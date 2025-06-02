Музыкальный теплоход — отличная возможность не только рассмотреть ночной Петербург, но и повеселиться на славу! Мы выйдем в Финский залив или отправимся в круиз по парадной Неве, а дуэт саксофониста и диджея создаст зажигательную атмосферу. Насладитесь видами города с открытой палубы, расслабьтесь в баре и покорите танцпол. Эта ночь — для вас!
Описание круизаУходим в отрыв! Лето традиционно дарит возможность сутками тусоваться на свежем воздухе, без необходимости прятаться в душных помещениях. Одно из самобытных развлечений летнего Петербурга — вечеринка в акватории Невы. Музыкальный круиз от Nevatrip — это уникальное мероприятие, созданное нашей командой с нуля. Саксофонист в дуэте с клубными хитами задает атмосферу, а смотровые площадки не только играют роль танцпола, но также позволяют любоваться городом и разводными мостами. Что вас ожидает?
- Динамический круиз в формате вечеринки.
- Необычный дуэт диджея и саксофониста.
- Два маршрута: с выходом в Финский залив и остановкой под разводными мостами или по парадной Неве с остановкой у Дворцового, Троицкого, Литейного и Большеохтинского мостов.
- Двухпалубных теплоход с закрытым залом с зоной-бара и просторным танцполом и открытой палубой со смотровыми площадками под навесом.
- Билет без фиксированного места для свободного перемещения по палубам.
• Бар с напитками, алкоголем и закусками на борту. Важная информация:
- Обратите внимание: несмотря на то, что теплоход отправляется после полуночи, при покупке нужно выбрать дату текущего дня. Например, если вы хотите покататься в ночь с 01 на 02, то выбирайте 01.
- Итоговый маршрут поездки выбирается в зависимости от погодных условий.
- На борт запрещено приносить свой алкоголь и продукты.
- Развод мостов может быть отменен в связи с плохой погодой, вечеринка состоится в любом случае.
Отправление в 00:30. Актуальное расписание в календаре
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовый мост
- Троицкий мост
- Литейный мост
- Большеохтинский мост
- Стрелка Васильевского острова
- Эрмитаж
- Петропавловская крепость
- Летний сад
- Крейсер Аврора
- Финляндский вокзал
- Смольный собор
- Газпром Арена
- Лахта Центр
Что включено
- Вечеринка на двухпалубном теплоходе
- Музыка от DJ и саксофониста
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Университетская набережная, 13
Когда и сколько длится?
Когда: Отправление в 00:30. Актуальное расписание в календаре
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Памятка с важными особенностями:
- 1. После покупки билет придет вам на почту. Он электронный, соответственно, печатать его не нужно, достаточно при посадке показать с экрана телефона
- 2. Итоговый маршрут поездки выбирается в зависимости от погодных условий
- 3. На борт запрещено приносить свой алкоголь и продукты
- 4. Развод мостов может быть отменен в связи с плохой погодой, вечеринка состоится в любом случае
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галиева
2 июн 2025
Очень яркие эмоции после экскурсии. Питер прекрасен, особенно ночью. А сопровождающая музыка это вообще отдельная тема. Все очень круто, жалею, что не сделала это раньше. Спасибо, с этими эмоциями буду долго. Даже на 2 день после был очень эмоциональный подъем.
А
Альбина
27 авг 2024
Нам очень все понравилось!! Даже плохая погода никак не помешала, танцевали на крытой палубе, наблюдая за прекрасными видами за окном!!!
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