Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Царское Село — летняя столица императоров

Царское Село

3
3 отзыва
Приглашаем Вас на экскурсию в ​Царское Село — один из красивейших пригородов Петербурга с одним из лучших и самых известных дворцово-парковых ансамблей в мире
Царское Село — летняя столица императоров
Царское Село — летняя столица императоров
Царское Село — летняя столица императоров
Царское Село — летняя столица императоров
Царское Село — один из красивейших пригородов Петербурга с одним из лучших и самых известных дворцово-парковых ансамблей в мире.
Что Вы увидете?
Мы посетим Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой.
Затем идем в Екатерининский парк — памятник садово-паркового искусства XVIII века, совместивший в своем облике регулярный французские парки эпохи барокко и английские пейзажные парки эпохи романтизма. Две великие императрицы — Елизавета и Екатерина II — оставили нам в наследство блестящую летнюю резиденцию Российского Императорского Двора. Приглашенные ими из Европы архитекторы привносили в облик «Царскосельской дачи» элементы резиденций европейских правителей, украшая ее в духе эпохи Просвещения. Мраморная скульптура, парковые павильоны и аллеи должны были создать у приглашенных сюда впечатление идеального мира красоты в духе античности — Золотого века.
🚩 Начало и место завершения: у отеля
 Что входит
  • Услуги гида (без дворца)
  • Транспорт
 Что не входит
  • Билеты во дворец
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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Павел
Павел
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