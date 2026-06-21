Посетить Питер и не увидеть, как разводят мосты? Нет, так не считается! Специально для вас мы подготовили длинный речной маршрут — целых пять разводных мостов, включая Дворцовый и Троицкий, через Неву в сопровождении гида. Программа пройдёт на двухпалубном теплоходе с верхней палубой и крытым отапливаемым салоном, где комфортно в любую погоду.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — тем не менее, ночью город прекрасен и экскурсия состоится

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий

Что вас ожидает

Вы прокатитесь по реке Неве, увидите с борта развод пяти мостов, панорамы дворцов и Петропавловской крепости. В поездке вас будет сопровождать гид, который расскажет истории города: как Петербург «приручил» Неву, какие драмы переживали инженеры мостов и многое другое!

Итак, в нашей программе:

Дворцовый мост — один из самых узнаваемых символов города, соединяющий центр и Васильевский остров

— один из самых узнаваемых символов города, соединяющий центр и Васильевский остров Троицкий мост — изящный, с коваными арками, он был построен к 200-летию Петербурга. Он разводится необычно — поднимается только одна сторона

— изящный, с коваными арками, он был построен к 200-летию Петербурга. Он разводится необычно — поднимается только одна сторона Литейный мост — самый глубокий и тяжёлый. Единственный мост, которые разводится по диагонали

— самый глубокий и тяжёлый. Единственный мост, которые разводится по диагонали Большеохтинский мост (мост Петра Великого) — инженерный памятник начала 20 века. На нём до сих пор работает оригинальный механизм развода

(мост Петра Великого) — инженерный памятник начала 20 века. На нём до сих пор работает оригинальный механизм развода Мост Александра Невского — самый длинный разводной мост в городе

Ночная водная прогулка по каналам и рекам Фонтанка и Нева с разводом мостов — популярная программа, которая подойдёт всем: и компаниям близких людей, и романтически настроенным парам.

Организационные детали