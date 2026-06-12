Город-крепость, который принимал на себя первые удары наводнений и вторжений в Петербург — давайте посмотрим, как изменился Кронштадт за последние годы? Восстановленный Морской Никольский собор и музейно-исторический парк «Остров фортов», тихие улочки и прогулки по заливу — в индивидуальном туре вы сами выбираете, куда отправиться и что посмотреть!
Описание экскурсии
Кронштадт-удивительный город, в который можно приехать и отдохнуть пару часов, а можно остаться на целый день, углубиться в исследование фортов крепости, а можно совершить водный морской маршрут или по каналу, зайти в собор погулять по тихому городу, отдохнуть от столичной суеты и шума, знакомясь с историей города и историей России.
- В любое время года можно посетить Музей- Макет фортов -он великолепен, либо * Музей военно-морской славы с подводной лодкой атомоходом Ленинский комсомол.
- Музей-квартиру местного праведника святого Иоанна Кронштадтского, слава о котором ходила по всей России..
- При желании можно организовать обед в одном из ресторанов, например Фартъ или Голландская кухня.
- Эскурсию можно продлить посещением подкупольного пространства собора, посещением форта Риф, где снимали множество фильмов, парка "Патриот" или парка Остров фортов.
Также часто гости совмещают экскурсию в Кронштадт с посещением Петергофа - парка с дворцами и фонтанами, либо великолепными дворцами и парком Ораниенбаума. ¡¡ Экскурсии я провожу на комфортном автомобиле бизнес-класса honda accord 7, оборудованном кондиционером и кожаным салоном) До встречи на экскурсии и… на встречу приключениям!) Важная информация:.
Также часто гости совмещают экскурсию в Кронштадт с посещением Петергофа - парка с дворцами и фонтанами, либо великолепными дворцами и парком Ораниенбаума. ¡¡ Экскурсии я провожу на комфортном автомобиле бизнес-класса honda accord 7, оборудованном кондиционером и кожаным салоном) До встречи на экскурсии и… на встречу приключениям!) Важная информация:.
* Также часто гости совмещают экскурсию в Кронштадт с посещением Петергофа - парка с дворцами и фонтанами, либо великолепными дворцами и парком Ораниенбаума. ¡¡ Экскурсии я провожу на комфортном автомобиле бизнес-класса honda accord 7, оборудованном кондиционером и кожаным салоном) До встречи на экскурсии и… на встречу приключениям!) Важная информация:
- В плохую погоду экскурсию можно провести, практически не выходя из автомобиля и помещений.
- В период навигации можно организовать водную экскурсию вокруг фортов или по каналу через центр города!
Ежедневно по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ушаковский виадук и мост
- Набережные Петербурга и северное побережье залива
- Дамбу и шлюзы
- Форт Шанец или батарея Демидова
- Футшток, гавань
- Обводный канал
- Боевые корабли
- Пушки XVIII-XIX вв
- Итальянский дворец
- Петровский канал
- Сухой док
- Якорную площадь
- Памятники адмиралам
- Никольский Морской собор
- Макаровский мост
- Памятник Петру 1
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Обед
- Билеты на катер и водные экскурсии.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский, 35 (выход из метро ст. Гостиный Двор)
Завершение: Невский 35 (выход из метро ст. Гостиный Двор)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В плохую погоду экскурсию можно провести, практически не выходя из автомобиля и помещений
- В период навигации можно организовать водную экскурсию вокруг фортов или по каналу через центр города
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 46 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Познакомились с архитектурой города, проехали Котлин с востока на запад. Из-за дождя часть экскурсии просто любовались городом, медленно проезжая по улочкам, и слушали рассказ Ивана о его истории. Посетили "Остров
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Т
Ездили с Иваном в Царское село и Кронштадт. Все очень понравилось.
Иван подстроился под наши пожелания и грамотно все распределил, благодаря чему, мы смоги увидеть больше, чем планировали (проехались по городу,
Иван подстроился под наши пожелания и грамотно все распределил, благодаря чему, мы смоги увидеть больше, чем планировали (проехались по городу,
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С
С Иваном познакомились 06.07. 2020 на нашем первом путешествии по Питеру и решили всей семьей, что Иван будет нашим личным гидом навсегда!:) Отличительный профессионализм, огромная любовь к своему городу.. Не
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С
С Иваном познакомились 06.07. 2020 на нашем первом путешествии по Питеру и решили всей семьей, что Иван будет нашим личным гидом навсегда!:) Отличительный профессионализм, огромная любовь к своему городу.. Не
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V
Живу в спб, много раз бывала в Кронштадте, но Иван доказал, что МЫ НИРАЗУ не бывали в Кронштадте тут нас и на машине встретили и в тепле возили везде)) Короче,
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V
Живу в спб, много раз бывала в Кронштадте, но Иван доказал, что МЫ НИРАЗУ не бывали в Кронштадте тут нас и на машине встретили и в тепле возили везде)) Короче,
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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