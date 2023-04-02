Казанский собор — один из самых узнаваемых символов Санкт-Петербурга, который находится в сердце города, на Невском проспекте. Это не только уникальный образец архитектуры, но и олицетворение воинской славы Российской империи.

На экскурсии по Казанскому собору вы с головой окунётесь в прошлое: откроете семейные тайны царской династии Романовых и историю их главной святыни. Вместе с русской армией «пройдёте» за отступающим Наполеоном от Москвы до Парижа и поймёте замысел строительства собора.

Вы услышите подробности возведения храма и познакомитесь с его особенностями, а также разберётесь в этапах строительства и узнаете, где на самом деле находится главный вход в Казанский собор.

Экскурсия начнётся на Невском проспекте, через перекрёсток от станции метро «Невский проспект». За два часа вы рассмотрите собор как снаружи, так и изнутри. Закончится экскурсия в Казанском сквере перед храмом.

Приготовьтесь исследовать одну из самых популярных достопримечательностей Санкт-Петербурга!

Как проходит аудиоэкскурсия: