с климатическими установками. Комфортно в любую погоду
- Теплоход отходит строго по расписанию. В случае опоздания, деньги за билеты возврату не подлежат
- Работает FC и DC
- Мосты не разводятся в дни государственных праздников и на «Алые паруса»
- Маршрут может быть изменен капитаном судна в зависимости от погодных условий, обстановки на воде и движения других теплоходов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Большое спасибо! Все просто супер! Зажигательная музыка, отличные диджеи. Капитану отдельное спасибо за возможность посмотреть прекрасные виды ночного города! Обязательно будем советовать друзьям и сами ещё раз посетим данное мероприятие!
Все очень понравилось) было весело, хорошая музыка, в караоке разрешали петь только веселые песни и не частили с этим)
Приемлемые цены на коктейли, но можно было бы их делать на верхней и нижней палубе. А то получилось что делали коктейли только на верхней палубе и простояли в очереди за ними около 20 минут
Все прекрасно очень понравилось, крутой диджей, который завел толпу, очень классно 👍
Прогулка прошла в изумительной, дружелюбной атмосфере среди её участников.
Организаторам большой респект за безупречность обслуживания персоналом.
Особая благодарность капитану парохода, за отлично предоставленную возможность лицезреть развод мостов над Невой, в максимальной близости.
Волшебно провели время!
Рекомендую на все 💯 процентов!
Это было шедеврально, бомбически, феерично - не хватает слов, чтобы описать все эмоции! Безумно красиво, весело, зажигательно! Отличная команда, которая профессионально создает настроение гостям Санкт-Петербурга и дает возможность посмотреть по-особенному на разведение мостов. Теперь ежегодно летом обязательно на Гидровояж!
Вечеринка🔥Замечательно провели время! Ещё раз убеждаюсь, какой красивый город с воды! Очень хороший маршрут! Ну и конечно огромное спасибо организаторам и персоналу! Напелись и натанцевались вдоволь👌💥
Отличный и харизматичный Диджей, любимые танцевальные песни, непосредственная близость к воде, огни ночного Петербурга и конечно же разведение мостов! Рекомендую подобный формат как для знакомства с новыми людьми, так и для позитивного времяпровождения. Хочется отметить качественные и очень вкусные напитки 🍸
Не передать эмоции!!! Все супер!!! Атмосфера фантастическая!!!!
