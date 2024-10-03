Это прогулка по самым интересным коктейльным барам Северной столицы.
Экскурсия проходит в формате бар-хоппинга: он подразумевает посещение нескольких питейных заведений за вечер и дегустацию напитков. Но это ещё не всё: квест-игра в формате казино — также в программе!
Экскурсия проходит в формате бар-хоппинга: он подразумевает посещение нескольких питейных заведений за вечер и дегустацию напитков. Но это ещё не всё: квест-игра в формате казино — также в программе!
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00
Описание квеста
Мы посетим лучшие заведения города:
- бар с самой эстетичной подачей напитков
- бар, запрятанный в парикмахерской
- секретный бар за зеркалом в туалете
- первый спик-изи бар города
- бар, который погрузит вас в атмосферу приватного казино начала 20 века
Каждому гостю будет предложено три шота на дегустацию. Во время экскурсии без лишних дат и скучных монологов мы расскажем вам о современных тенденциях барной индустрии, историю коктейлей и питейных заведений.
Вы узнаете:
- Как появились секретные бары в США и в Российской империи
- Где производят самый лучший портвейн
- Какой на вкус алкогольный борщ
- Как устроено казино и почему оно всегда остаётся в плюсе
А также попробуете свои силы в нескольких популярных азартных играх. Вашим противником станет профессиональный крупье или шулер, который потом обязательно раскроет свои секреты. Обратите внимание: квест несёт исключительно развлекательно-познавательный характер.
Организационные детали
- Экскурсия 18+
- В стоимость входят три шота, остальные напитки — по желанию, оплачиваются отдельно
- Не забудьте взять с собой документы, подтверждающие возраст
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
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Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1998 туристов
Наша команда гидов радует гостей Петербурга нестандартным подходом к экскурсиям уже третий год. Наша миссия — показать вам город во всём его многообразии: от имперской помпезности до эксцентричного андеграунда, без нудных дат и скучных монологов!Задать вопрос
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