Кронштадт — это город-порт и город-остров, чья судьба тесно связана с военно-морской историей России.
Вы посетите Якорную площадь и увидите величественный Морской Никольский собор — он станет полотном для светового шоу. А ещё вас ожидают фотозоны, украшения с иллюминацией и, разумеется, новогодняя ёлка!
Описание экскурсии
Дамба — комплекс защитных сооружений (КЗС). Эта сложная инженерная система защищает Санкт-Петербург от наводнений, а ещё соединяет Кронштадт с материковой частью.
Якорная площадь — главная площадь города.
Морской Никольский собор — главный военно-морской храм России, памятник морякам, погибшим при исполнении служебного долга, а также один из крупнейших православных храмов в стране.
Вы узнаете:
- зачем Пётр Великий решил заложить крепость на острове Котлин
- что Юрий Гагарин назвал «пупом Земли»
- как праздновали Рождество на флоте в Российской империи
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных автобусах, микроавтобусах или минивэнах (в зависимости от численности группы)
- Дорога в одну сторону занимает около 1 часа. В Кронштадте будет остановка для светового шоу и фотосъёмки, свободное время — 1-1,5 часа. Техническая остановка во время экскурсии (перекусить и посетить уборную) — 20-30 минут
- Маршрут может изменяться в зависимости от дорожной ситуации
- Возьмите документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие право на льготу
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы не оказываем услуги лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
- На экскурсию нельзя взять питомца
- В автобусе нельзя есть, просим вас делать это во время остановок
- Экскурсии для детских групп (более 8 детей) нужно бронировать минимум за 3 суток до поездки. Так как нам нужно подать документы в ГИБДД
- Ждём опоздавших до 5 минут. Тем, кто пропустил экскурсию, деньги не возвращаются
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Дети до 6 лет
|1500 ₽
|Пенсионеры
|1800 ₽
|Школьники
|1700 ₽
|Студенты
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Маргарита — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Наша команда любящих своё дело профессиональных аккредитованных гидов по Санкт-Петербургу приглашает вас в захватывающее путешествие по городу на Неве, где каждый дом и улица наполнены историей и хранят тайны прошлых
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
30 дек 2025
Огромное спасибо Маргарите за отличный вечер! Несмотря на очень маленькую группу, экскурсию провели в полном объёме и очень интересно. Информации очень много, но она настолько доступно и интересно подаётся, что внимание не отвлекалось ни на минуту. Отдельное спасибо водителю за терпение и профессионализм в непростой дорожной ситуации из-за пробок. Волшебный новогодний Кронштадт не разочаровал. Спасибо;!!
