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Пять разводных мостов - на теплоходе с гидом

Насладиться самым захватывающим событием петербургской ночи
Посетить Питер и не увидеть, как разводят мосты? Нет, так не считается! Специально для вас мы подготовили длинный речной маршрут — целых пять разводных мостов, включая Дворцовый и Троицкий, через Неву в сопровождении гида.

Программа пройдёт на двухпалубном теплоходе с верхней палубой и крытым отапливаемым салоном, где комфортно в любую погоду.
4.9
435 отзывов
Пять разводных мостов - на теплоходе с гидом
Пять разводных мостов - на теплоходе с гидом
Пять разводных мостов - на теплоходе с гидом

Описание экскурсии

  • Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — тем не менее, ночью город прекрасен и экскурсия состоится
  • Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий

Что вас ожидает

Вы прокатитесь по реке Неве, увидите с борта развод пяти мостов, панорамы дворцов и Петропавловской крепости. В поездке вас будет сопровождать гид, который расскажет истории города: как Петербург «приручил» Неву, какие драмы переживали инженеры мостов и многое другое!

Итак, в нашей программе:

  • Дворцовый мост — один из самых узнаваемых символов города, соединяющий центр и Васильевский остров
  • Троицкий мост — изящный, с коваными арками, он был построен к 200-летию Петербурга. Он разводится необычно — поднимается только одна сторона
  • Литейный мост — самый глубокий и тяжёлый. Единственный мост, которые разводится по диагонали
  • Большеохтинский мост (мост Петра Великого) — инженерный памятник начала 20 века. На нём до сих пор работает оригинальный механизм развода
  • Мост Александра Невского — самый длинный разводной мост в городе

Ночная водная прогулка по каналам и рекам Фонтанка и Нева с разводом мостов — популярная программа, которая подойдёт всем: и компаниям близких людей, и романтически настроенным парам.

Организационные детали

  • Из-за габаритов судна мы не подходим вплотную к Дворцовому мосту, иногда приходится наблюдать его разводку с небольшого отдаления
  • Плывём на теплоходе класса «Москва», на борту работает кафе с напитками и снеками
  • Ограничений по возрасту нет, но убедительная просьба родителей не оставлять детей без присмотра
  • На борту есть бесплатные пледы. Мы не выдаём их в дождливый день — рекомендуем пересесть на крытую тёплую палубу. В крайнем случае в баре можно купить новые дождевики и пледы по 500 ₽
  • Экскурсию проведёт гид нашей команды. Теплоход оборудован радиомикрофоном — трансляцию будет слышно на обеих палубах

Выберите удобную дату из расписания

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали более 100 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Студенты, школьники 15-17 лет1650 ₽
Ветераны, участники боевых действий1613 ₽
Дети от 3 до 14 лет1493 ₽
Стандартный1868 ₽
Пенсионеры, люди с инвалидностью1613 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Синопской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Невский Фарватер
Невский Фарватер — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 8015 туристов
Мы занимаемся речными экскурсиями в Санкт-Петербурге уже более 20 лет. К вашим услугам — наши красивые и уютные теплоходы. Многие клиенты возвращаются к нам снова и снова. Будем рады встрече!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 435 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
356
4
40
3
32
2
4
1
3
М
Дата посещения: 18 июн 2026
Всё прошло на 5+. Гид очень интересно рассказывал. Время 2,5 часа пролетело незаметно.
Всё прошло на 5+. Гид очень интересно рассказывал. Время 2,5 часа пролетело незаметно.
Всё прошло на 5+. Гид очень интересно рассказывал. Время 2,5 часа пролетело незаметно.
Всё прошло на 5+. Гид очень интересно рассказывал. Время 2,5 часа пролетело незаметно.
Всё прошло на 5+. Гид очень интересно рассказывал. Время 2,5 часа пролетело незаметно.
Всё прошло на 5+. Гид очень интересно рассказывал. Время 2,5 часа пролетело незаметно.
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А
Хорошая интересная экскурсия по пяти разводным мостам и рассказом об основных достопримечательностях по ходу следования теплохода. Живой рассказ экскурсовода(не аудиогид!) понравился. Очень запоминающаяся интонация и четкая речь и дикция! Корабль
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был двухпалубный «Москва-99» хороший, удобный, чистый. Вмещает до 150 человек, но столько точно не было. Очень комфортно все подучилось в этот день. Не повезло с погодой. В начале начал по-немногу моросить дождь, потом стихал, а потом снова начинался. Хотя весь день стояла очень жаркая погода, но вечером как то все здорово поменялось. Поэтому обязательно всегда на такие прогулки лучше брать дождевики(у некоторых они были!) и теплые вещи - к концу прогулки подпромокли и немного замерзли. Хотя оделись потеплее. На воде всегда намного прохладнее! А если находится все время на открытой палубе, то за 2,5 часа ночью можно здорово подмерзнуть! Но есть нижняя закрытая палуба, где можно попить чай/кофе, купить чипсы и т. д и часть закрытой палубы наверху. Но смотреть разведение однозначно лучше с открытой части. Экскурсию рекомендую. Спасибо организаторам!

