Всего за 40 минут комфортабельный метеор доставит вас из центра города к причалу Нижнего парка Петергофа.
Вместо пробок и светофоров вы насладитесь свежим морским бризом, сделаете потрясающие фото на открытой площадке теплохода между салонами и полюбуетесь Северной столицей воды.
Вместо пробок и светофоров вы насладитесь свежим морским бризом, сделаете потрясающие фото на открытой площадке теплохода между салонами и полюбуетесь Северной столицей воды.
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
В Петергоф с ветерком!
Метор — самый быстрый и красивый способ добраться в музей-заповедник Петергоф. По пути вы полюбуетесь из панорамных окон корабля пейзажами Финского залива. А также оцените с нового ракурса Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова и Петропавловскую крепость.
Организационные детали
- Время в пути — 40 мин
- Это скоростной трансфер, не предполагающий экскурсионного сопровождения или аудиогида
- На борту свободная рассадка
- Удобства на борту: просторный салон с кондиционером, мягкие кресла и зарядные устройства
- Маршрут может корректироваться в зависимости от уровня воды
- Рейсы осуществляются на скоростных катамаранах «Котлин» или СПК «Метеор». Судоходная компания оставляет за собой право на замену судна, но время в пути не меняется
- В стоимость не входит билет в Нижний парк ГМЗ «Петергоф» (его вы можете купить на сайте Петергофа)
- Также вы можете забронировать метеор из Петергофа в Петербург
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале "Сенатская пристань" или "Дворцовая пристань" (на ваш выбор при бронировании)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нева Тревел — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 5014 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вся организация - отлично.
Это трансфер, а не экскурсия.
Это трансфер, а не экскурсия.
Вам был полезен этот отзыв?
k
Внутри очень скучно, на такси будет дешевле в два раза если вдвоем, а вот если выйти наверх, то так достаточно интересно добираться, там только стоя
Вам был полезен этот отзыв?
Полчаса - и в Петергофе!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Салон широкий, все видно, быстро добрались до места. Очень довольна, действительно метеор!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Самые приятные впечатления от поездки.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Просто метеор в Петергоф, без экскурсий, но быстро, состояние корабля приличное. Обратите особое внимание откуда отправляется метеор - в одном месте пишут с Сенатского причала, а в другом с Дворцового! Ориентируйтесь на билет и лучше лишний раз уточнить. В остальном все хорошо
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Метеор из Санкт-Петербурга в Петергоф»
Групповая
Из Санкт-Петербурга в Петергоф и Кронштадт: 2 города за 1 день
Однодневный автобусный тур к двум символам петровской эпохи - царской резиденции и городу-крепости
Начало: На Площади Островского
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
2800 ₽ за человека
Групповая
В Петергоф на скоростном судне: экскурсия по Нижнему парку и Большому дворцу
Переправьтесь через Финский залив на метеоре или катамаране и погрузитесь в красоту Петергофа. Откройте для себя величие Нижнего парка и роскошь Большого дворца
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 12:30
30 мая в 09:00
7500 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
К фонтанам Петергофа - на метеоре (билеты включены)
Сэкономить время в пути, чтобы дольше наслаждаться прогулкой по Нижнему парку с гидом
Начало: Возле фонтана у Эрмитажа
Расписание: ежедневно в 11:00
30 мая в 11:00
1 июн в 11:00
7500 ₽ за человека
Групповая
Метеор из Петергофа в Санкт-Петербург
Билет на скоростное судно
Начало: У причала ГМЗ «Петергоф»
Завтра в 13:10
30 мая в 11:00
1800 ₽ за человека
1800 ₽ за человека