Красные берега - сказы сиверской земли

Открыть историю дачной столицы России, посетить пещеры с каньонами и оценить виды Русской Швейцарии

Индивидуальная
В полутора часах от Петербурга находится замечательный уголок, куда с 19 века стекаются на лето дачники, где Блок, Ахматова и Шишкин черпали вдохновение, а моя бабушка, мама и я проводили свои детские каникулы.

Я поделюсь с вами историей места, к которому отношусь с теплом и любовью.

Покажу природные памятники вдоль берегов Оредежа.

И расскажу о местных секретах долголетия.
Красные берега - сказы сиверской земли
Красные берега - сказы сиверской земли
Красные берега - сказы сиверской земли
Красные берега - сказы сиверской земли
Красные берега - сказы сиверской земли
Красные берега - сказы сиверской земли
Красные берега - сказы сиверской земли
Красные берега - сказы сиверской земли
Красные берега - сказы сиверской земли
Красные берега - сказы сиверской земли
Красные берега - сказы сиверской земли
Красные берега - сказы сиверской земли
Красные берега - сказы сиверской земли
Красные берега - сказы сиверской земли
Красные берега - сказы сиверской земли
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Зрелищные виды и памятники геологии

Вы откроете живописные пейзажи с обнажением красных песков девонского периода, которым 400 млн лет! В местных пещерах я объясню, как они возникли и как использовались в прежние времена. Помогу разгадать тайну местных долгожителей и проведу к роднику с целебной водой. Вместе мы исследуем обрывистые берега, преодолеем крутые спуски с подъёмами и доберемся до древнего каньона реки Оредеж.

Богемная и дачная жизнь Сиверской

Вы узнаете удивительную историю дачного массива, который в 19 веке называли Русской Швейцарией. Поговорим о знаменитых художниках, писателях и музыкантах, которые черпали здесь вдохновение. Среди них были Блок, Ахматова, Репин, Шишкин. Вы узнаете о деталях здешней дачной жизни, откроете местные тайны и послушаете живые истории о советском периоде, когда здесь располагались пионерские лагеря.

Организационные детали

  • До места начала вам нужно будет добраться самостоятельно
  • На электричке от Балтийского вокзала в 09:35 или в 09:46 от ж/д ст. Ленинский проспект. Обратная электричка в 14.50 или в 15:37, 16:27, 17:23, для тех, кто решит ещё прогуляться, зайти в кафе или музей «Дачная столица» (при наличии QR-кода).
  • Если вы на машине, её можно будет оставить у ж/д переезда, недалеко от станции

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на станции Сиверская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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