Когда во всей стране были пивные, в Ленинграде любили что покрепче. Сейчас в городе тоже много рюмочных, а точнее — неорюмочных.
Это уже не те места с водкой и бутербродом, где выпить можно было лишь стоя, а вполне современные заведения с большим выбором настоек и закусок. Во время квеста вы изучите рюмочные как явление культуры и сможете ощутить разнообразие вкусов.
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание квеста
Квест проходит без гида, и потому не ограничен во времени. Вам нужно будет разгадывать загадки и искать подсказки на улицах города. Итак, в программе:
- старейшая из ныне действующих рюмочных центра Петербурга
- молодёжная рюмочная
- неорюмочная в парадной
- советский буфет
- и это далеко не всё!
За время прохождения квеста вы побываете в 10–11 рюмочных и узнаете об истории напитков, предлагаемых в них. А также о сухих законах и «синих углах», о разнице между кабаком и трактиром, об истории водки и самогона. По желанию сможете попробовать необычные настойки: на грече с грибами, с борщом, сливочной курагой, копчёной грушей, томатом и кинзой.
Организационные детали
- Программа 18+
- Главное: квест проходит без гида. Он вас только встречает, выдаёт книгу с заданиями, объясняет, как проходить квест, а по маршруту вы идёте сами
- Напитки оплачиваются отдельно по желанию — 150–250 ₽ за шот
- Переходы между рюмочными небольшие — не более 5–7 минут. Рюмочные тоже небольшие, поэтому нужно быть готовыми, что в 1–2 из них вы не сможете попасть
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У площади Восстания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Денис — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5973 туристов
Меня зовут Денис и я живу в Петербурге всю жизнь. Знаю его барную культуру практически с того момента, как она начала зарождаться в её современном виде в 2004 году.
