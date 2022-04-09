Что вас ожидает

Зрелищные виды и памятники геологии

Вы откроете живописные пейзажи с обнажением красных песков девонского периода, которым 400 млн лет! В местных пещерах я объясню, как они возникли и как использовались в прежние времена. Помогу разгадать тайну местных долгожителей и проведу к роднику с целебной водой. Вместе мы исследуем обрывистые берега, преодолеем крутые спуски с подъёмами и доберемся до древнего каньона реки Оредеж.

Богемная и дачная жизнь Сиверской

Вы узнаете удивительную историю дачного массива, который в 19 веке называли Русской Швейцарией. Поговорим о знаменитых художниках, писателях и музыкантах, которые черпали здесь вдохновение. Среди них были Блок, Ахматова, Репин, Шишкин. Вы узнаете о деталях здешней дачной жизни, откроете местные тайны и послушаете живые истории о советском периоде, когда здесь располагались пионерские лагеря.

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