Мои заказы

В Кронштадт над Морем на автомобиле с профессиональным гидом

Экскурсия в музеи Кронштадта из Санкт-Петербурга для школьников и пенсионеров
Город-крепость, который принимал на себя первые удары наводнений и вторжений в Петербург — давайте посмотрим, как изменился Кронштадт за последние годы? Восстановленный Морской Никольский собор и музейно-исторический парк «Остров фортов», тихие улочки и прогулки по заливу — в индивидуальном туре вы сами выбираете, куда отправиться и что посмотреть!
4.9
46 отзывов
В Кронштадт над Морем на автомобиле с профессиональным гидом
В Кронштадт над Морем на автомобиле с профессиональным гидом
В Кронштадт над Морем на автомобиле с профессиональным гидом

Описание экскурсии

Кронштадт-удивительный город, в который можно приехать и отдохнуть пару часов, а можно остаться на целый день, углубиться в исследование фортов крепости, а можно совершить водный морской маршрут или по каналу, зайти в собор погулять по тихому городу, отдохнуть от столичной суеты и шума, знакомясь с историей города и историей России.
  • В любое время года можно посетить Музей- Макет фортов -он великолепен, либо * Музей военно-морской славы с подводной лодкой атомоходом Ленинский комсомол.
  • Музей-квартиру местного праведника святого Иоанна Кронштадтского, слава о котором ходила по всей России..
  • При желании можно организовать обед в одном из ресторанов, например Фартъ или Голландская кухня.
  • Эскурсию можно продлить посещением подкупольного пространства собора, посещением форта Риф, где снимали множество фильмов, парка "Патриот" или парка Остров фортов.
Также часто гости совмещают экскурсию в Кронштадт с посещением Петергофа - парка с дворцами и фонтанами, либо великолепными дворцами и парком Ораниенбаума. ¡¡ Экскурсии я провожу на комфортном автомобиле бизнес-класса honda accord 7, оборудованном кондиционером и кожаным салоном) До встречи на экскурсии и… на встречу приключениям!) Важная информация:.
Также часто гости совмещают экскурсию в Кронштадт с посещением Петергофа - парка с дворцами и фонтанами, либо великолепными дворцами и парком Ораниенбаума. ¡¡ Экскурсии я провожу на комфортном автомобиле бизнес-класса honda accord 7, оборудованном кондиционером и кожаным салоном) До встречи на экскурсии и… на встречу приключениям!) Важная информация:.
* Также часто гости совмещают экскурсию в Кронштадт с посещением Петергофа - парка с дворцами и фонтанами, либо великолепными дворцами и парком Ораниенбаума. ¡¡ Экскурсии я провожу на комфортном автомобиле бизнес-класса honda accord 7, оборудованном кондиционером и кожаным салоном) До встречи на экскурсии и… на встречу приключениям!) Важная информация:
  • В плохую погоду экскурсию можно провести, практически не выходя из автомобиля и помещений.
  • В период навигации можно организовать водную экскурсию вокруг фортов или по каналу через центр города!

Ежедневно по запросу

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ушаковский виадук и мост
  • Набережные Петербурга и северное побережье залива
  • Дамбу и шлюзы
  • Форт Шанец или батарея Демидова
  • Футшток, гавань
  • Обводный канал
  • Боевые корабли
  • Пушки XVIII-XIX вв
  • Итальянский дворец
  • Петровский канал
  • Сухой док
  • Якорную площадь
  • Памятники адмиралам
  • Никольский Морской собор
  • Макаровский мост
  • Памятник Петру 1
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музеи
  • Обед
  • Билеты на катер и водные экскурсии.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский, 35 (выход из метро ст. Гостиный Двор)
Завершение: Невский 35 (выход из метро ст. Гостиный Двор)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • В плохую погоду экскурсию можно провести, практически не выходя из автомобиля и помещений
  • В период навигации можно организовать водную экскурсию вокруг фортов или по каналу через центр города
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
2
3
1
2
1
И
Познакомились с архитектурой города, проехали Котлин с востока на запад. Из-за дождя часть экскурсии просто любовались городом, медленно проезжая по улочкам, и слушали рассказ Ивана о его истории. Посетили "Остров
читать дальшеуменьшить

фортов", где на интерактивной выставке и во время прогулки на катере увидели, как выглядели форты и что от них осталось сейчас. Также побывали в Морском соборе - в это время вышло солнце и позолота куполов засияла. Собор великолепен как снаружи, так и внутри. По дороге в Кронштадт и обратно Иван рассказывал много интересных фактов о тех местах, что мы проезжали. Спасибо большое за экскурсию!

