Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Сценарий мотопрогулки
Стартуем из центра города, едем по Невскому проспекту, переезжаем через Дворцовый мост на Стрелку Васильевского острова. Набираем скорость — и через 10 минут вырываемся на один из красивейших участков новых территорий города. Здесь есть скоростные дороги, а ещё прекрасные виды на Финский залив, новый стадион, Лахта-центр и вантовый мост западного скоростного диаметра.
🎬 Мост Бетанкура, новый участок набережной Макарова, стадион Зенит-Арена, смотровая площадка с видом на Финский залив, где мы проведём фотосессию — всё это ждёт вас в нашем вечернем мотопутешествии.
🌅 Время для поездки выберем в зависимости от часов захода солнца — тогда эффект будет максимальным.
😎 Родина мотоэкскурсий в России — Петербург, а придумал их именно я ещё в 2008 году. Девиз наших путешествий: «Вы увидите город, а город увидит вас!» Поехали!
Организационные детали
Цвет и марка мотоциклов — на выбор по согласованию
Ограничение веса участника — 110 кг, при этом если вес пассажира от 99, +1000 руб. к стоимости поездки
Допускаются дети с 12 лет. Для участников до 16 лет — скидка 30%
Посадка на мотоцикл осуществляется только после инструктажа от байкера, c которым вы поедете
Мотоциклетный шлем выдаём, дополнительную защиту — по запросу
Место для сумок или небольших рюкзаков есть
Возможны изменения маршрута по обоюдному согласию
Вас прокачу я или другой гид-байкер из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у СТ.М. «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели 118 экскурсий для 134 туристов
Добрый день! Меня зовут Андрей. Я родился в Ленинграде и вырос в Санкт-Петербурге. По образованию архитектор, Член Союза Архитекторов России. С 2008-ого года провожу экскурсии в Санкт-Петербурге в пешеходном, автомобильном и мотоформате. Мистические, андеграундные, архитектурные или обзорные — каждую программу мы готовим много лет и доводим до идеала.
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