Прожив 6 лет в Японии, я могу прочувствовать каждую рисинку и каждый кусочек блюд на соответствие японским.
Расскажу о вкусе настоящего рамена и тонкостях его приготовления, поделюсь лайфхаками, как использовать палочки, и научу главным правилам этикета за столом. А также проведу урок языка — поговорим друг с другом на базе простых грамматических правил.
Расскажу о вкусе настоящего рамена и тонкостях его приготовления, поделюсь лайфхаками, как использовать палочки, и научу главным правилам этикета за столом. А также проведу урок языка — поговорим друг с другом на базе простых грамматических правил.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Традиционный рамен, чай и моти
Совместим любовь к азиатской кухне и страсть к новым открытиям! Чтобы максимально погрузиться в атмосферу «японского города» в сердце Питера, мы зайдём во вкусные азиатские заведения:
- Известное кафе, к созданию которого причастны сами японцы, поэтому в аутентичности рамена можно не сомневаться — об этом говорит и количество японских гостей.
- Рамен-бар с большим выбором разных моти — сладкоежки оценят. За сладостями посвящу вас в тонкости чайной церемонии.
Мыслить как японец
Это прогулка с уклоном на японский этикет и язык. В обстановке, наполненной пикантными ароматами, я разъясню вам важные правила поведения и то, как нужно есть блюда. Проведу урок японского языка для начинающих, чтобы в следующий раз вы смогли самостоятельно сделать заказ либо в этих заведениях, либо в Стране восходящего солнца.
Кто кого или Конкурс на скорость
Как насчёт азарта? Готовы? Предложу вам устроить соревнование по поеданию моти на скорость! Если победите вы — с меня полчаса экскурсии в подарок. А если я, то с вас набор моти:) Конкурс, конечно, по желанию!
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит: рамен в первом заведении, чай во втором. Остальные блюда и напитки оплачиваются отдельно.
- По запросу можем заехать в ещё один бар с известными раменами. В этом случае транспорт (такси) оплачивается дополнительно.
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 6 лет, интересующимся азиатской культурой, японским языком и кухней
- Фото- и видеосъёмка на вашу технику — в подарок
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Manana — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я прожила 6 лет в Японии и снова вернулась в Петербург в 2023 году. Здесь начала поиск колоритных заведений и аутентичных мест, в которых можно прочувствовать вкус «японского города» и окунуться в атмосферу милоты и одновременно строгого минимализма. Приглашаю вас узнать эти места поподробнее!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Никита
26 мая 2024
Гастротур для любителей и ценителей японской культуры, очень много узнал про особенности японской кухни и культуры приема пищи, экскурсовод долго проживала в Японии и много нового рассказала об особенностях их культуры, Саке и Мочи особенно понравились) Мана спасибо))
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