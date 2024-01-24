На нашей экскурсии в город-крепость Кронштадт вы сможете приобщиться к великой истории Российской империи, увидеть крупнейший порт на Балтике, а также посетить единственный в России парк маяков.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 16+ (РФ и Белоруссия)
|1 800 ₽
|Студенты (Рф и Белоруссия)
|1 600 ₽
|Школьный от 7 до 15 лет (РФ и Белоруссия)
|1 400 ₽
|Льготный - пенсионеры / инвалиды I и II группы (РФ и Белоруссия)
|1 600 ₽
|Детский от 0 до 6 лет с местом (РФ и Белоруссия)
|700 ₽
|Иностранный без льгот
|1 800 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Сухой док Петра
- Кронштадский футшток
- Якорная площадь
- Гостиный двор
- Памятник морякам
- Памятник художнику Айвазовскому
- Никольский Морской собор
- Музей «Дом маяков Кронштадта»
Описание
Приобщиться к великой истории Российской империи вы можете на нашей экскурсии в город-крепость Кронштадт, которую мы дополнили посещением парка "Остров фортов». Кронштадт — это крупнейший порт на Балтике, парадные морские ворота России, секретный город-гарнизон, база Балтийского флота, город моряков, флотоводцев, кораблестроителей, ученых и исследователей. Над красотой Кронштадта поработали известные архитекторы —Трезини, Чевакинский, Баженов, Камерон, Захаров, А. Брюллов, И. Лукини и многие другие. В результате Кронштадт получился похожим на Петербург в миниатюре: та же близость моря, та же регулярная планировка, стройность ансамблей, широкие улицы и обширные площади, прямые каналы и гранитные набережные. План экскурсии в Кронштадт: Расстояние: 36 км. от центра Санкт-Петербурга Экскурсию по маршруту следования проводит наш экскурсовод. Во время экскурсии по городу вы увидите:
Всю историческую часть города (сухой док Петра, Кронштадский футшток, Якорную площадь, Гостиный двор, памятник морякам, памятник художнику Айвазовскому, Никольский Морской собор) • Петровский док — это одно из старейших гидротехнических сооружений Кронштадта, строительство которого было начато еще при Петре Первом. В доке одновременно мог выполняться ремонт десяти больших кораблей. Уникальность сухого дока состоит в том, что осушение осуществлялось не выкачкой, а самотеком. В мировой сети уровневых постов Кронштадтский футшток является одним из старейших. От нуля именно Кронштадтского футштока на всей обширной территории бывшего СССР производят замеры высот и глубин, орбиты космических аппаратов • Затем предусмотрено посещение Никольского Морского собора – главной святыни города. Морской собор – величественное здание высотой 70 метров. Строительство заняло более 10 лет – 1903-1915 гг. Собор построен подобно храму св. Софии в Константинополе. Ценность храма в том, что он не имеет себе равных по отделке среди соборов своего времени • Парк "Остров фортов", который открылся в 2020 году является сейчас самым большим парком в России в честь военно-морского флота страны. Музей под открытым небом занимает около 9 гектаров. Главным объектов на берегах Кабатажной гавани является Аллея героев российского флота. В интерактивной форме можно изучать историю российского флота от Петра I до наших дней. На Маяке памяти запечатлены имена 200 лучших представителей военно-морских сил страны. Можно полюбоваться панорамой Финского залива на качелях или воспользоваться для этого бесплатными стационарными биноклями.
ежедневно 12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Рассказ гида во время поездки
- Осмотр центра Кронштадта
- Посещение Морского собора
- Посещение Дома маяков Кронштадта
- Что не входит
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Думская, д. 2, киоск «Турсервис»Завершение: ул. Думская, д. 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно 12:00Экскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей.
- При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (пенсионер, инвалид, и т. д.).
- Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место.
- Внимание! С 30 октября 2021 г. посещение музеев предоставляется посетителям (кроме лиц, не достигших 18 лет) при наличии у них QR-кода о полном курсе вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, либо справки о медицинском отводе от вакцинации+ПЦР тест (24 часа)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
h
hi+79126
24 янв 2024
Прекрасный экскурсовод Ольга, интересная подача информации. Снег и морозец немного смазали очарование Кронштадта. И Морской собор, конечно, является жемчужиной этой экскурсии, хочется провести в этом месте больше отведённого на осмотр времени. Спасибо.
А
Александр
30 мар 2021
N
Natalya
30 мар 2021
29.03.2021 посетила с детьми экскурсию в Кронштадт, которую провёл прекрасный, великолепный (могу продолжать бесконечно) гид Александр Леонидович. Великолепная подача материала, его интересно слушать. Нет заунывного бормотания «лишь бы проговорить весь материал». Видно, что профессионал любит то, чем занимается и владеет информацией так, что, разбудив ночью, ответит на вопрос. Кроме того, он настоящий джентльмен. Очень внимателен к детям, присутствующим на Экскурсии. Если на экскурсию, то только с Александром Леонидовичем!
С
Сухинин
27 мар 2021
u
umalov
25 мар 2021
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