Дар божий, яростный живописец, певец сирени — так называли Кончаловского. Вместе пройдём по его выставке «Сад в цвету» — и о многом поговорим. О живописи, где цвет и форма важнее
Описание экскурсии
Вы увидите:
- семейные портреты и восхитительные натюрморты.
- Всеволода Мейерхольда и Алексея Толстого, написанные рукой мастера.
- знаменитого «Полотёра» и много сирени.
Я расскажу:
- почему Василий Суриков был против брака дочери с Кончаловским.
- что такое живописная лепка и как можно потрогать мир глазами.
- как Пётр Петрович согласился писать Сталина, но не сделал этого.
- какой секретный ингредиент входил в краски автора и кто выносил вердикт его картинам.
- что связывает Кончаловского и спасение картины Ван Гога.
Организационные детали
- Дополнительные расходы — входные билеты: взрослый — 700 ₽ за чел., дети от 14 до 18 лет — 450 ₽ за чел. Также надо купить билет для гида.
- Выставка продлится до 14 сентября 2026 года.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Русского музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я коренная жительница Санкт-Петербурга, окончила Восточный и Филологический факультеты СПбГУ. В 2007 году окончила курсы гидов в «Интурист», в 2008 стала аккредитованным экскурсоводом на русском и китайских языках, с 2024 года