Вам был полезен этот отзыв?
Т
Ездили с Иваном в Царское село и Кронштадт. Все очень понравилось.
Иван подстроился под наши пожелания и грамотно все распределил, благодаря чему, мы смоги увидеть больше, чем планировали (проехались по городу,
читать дальшеуменьшить

прогулялись по парку и посмотрели на гроты, увидели порт с кораблями, сходили в музей на подводную лодку, посетили храм и даже покатались на катере).
По пути следования до Кронштадта Иван рассказывал об исторических фактах мест, которые мы проезжали, т. о. получилась мини экскурсия по Санкт-Петербургу.
Ивану большое спасибо за увлекательное путешествие!

Вам был полезен этот отзыв?
С
С Иваном познакомились 06.07. 2020 на нашем первом путешествии по Питеру и решили всей семьей, что Иван будет нашим личным гидом навсегда!:) Отличительный профессионализм, огромная любовь к своему городу.. Не
читать дальшеуменьшить

очень-то легко одновременно рассказывать об истории самого красивого города в мире доступно, интересно и увлекательно и то по- английски, и в тоже самое время пьтаться не нарушить правила движения на петроградке, а в Кронштадте осторожно проехать до фортов без скольжения:) заледеневших (-24 градуса) … Только тот, кто любит свой город сможет передать его чувства. . да да. наш город чувствует и живет… а с Иваном оживает и его прошлое… и хочется постоянно возвращаться и слушать… Ивану огромное спасибо и до встречи. .

Вам был полезен этот отзыв?
С
С Иваном познакомились 06.07. 2020 на нашем первом путешествии по Питеру и решили всей семьей, что Иван будет нашим личным гидом навсегда!:) Отличительный профессионализм, огромная любовь к своему городу.. Не
читать дальшеуменьшить

очень-то легко одновременно рассказывать об истории самого красивого города в мире доступно, интересно и увлекательно и то по- английски, и в тоже самое время пьтаться не нарушить правила движения на петроградке, а в Кронштадте осторожно проехать до фортов без скольжения:) заледеневших (-24 градуса) … Только тот, кто любит свой город сможет передать его чувства. . да да. наш город чувствует и живет… а с Иваном оживает и его прошлое… и хочется постоянно возвращаться и слушать… Ивану огромное спасибо и до встречи. .

Вам был полезен этот отзыв?
V
Живу в спб, много раз бывала в Кронштадте, но Иван доказал, что МЫ НИРАЗУ не бывали в Кронштадте тут нас и на машине встретили и в тепле возили везде)) Короче,
читать дальшеуменьшить

прогулялись по форту Шанец (впервые вообще о нем узнала) ну и естественно в собор тоже зашли. Во-первых, всего за 3 часа получено столько информации, как за треть курса по истории СПб. Во-вторых, мне ни разу не захотелось его перебить или остановить - слушала взахлёб! В-третьих, как только начали появляться симптомы усталости, Экскурсия подошла к концу. Сразу видна программа отработанная годами… теперь если гид в СПб то только Иван!:)

Вам был полезен этот отзыв?
V
Живу в спб, много раз бывала в Кронштадте, но Иван доказал, что МЫ НИРАЗУ не бывали в Кронштадте тут нас и на машине встретили и в тепле возили везде)) Короче,
читать дальшеуменьшить

прогулялись по форту Шанец (впервые вообще о нем узнала) ну и естественно в собор тоже зашли. Во-первых, всего за 3 часа получено столько информации, как за треть курса по истории СПб. Во-вторых, мне ни разу не захотелось его перебить или остановить - слушала взахлёб! В-третьих, как только начали появляться симптомы усталости, Экскурсия подошла к концу. Сразу видна программа отработанная годами… теперь если гид в СПб то только Иван!:)

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «В Кронштадт над Морем на автомобиле с профессиональным гидом»

Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом в город-крепость
На машине
5 часов
219 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга в Кронштадт: поездка с краеведом в город-крепость
Исследовать локации острова Котлин и услышать истории города с выходом в море
Начало: У вашего отеля, вокзала, аэропорта, где вам удобно
Завтра в 09:00
16 авг в 09:00
от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Русская цитадель на Балтике: из Петербурга в Кронштадт
На автобусе
6.5 часов
26 отзывов
Групповая
Русская цитадель на Балтике: из Петербурга в Кронштадт
Сквозь гладь Финского залива - туда, где творилась морская история России
Начало: На площади Восстания
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
16 авг в 11:00
2200 ₽ за человека
В Кронштадт - на мотоциклах с лицензированным гидом
На мотоцикле
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
В Кронштадт - на мотоциклах с лицензированным гидом
Поездка в Кронштадт с экскурсией
Начало: Невский проспект, 25, Казанский соьор
Завтра в 10:00
16 авг в 10:00
от 10 999 ₽ за человека
Из Санкт-Петербурга - в Кронштадт
На автобусе
7.5 часов
5 отзывов
Групповая
Из Санкт-Петербурга - в Кронштадт
Увидеть Морской собор, погулять по парку «Остров фортов» и загадать желание у пингвина
Начало: Недалеко от метро «Площадь Восстания»
16 авг в 10:30
18 авг в 10:30
1700 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
-3%
16 000 ₽
15 500 ₽ за экскурсию