Хорошая интересная экскурсия по пяти разводным мостам и рассказом об основных достопримечательностях по ходу следования теплохода.
Хорошая интересная экскурсия по пяти разводным мостам и рассказом об основных достопримечательностях по ходу следования теплохода.
Хорошая интересная экскурсия по пяти разводным мостам и рассказом об основных достопримечательностях по ходу следования теплохода.
Хорошая интересная экскурсия по пяти разводным мостам и рассказом об основных достопримечательностях по ходу следования теплохода.
Хорошая интересная экскурсия по пяти разводным мостам и рассказом об основных достопримечательностях по ходу следования теплохода.
Хорошая интересная экскурсия по пяти разводным мостам и рассказом об основных достопримечательностях по ходу следования теплохода.
Хорошая интересная экскурсия по пяти разводным мостам и рассказом об основных достопримечательностях по ходу следования теплохода.
Хорошая интересная экскурсия по пяти разводным мостам и рассказом об основных достопримечательностях по ходу следования теплохода.+2
Хорошая интересная экскурсия по пяти разводным мостам и рассказом об основных достопримечательностях по ходу следования теплохода.
Хорошая интересная экскурсия по пяти разводным мостам и рассказом об основных достопримечательностях по ходу следования теплохода.
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А
прогулка была познавательной, очень красиво для первого раза! Спасибо организаторам, Большое - нашему гиду! 🔥
прогулка была познавательной, очень красиво для первого раза! Спасибо организаторам, Большое - нашему гиду! 🔥
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Е
отличная прогулка, с пятью разведёнными мостами
отличная прогулка, с пятью разведёнными мостами
отличная прогулка, с пятью разведёнными мостами
отличная прогулка, с пятью разведёнными мостами
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Дарья
прекрасная прогулка, все совпало с описанием. ночной Питер прекрасен) но вот окончание немного неудачное. Как раз за 10 мин до разведения моста, соответственно, такси сразу умноженное на 3. Чуть бы этот момент продумать и было вообще супер!
прекрасная прогулка, все совпало с описанием. ночной Питер прекрасен) но вот окончание немного неудачное. Как раз
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Евгения
Было все отлично, кроме дождя, но спрогнозировать это в Питере сложно! На верхней палубе гида слышно не очень хорошо, но в уелом я довольна, хоть замерзла и устала!
Было все отлично, кроме дождя, но спрогнозировать это в Питере сложно! На верхней палубе гида слышно
Было все отлично, кроме дождя, но спрогнозировать это в Питере сложно! На верхней палубе гида слышно
Было все отлично, кроме дождя, но спрогнозировать это в Питере сложно! На верхней палубе гида слышно
Было все отлично, кроме дождя, но спрогнозировать это в Питере сложно! На верхней палубе гида слышно
Было все отлично, кроме дождя, но спрогнозировать это в Питере сложно! На верхней палубе гида слышно
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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