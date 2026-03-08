Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Аудиоэкскурсия начнется с истоков — вы узнаете, как, где, когда строился крейсер и что сделало его передовым среди военных кораблей России того времени. Технические характеристики и ходовые качества, оснащение, артиллерия и торпеды, которыми вооружили «Аврору» — самое главное вы раскроете, осматривая памятник с самых разных ракурсов.
«Что тебе снится…?»
Прогуливаясь по палубе и спускаясь в трюмные помещения корабля, вы проследите историю доблестного боевого пути крейсера в разные эпохи его жизни. Узнаете, какую роль он сыграл в Русско-японской, Первой Мировой и Великой Отечественной войнах. Услышите рассказы о том, как жили и выживали в открытом море матросы. И откроете множество других интересных фактов из прошлого «Авроры».
Продолжительность — 1-1,5 часа.
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
Распечатайте билет и покажите его сотруднику музея
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
В стоимость экскурсии включен входной билет на крейсер «Аврору», его необходимо распечатать для входа в музей
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
в среду в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30, в четверг, субботу и воскресенье в 11:00, 11:15, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30, в пятницу в 11:00, 11:15, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
Тариф
Стоимость
Участник
1250 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около крейсера «Авроры»
Когда и как рано покупать?
Когда: в среду в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30, в четверг, субботу и воскресенье в 11:00, 11:15, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30, в пятницу в 11:00, 11:15, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 19118 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё читать дальшеуменьшить
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
интересная экскурсия про легендарный крейсер Аврора
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О
Ольга
Аудиогид рассказывает хорошо, но живой гид гораздо лучше. Но зато вы сами контролируйте время препровождения.
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Н
Наталья
Очень понравился формат экскурсии! Есть возможность войти на Крейсер без очереди,т. к. билет уже включён в покупку,а также возможность самим выбирать скорость прохождения маршрута. Нам,людям далёким от техники,было всё понятно, материал дозирован и структурирован отлично. Отдельно хочется поблагодарить за оперативность и чёткость работы организатора,
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Эльмира
Аврора впечатляет, как можно больше школьников привлекайте в целях патриотического воспитания. И с гидом лучше, аудиогид ее все могут понять.
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А
Алексей
В целом экскурсия интересная. Но за аудиоэкскурсию можно не переплачивать. Во-первых у рассказчик странная речь. То выделяет каждое слово то тараторит что ничего не понятно. Следует изменить подачу материала. Во-вторых читать дальшеуменьшить
аудиоматериал зачем-то порезан на много небольших отрезков. Приходится постоянно их переключать что очень неудобно. Поделите на три части Берег, Палуба, Трюмы и всё. В целом на самом крейсере особенно в трюмах предоставлена вся информация таким образом что аудиогид вообще без надобности. Так что покупайте просто онлайн билет чтобы в очереди не стоять и вперёд.
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Уважаемый Алексей!
Спасибо за ваши замечания по поводу аудиоэкскурсии на крейсер «Аврора». Мы благодарны за честный и подробный отзыв. Принимаем к читать дальшеуменьшить
сведению ваши предложения по изменению подачи материала и структуры аудиозаписей. Мы обязательно изучим возможность их улучшения. Ваше мнение очень важно для нас, и мы работаем над тем, чтобы наш сервис становился качественнее с каждым днём.
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Н
Наталья
Отличный материал. Рекомендую
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