Это прогулка по самым интересным коктейльным барам Северной столицы. Экскурсия проходит в формате бар-хоппинга: он подразумевает посещение нескольких питейных заведений за вечер и дегустацию напитков. Но это ещё не всё: квест-игра в формате казино — также в программе!

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Описание квеста

Мы посетим лучшие заведения города:

бар с самой эстетичной подачей напитков

бар, запрятанный в парикмахерской

секретный бар за зеркалом в туалете

первый спик-изи бар города

бар, который погрузит вас в атмосферу приватного казино начала 20 века

Каждому гостю будет предложено три шота на дегустацию. Во время экскурсии без лишних дат и скучных монологов мы расскажем вам о современных тенденциях барной индустрии, историю коктейлей и питейных заведений.

Вы узнаете:

Как появились секретные бары в США и в Российской империи

Где производят самый лучший портвейн

Какой на вкус алкогольный борщ

Как устроено казино и почему оно всегда остаётся в плюсе

А также попробуете свои силы в нескольких популярных азартных играх. Вашим противником станет профессиональный крупье или шулер, который потом обязательно раскроет свои секреты. Обратите внимание: квест несёт исключительно развлекательно-познавательный характер.

Организационные детали