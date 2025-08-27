Мы отправляемся через залив на остров Котлин! Там обсудим гениальный план Петра I по защите Петербурга, который не раз спасал столицу империи. Увидим (и даже побываем внутри) уникальных фортификационных сооружений — на момент постройки у них не было мировых аналогов. Полюбуемся Финским заливом с двух видовых точек и насладимся прогулкой на природе.

Описание экскурсии

Мы встретимся в центре Петербурга и поедем по набережной Невы и Приморской трассе до дамбы. По ней пересечём Финский залив и попадём на остров Котлин.

Поднимемся на форт «Александр Шанец» и смотровую площадку. Доедем по другому берегу залива до форта «Красная горка», где также прогуляемся, поднимемся на сооружение и даже зайдём внутрь. А ещё полюбуемся Финским заливом с очень красивой видовой точки.

Я расскажу:

Как и когда появился Кронштадт и его форты

Почему построить их — это, без преувеличения, гениальный план Петра

Какую роль комплекс Кронштадтской крепости сыграл в защите Санкт-Петербурга

И как он повлиял на ход истории нашей страны

Организационные детали