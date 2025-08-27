Мы отправляемся через залив на остров Котлин! Там обсудим гениальный план Петра I по защите Петербурга, который не раз спасал столицу империи.
Увидим (и даже побываем внутри) уникальных фортификационных сооружений — на момент постройки у них не было мировых аналогов. Полюбуемся Финским заливом с двух видовых точек и насладимся прогулкой на природе.
Описание экскурсии
Мы встретимся в центре Петербурга и поедем по набережной Невы и Приморской трассе до дамбы. По ней пересечём Финский залив и попадём на остров Котлин.
Поднимемся на форт «Александр Шанец» и смотровую площадку. Доедем по другому берегу залива до форта «Красная горка», где также прогуляемся, поднимемся на сооружение и даже зайдём внутрь. А ещё полюбуемся Финским заливом с очень красивой видовой точки.
Я расскажу:
- Как и когда появился Кронштадт и его форты
- Почему построить их — это, без преувеличения, гениальный план Петра
- Какую роль комплекс Кронштадтской крепости сыграл в защите Санкт-Петербурга
- И как он повлиял на ход истории нашей страны
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Renault Grand Espace. Есть детское кресло
- Пешая часть прогулки составит около 3 км
- Если вы проголодаетесь, то перед второй точкой, в посёлке Лебяжье, можем посетить пекарню, столовую или заехать в магазин
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 3094 туристов
Меня зовут Алексей. Петербуржец в пятом поколении, родился в Ленинграде на Петроградке. Люблю и уважаю свой город, с юных лет увлекаюсь его историей, и с возрастом мой интерес к нему только растёт. Мне нравится показывать Питер путешественникам, увлекать и удивлять людей его историей и архитектурой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Г
Галина
27 авг 2025
Отличная экскурсия, много информации, есть нестандартные локации, красивые виды. Спасибо огромное, нам очень понравилось.
Анна
26 авг 2025
Были на экскурсии Кронштадтские виды и форты- на автомобиле с гидом Алексеем. Спасибо Алексею за отличную экскурсию с интересными историческими и познавательными рассказами не только про Кронштадт, но и про Санкт-Петербург и за чудесно проведенный день.
А
Алексей
29 июл 2025
Исключительно познавательная поездка. Маршрут очень достойный. Много раз бывали в Кронштадте, но эти места увидели в первый раз. Прекрасно подобран фактический материал. Хорошая подача материала. Высокий уровень комфорта во время экскурсии. После экскурсии получили рекомендации по локациям для самостоятельного посещения. Посетили - остались очень довольны. Рекомендую. Большое спасибо Алексею.
Александр
7 июл 2025
Очень хороший экскурсовод и очень интересная экскурсия.
