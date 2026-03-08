Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

У Петроградской набережной на вечной стоянке красуется бронепалубный крейсер первого ранга «Аврора». Осматривая корабль снаружи и изнутри, вы узнаете о его техническом оснащении и вооружении, героическом пути и роли в знаковых событиях страны. А вашим «историческим стюардом» выступит приложение, которое нужно будет заранее установить на смартфон.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

«Аврора» в деталях

Аудиоэкскурсия начнется с истоков — вы узнаете, как, где, когда строился крейсер и что сделало его передовым среди военных кораблей России того времени. Технические характеристики и ходовые качества, оснащение, артиллерия и торпеды, которыми вооружили «Аврору» — самое главное вы раскроете, осматривая памятник с самых разных ракурсов.

«Что тебе снится…?»

Прогуливаясь по палубе и спускаясь в трюмные помещения корабля, вы проследите историю доблестного боевого пути крейсера в разные эпохи его жизни. Узнаете, какую роль он сыграл в Русско-японской, Первой Мировой и Великой Отечественной войнах. Услышите рассказы о том, как жили и выживали в открытом море матросы. И откроете множество других интересных фактов из прошлого «Авроры».

Продолжительность — 1-1,5 часа.

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Распечатайте билет и покажите его сотруднику музея

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

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