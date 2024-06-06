1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Кронштадт: секреты морской крепости
Исследуйте Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора, познайте морскую душу России в увлекательной экскурсии
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
«Старинные форты, дамбы и военные корабли — приглашаю вас совершить погружение в историю морского Кронштадта»
19 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 58005 220₽ за всё до 6 чел.
Групповая
5.5 часов
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
Начало: Невский просп., 35
«История строительства дамбы и города»
Расписание: Ежедневно в 12:15
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
Классный способ побывать в одном из знаковых и красивых мест за городом
Начало: В районе метро Адмиралтейская
«3 остановки: Дамба, Морской собор (30 минут), Петергоф (2 часа)»
Завтра в 13:30
9 июня в 08:30
8 400₽ за человека
Групповая
5 часов
Кронштадт с теплоходной прогулкой
Начало: Невский проспект, 87/2, Санкт-Петербург
«Общая длина дамбы составляет 25,4 километра»
Расписание: Ежедневно в 11:30 и 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
В Кронштадт на комфортабельном автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: от отеля, вокзала, аэропорта
«Финский залив, форты, дамбы — все это будет на нашем пути»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 12 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Зимний Петергоф и Кронштадт: история и красота
Исследуйте зимний Петергоф и Кронштадт, открыв для себя исторические тайны и архитектурные шедевры
«Пересекая Санкт-Петербургскую дамбу, поговорим о причинах наводнений и о том, почему сегодня их стоит бояться только пассажирам круизных лайнеров»
10 июля в 08:00
11 июля в 08:30
18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом
Погрузитесь в историю Кронштадта с краеведом: от Адмиралтейства до Морского собора, форты и экотропы ждут вас
Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
«По пути на остров мы проедем по северной части Дамбы — и вы увидите панораму Финского залива и форты невдалеке»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
В Кронштадт и Петергоф - на мотоциклах
Байкерская поездка к пушкам и фонтанам
Начало: В удобном вам месте Петербурга
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
9 340₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Сестрорецк - русская Финляндия
Погулять по северному курорту, испить целебной воды и узнать о тонкостях дачной жизни
Начало: От удобного для вас места
«Посмотрите на здешнюю дамбу, узнаете об её истории и влиянии на современную жизнь»
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
13 470₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
В Крондштадт с комфортом на авто
Начало: Невский проспект, 55
«Кронштадт - это город-порт, в который можно попасть только проехав через дамбу»
Расписание: Ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия 3 в 1: Кронштадт + батарея Демидов + заказник Западный Котлин
Изучить достопримечательности города, посетить аутентичные батареи и погулять в природном заказнике
«Вы узнаете о строительстве дамбы и фортов»
12 июня в 15:00
13 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий6 июня 2024Все прошло хорошо, водитель вежлив и многое рассказал.
- ИИрина3 июня 2024Выражаем благодарность нашему гиду Георгию за интереснейшую экскурсию в Кронштадт. Хочется отметить отличную организацию всего мероприятия: от бронирования до окончания
- ААнастасия3 июня 2024Замечательная экскурсия с прекрасным гидом. ❤️ Получили достаточно информации, как простой, так и увлекательной. Получили море впечатлений, знаний. Всем рекомендую
- ККирилл29 мая 2024Лера нас очень поразила: меня, жену и, что особенно приятно, сына 11 лет. 2,5 часа пролетели незаметно. Интересные факты, которые
- ААлексей29 мая 2024Были на экскурсии в Кронштадт с морской прогулкой. Остались очень довольны. Отдельная благодарность компании за индивидуальные гарнитуры и связь с гидом. Автобусы чистые и новые
- ААнна29 мая 2024Отличная экскурсия, получили много впечатлений. Очень комфортный автобус, экскурсовод рассказывала очень интересно
- ММозговой29 мая 2024Экскурсавод пыталась интересно рассказать о великом городе, при очень скучном маршруте. Юля очень старалась за что ей огромное спасибо.
- ЛЛара26 мая 2024ВОСТОРГ!!! Весь день улыбка не сходила с нашего лица, эмоции зашкаливали!!! ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМ!!!. Ребята вы супер! Спасибо!
- ННаталья26 мая 2024Замечательная экскурсия! Лера очень понятно и легко дает информацию. 2,5 часа пролетели на "одном дыхании". Очень рады,что выбрали именно этого гида. И надеемся еще встретиться с ней на других экскурсиях). Спасибо Лере большое!
- ЕЕкатерина23 мая 2024Отличная экскурсия, которая даёт не только новые знания, но и дарит эстетическое наслаждение от открывающихся видов. Будет достаточно времени, чтобы
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дамбы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Дамбы" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 800 до 18 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3547 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Дамбы», 3547 ⭐ отзывов, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август