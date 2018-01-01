Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника

На экскурсии вы увидите скелет «великана-телохранителя» Петра I, старейшую механическую китайскую ладью XVIII века и чучело животного с двумя головами.

Узнаете об истории создания Кунсткамеры, рассмотрите первые коллекции уродцев, собранные Петром I, узнаете о происхождении экспонатов, собранных по всему миру. Вы также познакомитесь с обычаями племен Америки, совершите путешествие по странам Южной Азии, окунетесь в традиции Японии, и, конечно же, полюбуетесь на шедевры стран Востока.

Все это и многое другое ждет вас на экскурсии по кабинету редкостей Петра I. Отправляйтесь в эпоху начала просвещения России и в путешествие по странам и континентам!

Важно знать

Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.

ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.

Инструкция по установке аудиогида

1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.

2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.

4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.

Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.

В стоимость экскурсии включено:

входной билет в Кунсткамеру,

интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip,

захватывающие истории от местного жителя.

Туристы оплачивают самостоятельно: