Кронштадт-удивительный город, в который можно приехать и отдохнуть пару часов, а можно остаться на целый день, углубиться в исследование фортов крепости, а можно совершить водный морской маршрут или по каналу, зайти в собор погулять по тихому городу, отдохнуть от столичной суеты и шума, знакомясь с историей города и историей России.

В любое время года можно посетить Музей- Макет фортов -он великолепен, либо * Музей военно-морской славы с подводной лодкой атомоходом Ленинский комсомол.

Музей-квартиру местного праведника святого Иоанна Кронштадтского, слава о котором ходила по всей России..

При желании можно организовать обед в одном из ресторанов, например Фартъ или Голландская кухня.

Эскурсию можно продлить посещением подкупольного пространства собора, посещением форта Риф, где снимали множество фильмов, парка "Патриот" или парка Остров фортов.

Также часто гости совмещают экскурсию в Кронштадт с посещением Петергофа - парка с дворцами и фонтанами, либо великолепными дворцами и парком Ораниенбаума. ¡¡ Экскурсии я провожу на комфортном автомобиле бизнес-класса honda accord 7, оборудованном кондиционером и кожаным салоном) До встречи на экскурсии и… на встречу приключениям!) Важная информация:.

Также часто гости совмещают экскурсию в Кронштадт с посещением Петергофа - парка с дворцами и фонтанами, либо великолепными дворцами и парком Ораниенбаума. ¡¡ Экскурсии я провожу на комфортном автомобиле бизнес-класса honda accord 7, оборудованном кондиционером и кожаным салоном) До встречи на экскурсии и… на встречу приключениям!) Важная информация:.

* Также часто гости совмещают экскурсию в Кронштадт с посещением Петергофа - парка с дворцами и фонтанами, либо великолепными дворцами и парком Ораниенбаума. ¡¡ Экскурсии я провожу на комфортном автомобиле бизнес-класса honda accord 7, оборудованном кондиционером и кожаным салоном) До встречи на экскурсии и… на встречу приключениям!) Важная информация: