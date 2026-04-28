Аудиоэкскурсия-квест «Город-герой. Блокада Ленинграда» (10+)

Исследовать историю страшных лет через рассказы об улицах города и судьбах его жителей (без гида)
Эта аудиопрогулка с элементами квеста погружает в атмосферу прошлого и помогает почувствовать, как жил Ленинград в самые тяжёлые месяцы своей истории. Вы пройдёте по историческому центру и посмотрите на знакомые места глазами блокадников.

Город откроется иначе: не парадный и туристический, а выживший — с ранами, маскировкой, скрытыми смыслами и тихими знаками памяти.
Описание квеста

По ходу маршрута вы увидите:

  • Исаакиевский собор — ориентир для вражеской авиации, со следами обстрелов и системой маскировки
  • Мемориальные таблички, которые в прямом смысле спасали ленинградцев
  • Исторические трамвайные пути, которые поддерживали жизнь города
  • Адмиралтейство и маскировку его шпиля.
  • Эрмитаж — музей, не закрывшийся ни на один день за всё время блокады
  • Главный морг Дзержинского района, размещённый внутри одного из самых красивых храмов города.
  • Площадь Искусств — пространство, которое возвращало людям смысл жизни

В определённых точках вы будете получать на телефон сообщения с заданиями и вопросами, архивные фотографии, аудиофрагменты, карты, воспоминания жителей и документальные истории. Вам предстоит не просто прослушать аудиогид — а шаг за шагом собрать образ блокадного Ленинграда.

Организационные детали

  • Обратите внимание: квест проходит онлайн, без участия гида
  • Рекомендуемый возраст участников 10+
  • После бронирования на сайте вы получите ссылку для доплаты организатору, а после — ссылку на Телеграм-бот
  • Для прохождения маршрута вам понадобится мобильный телефон с выходом в интернет и наушники
  • Начать аудиоэкскурсию можно в любое время

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 504 туристов
«Гид, к которому хочется возвращаться и которого хочется рекомендовать близким», — так про меня говорят мои гости. Я дипломированный гид по Санкт-Петербургу, а ещё коренная петербурженка в постоянном поиске новых удивительных
мест и открытий. Имею большой опыт работы с детьми. Все экскурсии адаптированы под юных слушателей. Также создаю квесты по Северной столице. В них вы предоставлены только сами себе, гуляете в своём режиме, только своей компанией!

Похожие экскурсии на «Аудиоэкскурсия-квест «Город-герой. Блокада Ленинграда» (10+)»

Ленинград: жизнь в блокадном кольце
Пешая
3.5 часа
60 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Ленинград: жизнь в блокадном кольце
Откройте для себя героические страницы истории Ленинграда. Узнайте, как город выстоял в блокаде и какие подвиги совершали его жители
Начало: У метро «Чернышевская»
6 мая в 11:00
8 мая в 10:00
1500 ₽ за человека
Блокада Ленинграда: Прорыв (на вашем авто)
5 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 19 чел.
Блокада Ленинграда: Прорыв (на вашем авто)
Узнайте, как был прорван блокада Ленинграда. Путешествие по местам сражений на вашем авто с опытным гидом. История оживает на глазах
Начало: Районе метро улица Дыбенко
1 мая в 14:30
2 мая в 15:30
от 10 000 ₽ за всё до 19 чел.
Истории и судьбы блокадного Ленинграда - с музеем в особняке Румянцева
Пешая
2.5 часа
-
5%
271 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Истории и судьбы блокадного Ленинграда - с музеем в особняке Румянцева
Пройти по улицам и площадям военного города и услышать голоса тех, кто выстоял
Начало: В районе метро «Гостиный двор»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7039 ₽7409 ₽ за всё до 10 чел.
Блокадный Ленинград: хроники мужества
На машине
3.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Блокадный Ленинград: хроники мужества
Проехать по местам подвига и боли ленинградцев и погрузиться в историю блокады
Начало: У вашего отеля в пределах исторического центра
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
13 900 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
от 1390 ₽ за экскурсию
Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.