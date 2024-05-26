Прожив 6 лет в Японии, я могу прочувствовать каждую рисинку и каждый кусочек блюд на соответствие японским. Расскажу о вкусе настоящего рамена и тонкостях его приготовления, поделюсь лайфхаками, как использовать палочки, и научу главным правилам этикета за столом. А также проведу урок языка — поговорим друг с другом на базе простых грамматических правил.

за 1 человека или 6500 руб. за человека, если вас больше

от 8 000 ₽ за 1 человека или 6500 руб. за человека, если вас больше

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Традиционный рамен, чай и моти

Совместим любовь к азиатской кухне и страсть к новым открытиям! Чтобы максимально погрузиться в атмосферу «японского города» в сердце Питера, мы зайдём во вкусные азиатские заведения:

Известное кафе, к созданию которого причастны сами японцы, поэтому в аутентичности рамена можно не сомневаться — об этом говорит и количество японских гостей.

Рамен-бар с большим выбором разных моти — сладкоежки оценят. За сладостями посвящу вас в тонкости чайной церемонии.

Мыслить как японец

Это прогулка с уклоном на японский этикет и язык. В обстановке, наполненной пикантными ароматами, я разъясню вам важные правила поведения и то, как нужно есть блюда. Проведу урок японского языка для начинающих, чтобы в следующий раз вы смогли самостоятельно сделать заказ либо в этих заведениях, либо в Стране восходящего солнца.

Кто кого или Конкурс на скорость

Как насчёт азарта? Готовы? Предложу вам устроить соревнование по поеданию моти на скорость! Если победите вы — с меня полчаса экскурсии в подарок. А если я, то с вас набор моти:) Конкурс, конечно, по желанию!

Организационные детали