Погрузитесь в атмосферу вечернего Санкт-Петербурга на мотоцикле, наслаждаясь видами Финского залива и современными архитектурными шедеврами
Индивидуальная экскурсия «Californication по-питерски» предлагает уникальную возможность стать частью собственного роуд-муви.
Участники начнут путешествие из центра Санкт-Петербурга, проедут по Невскому проспекту и через Дворцовый мост на Стрелку Васильевского острова.
Вечерняя мотопрогулка включает читать дальшеуменьшить
захватывающие виды на Финский залив, Лахта-центр и вантовый мост Западного скоростного диаметра. Мост Бетанкура и новая набережная Макарова также станут частью маршрута. Участники смогут насладиться фотосессией на смотровой площадке с видом на залив. Время поездки подбирается в зависимости от захода солнца для максимального эффекта. Родина мотоэкскурсий в России - Петербург, и этот тур подарит незабываемые впечатления
Лучшее время для мотопрогулки по Санкт-Петербургу - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна: тёплая и солнечная, что позволяет насладиться поездкой по максимуму. В мае и сентябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать, что погода может быть более переменчивой, и возможны дожди. В остальное время года мотопрогулки возможны, но из-за холодов и дождей комфорт будет значительно ниже.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Невский проспект
Дворцовый мост
Лахта-центр
Мост Бетанкура
Стадион Зенит-Арена
Описание экскурсии
Сценарий мотопрогулки
Стартуем из центра города, едем по Невскому проспекту, переезжаем через Дворцовый мост на Стрелку Васильевского острова. Набираем скорость — и через 10 минут вырываемся на один из красивейших участков новых территорий города. Здесь есть скоростные дороги, а ещё прекрасные виды на Финский залив, новый стадион, «Лахта-центр» и вантовый мост Западного скоростного диаметра.
🎬 Мост Бетанкура, новый участок набережной Макарова, стадион Зенит-Арена, смотровая площадка с видом на Финский залив, где мы проведём фотосессию — всё это ждёт вас в нашем вечернем мотопутешествии.
🌅 Время для поездки выберем в зависимости от часов захода солнца — тогда эффект будет максимальным.
😎 Родина мотоэкскурсий в России — Петербург, а придумал их именно я ещё в 2008 году. Девиз наших путешествий: «Вы увидите город, а город увидит вас!» Поехали!
Организационные детали
Ограничение веса участника — 109 кг, при этом если вес пассажира от 95, +1000 руб. к стоимости поездки
Посадка на мотоцикл осуществляется только после инструктажа от байкера, c которым вы поедете
Мотоциклетный шлем выдаём, дополнительную защиту — по запросу
Место для сумок или небольших рюкзаков есть
Возможны изменения маршрута по обоюдному согласию
Вас прокачу я или другой гид-байкер из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
4050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Барклаю де Толли у Казанского собора, угол Казанской улицы и Невского проспекта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 3107 туристов
Я родился в Ленинграде и вырос в Санкт-Петербурге. По образованию архитектор, член Союза архитекторов России. С 2008 года провожу экскурсии в Санкт-Петербурге в пешеходном, автомобильном и мотоформате. Мистические, андеграундные, архитектурные или обзорные — каждую программу мы с моей командой готовим много лет и доводим до идеала.
Петербург, Кронштадт, Петергоф и Новгород — вот города, где я вам помогу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 157 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Талия
Дата посещения: 12 июн 2026
Андрей, благодарю Вас за незабываемое путешествие! Я получила огромное удовольствие от очень комфортной поездки с Вами, такой многогранной личностью. Архитектор и байкер до мозга костей в одном флаконе. С Вами было читать дальшеуменьшить
интересно в общении и не страшно на дороге. Не ожидала от себя, что на такой скорости я буду улыбаться. Обязательно запланирую поездку в Питер, чтобы прокатиться ещё и в Кронштадт или Петергоф. Привет Honda Valkyrie!
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Ольга
Потрясающе! Увидели невероятно красивый город, почувствовали скорость и свободу! Очень дружелюбные ребята байкеры, комфорт и безопасность, музыка подходящая! Всё, как и мечталось! Если вы хотите сделать незабываемый подарок себе или друзьям, или просто стряхнуть с себя будни и перезагрузиться - поездка Калифорния по-питерски будет отличным вариантом. И взрослые и дети-подростки были в полном восторге!!! Огромное спасибо всей команде!
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Елизавета
Есть путешествия, после которых остаются фотографии. А есть такие, после которых остаются эмоции. И когда одно совпадает с другим — получается магия. Спасибо «Мотовояжу» за невероятную мотопрогулку к Финскому заливу. За читать дальшеуменьшить
свободу, атмосферу и заботу о каждом моменте. И отдельная благодарность экскурсоводу — ваши руки творят чудеса не только за рулем, но и за камерой. Благодаря вам воспоминания получились такими же красивыми, как это ощущение свободы…
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Анастасия
Друзья, всем рекомендую мотопрогулку по Питеру. У меня был мотогид Денис, я впервые села на мотоцикл и была приятно удивлена, что не было страшно. Денис объяснил как надо держаться и читать дальшеуменьшить
я почувствовала, что в безопасности. Аккуратное, но при этом интересное вождение и маршрут сделали поездку не только приятной, но и запоминающейся))) а какие фото сделал гид, поделюсь парочкой тут. Рекомендую всем, даже новичкам,кто как и я ни разу не сидел на мото) Денис благодарю!!!
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Елена
Прекрасная экскурсия!! Посмотреть на любимый город с другой стороны!! Очень красивый мотоцикл! Прекрасный экскурсовод!! Спасибо вам большое!) кайфонули!!! В следующий раз всей толпой проедем кататься!!
+1
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Юлия
Просто потрясающе провели время с подругой ✨ Эмоций через край! Скорость, ветер, закат! Спасибо за такую крутую прогулку!
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