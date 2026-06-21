Посетить Питер и не увидеть, как разводят мосты? Нет, так не считается! Специально для вас мы подготовили длинный речной маршрут — целых пять разводных мостов, включая Дворцовый и Троицкий, через Неву в сопровождении гида.
Программа пройдёт на двухпалубном теплоходе с верхней палубой и крытым отапливаемым салоном, где комфортно в любую погоду.
Программа пройдёт на двухпалубном теплоходе с верхней палубой и крытым отапливаемым салоном, где комфортно в любую погоду.
Описание экскурсии
- Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — тем не менее, ночью город прекрасен и экскурсия состоится
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
Что вас ожидает
Вы прокатитесь по реке Неве, увидите с борта развод пяти мостов, панорамы дворцов и Петропавловской крепости. В поездке вас будет сопровождать гид, который расскажет истории города: как Петербург «приручил» Неву, какие драмы переживали инженеры мостов и многое другое!
Итак, в нашей программе:
- Дворцовый мост — один из самых узнаваемых символов города, соединяющий центр и Васильевский остров
- Троицкий мост — изящный, с коваными арками, он был построен к 200-летию Петербурга. Он разводится необычно — поднимается только одна сторона
- Литейный мост — самый глубокий и тяжёлый. Единственный мост, которые разводится по диагонали
- Большеохтинский мост (мост Петра Великого) — инженерный памятник начала 20 века. На нём до сих пор работает оригинальный механизм развода
- Мост Александра Невского — самый длинный разводной мост в городе
Ночная водная прогулка по каналам и рекам Фонтанка и Нева с разводом мостов — популярная программа, которая подойдёт всем: и компаниям близких людей, и романтически настроенным парам.
Организационные детали
- Из-за габаритов судна мы не подходим вплотную к Дворцовому мосту, иногда приходится наблюдать его разводку с небольшого отдаления
- Плывём на теплоходе класса «Москва», на борту работает кафе с напитками и снеками
- Ограничений по возрасту нет, но убедительная просьба родителей не оставлять детей без присмотра
- На борту есть бесплатные пледы. Мы не выдаём их в дождливый день — рекомендуем пересесть на крытую тёплую палубу. В крайнем случае в баре можно купить новые дождевики и пледы по 500 ₽
- Экскурсию проведёт гид нашей команды. Теплоход оборудован радиомикрофоном — трансляцию будет слышно на обеих палубах
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Студенты, школьники 15-17 лет
|1650 ₽
|Ветераны, участники боевых действий
|1613 ₽
|Дети от 3 до 14 лет
|1493 ₽
|Стандартный
|1868 ₽
|Пенсионеры, люди с инвалидностью
|1613 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Синопской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Невский Фарватер — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 8015 туристов
Мы занимаемся речными экскурсиями в Санкт-Петербурге уже более 20 лет. К вашим услугам — наши красивые и уютные теплоходы. Многие клиенты возвращаются к нам снова и снова. Будем рады встрече!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 435 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Дата посещения: 18 июн 2026
Всё прошло на 5+. Гид очень интересно рассказывал. Время 2,5 часа пролетело незаметно.
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А
Хорошая интересная экскурсия по пяти разводным мостам и рассказом об основных достопримечательностях по ходу следования теплохода. Живой рассказ экскурсовода(не аудиогид!) понравился. Очень запоминающаяся интонация и четкая речь и дикция! Корабль
+2
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А
прогулка была познавательной, очень красиво для первого раза! Спасибо организаторам, Большое - нашему гиду! 🔥
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Е
отличная прогулка, с пятью разведёнными мостами
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прекрасная прогулка, все совпало с описанием. ночной Питер прекрасен) но вот окончание немного неудачное. Как раз за 10 мин до разведения моста, соответственно, такси сразу умноженное на 3. Чуть бы этот момент продумать и было вообще супер!
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Было все отлично, кроме дождя, но спрогнозировать это в Питере сложно! На верхней палубе гида слышно не очень хорошо, но в уелом я довольна, хоть замерзла и устала!
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