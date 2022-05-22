Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Аудиоэкскурсия начнется с истоков — вы узнаете, как, где, когда строился крейсер и что сделало его передовым среди военных кораблей России того времени. Технические характеристики и ходовые качества, оснащение, артиллерия и торпеды, которыми вооружили «Аврору» — самое главное вы раскроете, осматривая памятник с самых разных ракурсов.
Прогуливаясь по палубе и спускаясь в трюмные помещения корабля, вы проследите историю доблестного боевого пути крейсера в разные эпохи его жизни. Узнаете, какую роль он сыграл в Русско-японской, Первой Мировой и Великой Отечественной войнах. Услышите рассказы о том, как жили и выживали в открытом море матросы. И откроете множество других интересных фактов из прошлого «Авроры».
Продолжительность — 1-1,5 часа.