Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Царское Село — один из красивейших пригородов Петербурга с одним из лучших и самых известных дворцово-парковых ансамблей в мире.

Что Вы увидете?

Мы посетим Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой.

Затем идем в Екатерининский парк — памятник садово-паркового искусства XVIII века, совместивший в своем облике регулярный французские парки эпохи барокко и английские пейзажные парки эпохи романтизма. Две великие императрицы — Елизавета и Екатерина II — оставили нам в наследство блестящую летнюю резиденцию Российского Императорского Двора. Приглашенные ими из Европы архитекторы привносили в облик «Царскосельской дачи» элементы резиденций европейских правителей, украшая ее в духе эпохи Просвещения. Мраморная скульптура, парковые павильоны и аллеи должны были создать у приглашенных сюда впечатление идеального мира красоты в духе античности — Золотого века.