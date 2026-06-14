Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для мотопрогулки по Санкт-Петербургу - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна: тёплая и солнечная, что позволяет насладиться поездкой по максимуму. В мае и сентябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать, что погода может быть более переменчивой, и возможны дожди. В остальное время года мотопрогулки возможны, но из-за холодов и дождей комфорт будет значительно ниже.

Индивидуальная экскурсия «Californication по-питерски» предлагает уникальную возможность стать частью собственного роуд-муви.Участники начнут путешествие из центра Санкт-Петербурга, проедут по Невскому проспекту и через Дворцовый мост на Стрелку Васильевского острова.Вечерняя мотопрогулка включает

захватывающие виды на Финский залив, Лахта-центр и вантовый мост Западного скоростного диаметра. Мост Бетанкура и новая набережная Макарова также станут частью маршрута. Участники смогут насладиться фотосессией на смотровой площадке с видом на залив. Время поездки подбирается в зависимости от захода солнца для максимального эффекта. Родина мотоэкскурсий в России - Петербург, и этот тур подарит незабываемые впечатления

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Сценарий мотопрогулки

Стартуем из центра города, едем по Невскому проспекту, переезжаем через Дворцовый мост на Стрелку Васильевского острова. Набираем скорость — и через 10 минут вырываемся на один из красивейших участков новых территорий города. Здесь есть скоростные дороги, а ещё прекрасные виды на Финский залив, новый стадион, «Лахта-центр» и вантовый мост Западного скоростного диаметра.

🎬 Мост Бетанкура, новый участок набережной Макарова, стадион Зенит-Арена, смотровая площадка с видом на Финский залив, где мы проведём фотосессию — всё это ждёт вас в нашем вечернем мотопутешествии.

🌅 Время для поездки выберем в зависимости от часов захода солнца — тогда эффект будет максимальным.

😎 Родина мотоэкскурсий в России — Петербург, а придумал их именно я ещё в 2008 году. Девиз наших путешествий: «Вы увидите город, а город увидит вас!» Поехали!

Организационные детали