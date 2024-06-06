Погрузитесь в историю Кронштадта с краеведом: от Адмиралтейства до Морского собора, форты и экотропы ждут вас

Начало: Где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...

«По пути на остров мы проедем по северной части Дамбы — и вы увидите панораму Финского залива и форты невдалеке»