Приготовьтесь услышать историю, в которой причудливо сплелись имперское величие, личная месть, воинская слава и гениальные архитектурные решения. Вы не просто увидите колонны и иконостас, а узнаете драмы и интриги, которые за ними стоят.
Вы можете начать аудиопрогулку в удобное для вас время, пройти её в своём темпе и останавливаться у деталей, которые интересны именно вам.
Описание аудиогида
Мрачная тайна императорской семьи: что за зловещий обряд император Павел I провёл в старой церкви над гробами своих родителей — Екатерины Великой и Петра III
Храм, рождённый из мечты и амбиций: почему Казанский собор похож на собор Святого Петра в Риме
Символы, спрятанные на виду: какие масонские знаки оставили на фасаде храма его создатели — от Воронихина до императора Александра I — и что они на самом деле означали
А ещё вы узнаете:
- Зачем собору при строительстве нужна была «лживая» колоннада
- Почему купол храма стал инженерным прорывом для своего времени и куда подевались гранитные архангелы и апостолы у его стен
- Как трофейные знамёна Наполеона и ключи от европейских городов оказались в стенах собора
- Почему сердце фельдмаршала Кутузова, согласно легенде, покоится здесь же и как его гробница связана с маршальским жезлом Даву
- Как собор пережил разграбление, превращение в музей истории религии и атеизма и что удалось спасти
Организационные детали
- Вам потребуются гаджет с доступом в интернет и наушники
- После бронирования вы получите ссылку на аудиогид в Telegram и Вконтакте, выбирайте удобное приложение. Доступ откроется на один аккаунт
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 14610 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области.
