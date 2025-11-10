Когда во всей стране были пивные, в Ленинграде любили что покрепче. Сейчас в городе тоже много рюмочных, а точнее — неорюмочных. Это уже не те места с водкой и бутербродом, где выпить можно было лишь стоя, а вполне современные заведения с большим выбором настоек и закусок. Во время квеста вы изучите рюмочные как явление культуры и сможете ощутить разнообразие вкусов.

Описание квеста

Квест проходит без гида, и потому не ограничен во времени. Вам нужно будет разгадывать загадки и искать подсказки на улицах города. Итак, в программе:

старейшая из ныне действующих рюмочных центра Петербурга

молодёжная рюмочная

неорюмочная в парадной

советский буфет

и это далеко не всё!

За время прохождения квеста вы побываете в 10–11 рюмочных и узнаете об истории напитков, предлагаемых в них. А также о сухих законах и «синих углах», о разнице между кабаком и трактиром, об истории водки и самогона. По желанию сможете попробовать необычные настойки: на грече с грибами, с борщом, сливочной курагой, копчёной грушей, томатом и кинзой.

Организационные детали