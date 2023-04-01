Станьте участниками собственного роуд-муви — отправляйтесь с нами купаться в лучах вечернего солнца и кайфовать от драйва на трассах в новых районах города. Музыка из динамиков, вокруг — водные панорамы, виды Лахта-центра, вантовый мост. И вот вы уже будто не в Питере. А там, где бесконечные ленты хайвеев пересекают материк от Тихого океана к Атлантическому…

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Сценарий мотопрогулки

Стартуем из центра города, едем по Невскому проспекту, переезжаем через Дворцовый мост на Стрелку Васильевского острова. Набираем скорость — и через 10 минут вырываемся на один из красивейших участков новых территорий города. Здесь есть скоростные дороги, а ещё прекрасные виды на Финский залив, новый стадион, Лахта-центр и вантовый мост западного скоростного диаметра.

🎬 Мост Бетанкура, новый участок набережной Макарова, стадион Зенит-Арена, смотровая площадка с видом на Финский залив, где мы проведём фотосессию — всё это ждёт вас в нашем вечернем мотопутешествии.

🌅 Время для поездки выберем в зависимости от часов захода солнца — тогда эффект будет максимальным.

😎 Родина мотоэкскурсий в России — Петербург, а придумал их именно я ещё в 2008 году. Девиз наших путешествий: «Вы увидите город, а город увидит вас!» Поехали!

Организационные детали