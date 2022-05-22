Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия)

Познакомиться с легендарным памятником Военно-морского флота России

У Петроградской набережной на вечной стоянке красуется бронепалубный крейсер первого ранга «Аврора».

Осматривая корабль снаружи и изнутри, вы узнаете о его техническом оснащении и вооружении, героическом пути и роли в знаковых событиях страны.

А вашим «историческим стюардом» выступит приложение, которое нужно будет заранее установить на смартфон.
Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия)
Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия)
Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия)
Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия)
Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия)
Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия)
Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия)
Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия)
Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия)
Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия)
Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия)
Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

«Аврора» в деталях

Аудиоэкскурсия начнется с истоков — вы узнаете, как, где, когда строился крейсер и что сделало его передовым среди военных кораблей России того времени. Технические характеристики и ходовые качества, оснащение, артиллерия и торпеды, которыми вооружили «Аврору» — самое главное вы раскроете, осматривая памятник с самых разных ракурсов.

«Что тебе снится…?»

Прогуливаясь по палубе и спускаясь в трюмные помещения корабля, вы проследите историю доблестного боевого пути крейсера в разные эпохи его жизни. Узнаете, какую роль он сыграл в Русско-японской, Первой Мировой и Великой Отечественной войнах. Услышите рассказы о том, как жили и выживали в открытом море матросы. И откроете множество других интересных фактов из прошлого «Авроры».

Продолжительность — 1-1,5 часа.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Распечатайте билет и покажите его сотруднику музея
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включен входной билет на крейсер «Аврору», его необходимо распечатать для входа в музей
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около крейсера «Авроры»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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