Californication по-питерски

Укатить в закат на легендарных американских мотоциклах, наслаждаясь бризом с Финского залива

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Станьте участниками собственного роуд-муви — отправляйтесь с нами купаться в лучах вечернего солнца и кайфовать от драйва на трассах в новых районах города. Музыка из динамиков, вокруг — водные панорамы, виды Лахта-центра, вантовый мост. И вот вы уже будто не в Питере. А там, где бесконечные ленты хайвеев пересекают материк от Тихого океана к Атлантическому…
Californication по-питерски
Californication по-питерски
Californication по-питерски
Californication по-питерски
Californication по-питерски
Californication по-питерски
Californication по-питерски
Californication по-питерски
Californication по-питерски
Californication по-питерски
Californication по-питерски
Californication по-питерски
Californication по-питерски
Californication по-питерски
Californication по-питерски
Californication по-питерски
Californication по-питерски
Californication по-питерски
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Сценарий мотопрогулки

Стартуем из центра города, едем по Невскому проспекту, переезжаем через Дворцовый мост на Стрелку Васильевского острова. Набираем скорость — и через 10 минут вырываемся на один из красивейших участков новых территорий города. Здесь есть скоростные дороги, а ещё прекрасные виды на Финский залив, новый стадион, Лахта-центр и вантовый мост западного скоростного диаметра.

🎬 Мост Бетанкура, новый участок набережной Макарова, стадион Зенит-Арена, смотровая площадка с видом на Финский залив, где мы проведём фотосессию — всё это ждёт вас в нашем вечернем мотопутешествии.

🌅 Время для поездки выберем в зависимости от часов захода солнца — тогда эффект будет максимальным.

😎 Родина мотоэкскурсий в России — Петербург, а придумал их именно я ещё в 2008 году. Девиз наших путешествий: «Вы увидите город, а город увидит вас!» Поехали!

Организационные детали

  • Цвет и марка мотоциклов — на выбор по согласованию
  • Ограничение веса участника — 110 кг, при этом если вес пассажира от 99, +1000 руб. к стоимости поездки
  • Допускаются дети с 12 лет. Для участников до 16 лет — скидка 30%
  • Посадка на мотоцикл осуществляется только после инструктажа от байкера, c которым вы поедете
  • Мотоциклетный шлем выдаём, дополнительную защиту — по запросу
  • Место для сумок или небольших рюкзаков есть
  • Возможны изменения маршрута по обоюдному согласию
  • Вас прокачу я или другой гид-байкер из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у СТ.М. «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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