Подпольные бары и квест-игра «Казино» (18+)

Познакомиться с богемной ночной жизнью Петербурга и испытать удачу в азартных играх
Это прогулка по самым интересным коктейльным барам Северной столицы.

Экскурсия проходит в формате бар-хоппинга: он подразумевает посещение нескольких питейных заведений за вечер и дегустацию напитков. Но это ещё не всё: квест-игра в формате казино — также в программе!
Подпольные бары и квест-игра «Казино» (18+)
Подпольные бары и квест-игра «Казино» (18+)
Подпольные бары и квест-игра «Казино» (18+)
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00

Описание квеста

Мы посетим лучшие заведения города:

  • бар с самой эстетичной подачей напитков
  • бар, запрятанный в парикмахерской
  • секретный бар за зеркалом в туалете
  • первый спик-изи бар города
  • бар, который погрузит вас в атмосферу приватного казино начала 20 века

Каждому гостю будет предложено три шота на дегустацию. Во время экскурсии без лишних дат и скучных монологов мы расскажем вам о современных тенденциях барной индустрии, историю коктейлей и питейных заведений.

Вы узнаете:

  • Как появились секретные бары в США и в Российской империи
  • Где производят самый лучший портвейн
  • Какой на вкус алкогольный борщ
  • Как устроено казино и почему оно всегда остаётся в плюсе

А также попробуете свои силы в нескольких популярных азартных играх. Вашим противником станет профессиональный крупье или шулер, который потом обязательно раскроет свои секреты. Обратите внимание: квест несёт исключительно развлекательно-познавательный характер.

Организационные детали

  • Экскурсия 18+
  • В стоимость входят три шота, остальные напитки — по желанию, оплачиваются отдельно
  • Не забудьте взять с собой документы, подтверждающие возраст
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00

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Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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