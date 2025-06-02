Музыкальный круиз с клубными хитами и джазовой классикой

Музыкальный теплоход — отличная возможность не только рассмотреть ночной Петербург, но и повеселиться на славу! Мы выйдем в Финский залив или отправимся в круиз по парадной Неве, а дуэт саксофониста и диджея создаст зажигательную атмосферу. Насладитесь видами города с открытой палубы, расслабьтесь в баре и покорите танцпол. Эта ночь — для вас!
5
2 отзыва
Музыкальный круиз с клубными хитами и джазовой классикой
Музыкальный круиз с клубными хитами и джазовой классикой
Музыкальный круиз с клубными хитами и джазовой классикой
Ближайшие даты:
8
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июн
Время начала: 00:30

Описание круиза

Уходим в отрыв! Лето традиционно дарит возможность сутками тусоваться на свежем воздухе, без необходимости прятаться в душных помещениях. Одно из самобытных развлечений летнего Петербурга — вечеринка в акватории Невы. Музыкальный круиз от Nevatrip — это уникальное мероприятие, созданное нашей командой с нуля. Саксофонист в дуэте с клубными хитами задает атмосферу, а смотровые площадки не только играют роль танцпола, но также позволяют любоваться городом и разводными мостами. Что вас ожидает?
  • Динамический круиз в формате вечеринки.
  • Необычный дуэт диджея и саксофониста.
  • Два маршрута: с выходом в Финский залив и остановкой под разводными мостами или по парадной Неве с остановкой у Дворцового, Троицкого, Литейного и Большеохтинского мостов.
  • Двухпалубных теплоход с закрытым залом с зоной-бара и просторным танцполом и открытой палубой со смотровыми площадками под навесом.
  • Билет без фиксированного места для свободного перемещения по палубам.

• Бар с напитками, алкоголем и закусками на борту. Важная информация:

  • Обратите внимание: несмотря на то, что теплоход отправляется после полуночи, при покупке нужно выбрать дату текущего дня. Например, если вы хотите покататься в ночь с 01 на 02, то выбирайте 01.
  • Итоговый маршрут поездки выбирается в зависимости от погодных условий.
  • На борт запрещено приносить свой алкоголь и продукты.
  • Развод мостов может быть отменен в связи с плохой погодой, вечеринка состоится в любом случае.

Отправление в 00:30. Актуальное расписание в календаре

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворцовый мост
  • Троицкий мост
  • Литейный мост
  • Большеохтинский мост
  • Стрелка Васильевского острова
  • Эрмитаж
  • Петропавловская крепость
  • Летний сад
  • Крейсер Аврора
  • Финляндский вокзал
  • Смольный собор
  • Газпром Арена
  • Лахта Центр
Что включено
  • Вечеринка на двухпалубном теплоходе
  • Музыка от DJ и саксофониста
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
Университетская набережная, 13
Когда и сколько длится?
Когда: Отправление в 00:30. Актуальное расписание в календаре
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Памятка с важными особенностями:
  • 1. После покупки билет придет вам на почту. Он электронный, соответственно, печатать его не нужно, достаточно при посадке показать с экрана телефона
  • 2. Итоговый маршрут поездки выбирается в зависимости от погодных условий
  • 3. На борт запрещено приносить свой алкоголь и продукты
  • 4. Развод мостов может быть отменен в связи с плохой погодой, вечеринка состоится в любом случае
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Г
2 июн 2025
Очень яркие эмоции после экскурсии. Питер прекрасен, особенно ночью. А сопровождающая музыка это вообще отдельная тема. Все очень круто, жалею, что не сделала это раньше. Спасибо, с этими эмоциями буду долго. Даже на 2 день после был очень эмоциональный подъем.
А
27 авг 2024
Нам очень все понравилось!! Даже плохая погода никак не помешала, танцевали на крытой палубе, наблюдая за прекрасными видами за окном!!!

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