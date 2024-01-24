Приобщиться к великой истории Российской империи вы можете на нашей экскурсии в город-крепость Кронштадт, которую мы дополнили посещением парка "Остров фортов». Кронштадт — это крупнейший порт на Балтике, парадные морские ворота России, секретный город-гарнизон, база Балтийского флота, город моряков, флотоводцев, кораблестроителей, ученых и исследователей. Над красотой Кронштадта поработали известные архитекторы —Трезини, Чевакинский, Баженов, Камерон, Захаров, А. Брюллов, И. Лукини и многие другие. В результате Кронштадт получился похожим на Петербург в миниатюре: та же близость моря, та же регулярная планировка, стройность ансамблей, широкие улицы и обширные площади, прямые каналы и гранитные набережные. План экскурсии в Кронштадт: Расстояние: 36 км. от центра Санкт-Петербурга Экскурсию по маршруту следования проводит наш экскурсовод. Во время экскурсии по городу вы увидите:

Всю историческую часть города (сухой док Петра, Кронштадский футшток, Якорную площадь, Гостиный двор, памятник морякам, памятник художнику Айвазовскому, Никольский Морской собор) • Петровский док — это одно из старейших гидротехнических сооружений Кронштадта, строительство которого было начато еще при Петре Первом. В доке одновременно мог выполняться ремонт десяти больших кораблей. Уникальность сухого дока состоит в том, что осушение осуществлялось не выкачкой, а самотеком. В мировой сети уровневых постов Кронштадтский футшток является одним из старейших. От нуля именно Кронштадтского футштока на всей обширной территории бывшего СССР производят замеры высот и глубин, орбиты космических аппаратов • Затем предусмотрено посещение Никольского Морского собора – главной святыни города. Морской собор – величественное здание высотой 70 метров. Строительство заняло более 10 лет – 1903-1915 гг. Собор построен подобно храму св. Софии в Константинополе. Ценность храма в том, что он не имеет себе равных по отделке среди соборов своего времени • Парк "Остров фортов", который открылся в 2020 году является сейчас самым большим парком в России в честь военно-морского флота страны. Музей под открытым небом занимает около 9 гектаров. Главным объектов на берегах Кабатажной гавани является Аллея героев российского флота. В интерактивной форме можно изучать историю российского флота от Петра I до наших дней. На Маяке памяти запечатлены имена 200 лучших представителей военно-морских сил страны. Можно полюбоваться панорамой Финского залива на качелях или воспользоваться для этого бесплатными стационарными биноклями.