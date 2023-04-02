Казанский собор: аудиоэкскурсия по главной святыне Петербурга

Aудиоэкскурсия по Казанскому собору: погрузитесь в историю Санкт-Петербурга

Описание
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Казанский собор: аудиоэкскурсия по главной святыне Петербурга
Казанский собор: аудиоэкскурсия по главной святыне Петербурга
Казанский собор: аудиоэкскурсия по главной святыне Петербурга
Казанский собор: аудиоэкскурсия по главной святыне Петербурга
Казанский собор: аудиоэкскурсия по главной святыне Петербурга
Казанский собор: аудиоэкскурсия по главной святыне Петербурга
Казанский собор: аудиоэкскурсия по главной святыне Петербурга
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Казанский сквер
  • Воронихинский сквер
  • Казанский кафедральный собор
  • Памятник Кутузову
  • Гробница фельдмаршала Кутузова
  • Казанская икона Божьей матери
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Казанский собор — один из самых узнаваемых символов Санкт-Петербурга, который находится в сердце города, на Невском проспекте. Это не только уникальный образец архитектуры, но и олицетворение воинской славы Российской империи.
На экскурсии по Казанскому собору вы с головой окунётесь в прошлое: откроете семейные тайны царской династии Романовых и историю их главной святыни. Вместе с русской армией «пройдёте» за отступающим Наполеоном от Москвы до Парижа и поймёте замысел строительства собора.
Вы услышите подробности возведения храма и познакомитесь с его особенностями, а также разберётесь в этапах строительства и узнаете, где на самом деле находится главный вход в Казанский собор.
Экскурсия начнётся на Невском проспекте, через перекрёсток от станции метро «Невский проспект». За два часа вы рассмотрите собор как снаружи, так и изнутри. Закончится экскурсия в Казанском сквере перед храмом.
Приготовьтесь исследовать одну из самых популярных достопримечательностей Санкт-Петербурга!

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в Казанский собор свободный
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Рекомендация кафе с панорамным видом на Казанский собор
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанская площадь, 2
Завершение: Казанский кафедральный собор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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