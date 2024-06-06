Экскурсии по дамбам в Санкт-Петербурге

Найдено 11 экскурсий в категории «Дамбы» в Санкт-Петербурге, цены от 1 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кронштадт - хранитель морского флота
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
61 отзыв
Кронштадт: секреты морской крепости
Исследуйте Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора, познайте морскую душу России в увлекательной экскурсии
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
«Старинные форты, дамбы и военные корабли — приглашаю вас совершить погружение в историю морского Кронштадта»
19 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 58005 220 за всё до 6 чел.
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
879 отзывов
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
Начало: Невский просп., 35
«История строительства дамбы и города»
Расписание: Ежедневно в 12:15
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 800 за человека
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
42 отзыва
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
Классный способ побывать в одном из знаковых и красивых мест за городом
Начало: В районе метро Адмиралтейская
«3 остановки: Дамба, Морской собор (30 минут), Петергоф (2 часа)»
Завтра в 13:30
9 июня в 08:30
8 400 за человека
Кронштадт с теплоходной прогулкой
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
5 часов
2206 отзывов
Кронштадт с теплоходной прогулкой
Начало: Невский проспект, 87/2, Санкт-Петербург
«Общая длина дамбы составляет 25,4 километра»
Расписание: Ежедневно в 11:30 и 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300 за человека
В Кронштадт на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
65 отзывов
В Кронштадт на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: от отеля, вокзала, аэропорта
«Финский залив, форты, дамбы — все это будет на нашем пути»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 12 670 за всё до 4 чел.
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
123 отзыва
Зимний Петергоф и Кронштадт: история и красота
Исследуйте зимний Петергоф и Кронштадт, открыв для себя исторические тайны и архитектурные шедевры
«Пересекая Санкт-Петербургскую дамбу, поговорим о причинах наводнений и о том, почему сегодня их стоит бояться только пассажирам круизных лайнеров»
10 июля в 08:00
11 июля в 08:30
18 000 за всё до 5 чел.
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
165 отзывов
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Погрузитесь в историю Кронштадта с краеведом: от Адмиралтейства до Морского собора, форты и экотропы ждут вас
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
«По пути на остров мы проедем по северной части Дамбы — и вы увидите панораму Финского залива и форты невдалеке»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 670 за всё до 4 чел.
В Кронштадт и Петергоф - на мотоциклах
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
В Кронштадт и Петергоф - на мотоциклах
Байкерская поездка к пушкам и фонтанам
Начало: В удобном вам месте Петербурга
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
9 340 за человека
Сестрорецк - русская Финляндия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Сестрорецк - русская Финляндия
Погулять по северному курорту, испить целебной воды и узнать о тонкостях дачной жизни
Начало: От удобного для вас места
«Посмотрите на здешнюю дамбу, узнаете об её истории и влиянии на современную жизнь»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
13 470 за всё до 4 чел.
В Крондштадт с комфортом на авто
Индивидуальная
4 часа
В Крондштадт с комфортом на авто
Начало: Невский проспект, 55
«Кронштадт - это город-порт, в который можно попасть только проехав через дамбу»
Расписание: Ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия 3 в 1: Кронштадт + батарея Демидов + заказник Западный Котлин
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия 3 в 1: Кронштадт + батарея Демидов + заказник Западный Котлин
Изучить достопримечательности города, посетить аутентичные батареи и погулять в природном заказнике
«Вы узнаете о строительстве дамбы и фортов»
12 июня в 15:00
13 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    6 июня 2024
    Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
    Все прошло хорошо, водитель вежлив и многое рассказал.
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
    Выражаем благодарность нашему гиду Георгию за интереснейшую экскурсию в Кронштадт. Хочется отметить отличную организацию всего мероприятия: от бронирования до окончания
    читать дальше

    экскурсии. Мы были впечатлены рассказом Георгия о значимых местах и событиях, происходивших в городе. Интересная подача информации, оригинальный маршрут, детально продуманный Георгием. Появилось желание продолжить знакомство с Санкт-Петербургом и его окрестностями с этим экскурсоводом! Светлана и Олеся (учителя из Москвы)

  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Кронштадт - хранитель морского флота
    Замечательная экскурсия с прекрасным гидом. ❤️ Получили достаточно информации, как простой, так и увлекательной. Получили море впечатлений, знаний. Всем рекомендую
    читать дальше

    Валерию, как интересного и харизматичного человека. Спасибо вам за превосходную экскурсию и массу полученных положительных эмоций. Обязательно буду рекомендовать своим друзьям и знакомым. 💯

    Замечательная экскурсия с прекрасным гидом. ❤️ Получили достаточно информации, как простой, так и увлекательной. Получили мореЗамечательная экскурсия с прекрасным гидом. ❤️ Получили достаточно информации, как простой, так и увлекательной. Получили море
  • К
    Кирилл
    29 мая 2024
    Кронштадт - хранитель морского флота
    Лера нас очень поразила: меня, жену и, что особенно приятно, сына 11 лет. 2,5 часа пролетели незаметно. Интересные факты, которые
    читать дальше

    не вычитаешь в интернете, хорошая речь, увлеченность и любовь к Кронштадту, все это уместилось в хрупкой Лере. Большое ей человеческое спасибо за это. Мы очень устали, но остались очень довольны. Всем рекомендую и желаю Лере творческих успехов!

  • А
    Алексей
    29 мая 2024
    Кронштадт с теплоходной прогулкой
    Были на экскурсии в Кронштадт с морской прогулкой. Остались очень довольны. Отдельная благодарность компании за индивидуальные гарнитуры и связь с гидом. Автобусы чистые и новые
  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Кронштадт с теплоходной прогулкой
    Отличная экскурсия, получили много впечатлений. Очень комфортный автобус, экскурсовод рассказывала очень интересно
  • М
    Мозговой
    29 мая 2024
    Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
    Экскурсавод пыталась интересно рассказать о великом городе, при очень скучном маршруте. Юля очень старалась за что ей огромное спасибо.
  • Л
    Лара
    26 мая 2024
    Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
    ВОСТОРГ!!! Весь день улыбка не сходила с нашего лица, эмоции зашкаливали!!! ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМ!!!. Ребята вы супер! Спасибо!
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Кронштадт - хранитель морского флота
    Замечательная экскурсия! Лера очень понятно и легко дает информацию. 2,5 часа пролетели на "одном дыхании". Очень рады,что выбрали именно этого гида. И надеемся еще встретиться с ней на других экскурсиях). Спасибо Лере большое!
  • Е
    Екатерина
    23 мая 2024
    Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
    Отличная экскурсия, которая даёт не только новые знания, но и дарит эстетическое наслаждение от открывающихся видов. Будет достаточно времени, чтобы
    читать дальше

    прогуляться по историческим местам. Прекрасно подойдёт для любителей скорости и дороги. Вас ждёт уверенная езда на комфортной скорости. Оценят те, кто устал от банальных групповых экскурсий.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дамбы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Кронштадт - хранитель морского флота
  2. Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
  3. Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
  4. Кронштадт с теплоходной прогулкой
  5. В Кронштадт на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Дамбы" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 800 до 18 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3547 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Дамбы», 3547 ⭐ отзывов, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам