Приглашаем вас в один из самых красивых и значимых храмов Санкт-Петербурга — Никольский собор. Этот памятник барокко восхищает архитектурой, богатым иконостасом и старинными иконами. А его история неразрывно связана с судьбой российского флота.
Описание билета
- Внешний осмотр. Рассмотрим пятиглавый собор с его изящным декором, фасадами и великолепной колокольней.
- Нижний храм, освящённый в честь Николая Чудотворца. Вы узнаете об истории его появления, особенностях архитектуры и главных святынях.
- Верхний храм — в честь Богоявления. Вы увидите иконостас, росписи и старинные иконы. Мы расскажем о мемориальных досках, посвящённых героям флота, и обсудим роль собора в духовной жизни моряков.
- Колокольня. Поговорим о её символике и значении для города.
А ещё вы услышите:
- О создании собора — от замысла императрицы Елизаветы Петровны до освящения.
- Символике архитектурных элементов и внутреннем убранстве.
- Морской истории: Никольский собор — это памятник морякам, погибшим за Отечество.
- Святынях собора — вы приконётесь к почитаемым иконам и узнаете об их чудотворных свойствах.
Организационные детали
- Билеты включены в стоимость экскурсии.
- Важно: перед посещением собора рекомендуем ознакомиться с правилами посещения храмов (одежда, поведение).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Никольского собора
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 656 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Мини-группа
до 12 чел.
Светская экскурсия «Собор Николы Морского»
Увидеть признанный шедевр архитектуры и искусства
Начало: Возле станции метро «Сенная площадь»
1 дек в 14:45
8 дек в 15:00
1470 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Соборы Петербурга: Смольный, Исаакиевский, Казанский и Николо-Богоявленский
Изучить творения великих зодчих прошлого
Начало: В пределах исторического центра Петербурга, по дог...
Сегодня в 15:30
27 ноя в 10:30
14 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Никольской Морской собор: экскурсия с подъёмом в верхний храм
Посетить знаменитый «храм моряков» и расшифровать его святыни с профессиональным гидом
Начало: На Садовой улице
Завтра в 13:30
27 ноя в 13:30
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.