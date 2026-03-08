Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

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Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия)

Познакомиться с легендарным памятником Военно-морского флота России
У Петроградской набережной на вечной стоянке красуется бронепалубный крейсер первого ранга «Аврора».

Осматривая корабль снаружи и изнутри, вы узнаете о его техническом оснащении и вооружении, героическом пути и роли в знаковых событиях страны.

А вашим «историческим стюардом» выступит приложение, которое нужно будет заранее установить на смартфон.
4
28 отзывов
Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия)
Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия)
Крейсер «Аврора»: история одного корабля (билет + аудиоэкскурсия)

Описание билета

«Аврора» в деталях

Аудиоэкскурсия начнется с истоков — вы узнаете, как, где, когда строился крейсер и что сделало его передовым среди военных кораблей России того времени. Технические характеристики и ходовые качества, оснащение, артиллерия и торпеды, которыми вооружили «Аврору» — самое главное вы раскроете, осматривая памятник с самых разных ракурсов.

«Что тебе снится…?»

Прогуливаясь по палубе и спускаясь в трюмные помещения корабля, вы проследите историю доблестного боевого пути крейсера в разные эпохи его жизни. Узнаете, какую роль он сыграл в Русско-японской, Первой Мировой и Великой Отечественной войнах. Услышите рассказы о том, как жили и выживали в открытом море матросы. И откроете множество других интересных фактов из прошлого «Авроры».

Продолжительность — 1-1,5 часа.

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Распечатайте билет и покажите его сотруднику музея
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включен входной билет на крейсер «Аврору», его необходимо распечатать для входа в музей
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

в среду в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30, в четверг, субботу и воскресенье в 11:00, 11:15, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30, в пятницу в 11:00, 11:15, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Участник1250 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около крейсера «Авроры»
Когда и как рано покупать?
Когда: в среду в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30, в четверг, субботу и воскресенье в 11:00, 11:15, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30, в пятницу в 11:00, 11:15, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 19118 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
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и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Виктория
интересная экскурсия про легендарный крейсер Аврора
интересная экскурсия про легендарный крейсер Аврора
интересная экскурсия про легендарный крейсер Аврора
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О
Аудиогид рассказывает хорошо, но живой гид гораздо лучше. Но зато вы сами контролируйте время препровождения.
Аудиогид рассказывает хорошо, но живой гид гораздо лучше. Но зато вы сами контролируйте время препровождения.
Аудиогид рассказывает хорошо, но живой гид гораздо лучше. Но зато вы сами контролируйте время препровождения.
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Н
Очень понравился формат экскурсии! Есть возможность войти на Крейсер без очереди,т. к. билет уже включён в покупку,а также возможность самим выбирать скорость прохождения маршрута. Нам,людям далёким от техники,было всё понятно, материал дозирован и структурирован отлично. Отдельно хочется поблагодарить за оперативность и чёткость работы организатора,
Очень понравился формат экскурсии! Есть возможность войти на Крейсер без очереди,т. к. билет уже включён в
Очень понравился формат экскурсии! Есть возможность войти на Крейсер без очереди,т. к. билет уже включён в
Очень понравился формат экскурсии! Есть возможность войти на Крейсер без очереди,т. к. билет уже включён в
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Эльмира
Аврора впечатляет, как можно больше школьников привлекайте в целях патриотического воспитания. И с гидом лучше, аудиогид ее все могут понять.
Аврора впечатляет, как можно больше школьников привлекайте в целях патриотического воспитания. И с гидом лучше, аудиогид ее все могут понять.
Аврора впечатляет, как можно больше школьников привлекайте в целях патриотического воспитания. И с гидом лучше, аудиогид ее все могут понять.
Аврора впечатляет, как можно больше школьников привлекайте в целях патриотического воспитания. И с гидом лучше, аудиогид ее все могут понять.
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А
В целом экскурсия интересная. Но за аудиоэкскурсию можно не переплачивать. Во-первых у рассказчик странная речь. То выделяет каждое слово то тараторит что ничего не понятно. Следует изменить подачу материала. Во-вторых
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аудиоматериал зачем-то порезан на много небольших отрезков. Приходится постоянно их переключать что очень неудобно. Поделите на три части Берег, Палуба, Трюмы и всё. В целом на самом крейсере особенно в трюмах предоставлена вся информация таким образом что аудиогид вообще без надобности. Так что покупайте просто онлайн билет чтобы в очереди не стоять и вперёд.

В целом экскурсия интересная. Но за аудиоэкскурсию можно не переплачивать. Во-первых у рассказчик странная речь. То
В целом экскурсия интересная. Но за аудиоэкскурсию можно не переплачивать. Во-первых у рассказчик странная речь. То
В целом экскурсия интересная. Но за аудиоэкскурсию можно не переплачивать. Во-первых у рассказчик странная речь. То
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Уважаемый Алексей!

Спасибо за ваши замечания по поводу аудиоэкскурсии на крейсер «Аврора». Мы благодарны за честный и подробный отзыв. Принимаем к
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сведению ваши предложения по изменению подачи материала и структуры аудиозаписей. Мы обязательно изучим возможность их улучшения.
Ваше мнение очень важно для нас, и мы работаем над тем, чтобы наш сервис становился качественнее с каждым днём.

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Н
Отличный материал. Рекомендую
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