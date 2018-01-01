Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника

Кунсткамера: аудиоэкскурсия с билетом по первой коллекции Петра I

Прогулка по Кунсткамере познакомит вас с коллекциями самого первого естественно-научного музея...

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Прогулка по Кунсткамере познакомит вас с коллекциями самого первого естественно-научного музея России — музея антропологии и этнографии имени Петра Великого.

Вы познакомитесь с традициями и обычаями народов Америки, Южной Азии, Японии и стран Востока.
Кунсткамера: аудиоэкскурсия с билетом по первой коллекции Петра I
Кунсткамера: аудиоэкскурсия с билетом по первой коллекции Петра I
Кунсткамера: аудиоэкскурсия с билетом по первой коллекции Петра I
Кунсткамера: аудиоэкскурсия с билетом по первой коллекции Петра I
Кунсткамера: аудиоэкскурсия с билетом по первой коллекции Петра I
Кунсткамера: аудиоэкскурсия с билетом по первой коллекции Петра I
Кунсткамера: аудиоэкскурсия с билетом по первой коллекции Петра I
На экскурсии вы увидите скелет «великана-телохранителя» Петра I, старейшую механическую китайскую ладью XVIII века и чучело животного с двумя головами.
Узнаете об истории создания Кунсткамеры, рассмотрите первые коллекции уродцев, собранные Петром I, узнаете о происхождении экспонатов, собранных по всему миру. Вы также познакомитесь с обычаями племен Америки, совершите путешествие по странам Южной Азии, окунетесь в традиции Японии, и, конечно же, полюбуетесь на шедевры стран Востока.
Все это и многое другое ждет вас на экскурсии по кабинету редкостей Петра I. Отправляйтесь в эпоху начала просвещения России и в путешествие по странам и континентам!
Важно знать
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
Инструкция по установке аудиогида
1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.

В стоимость экскурсии включено:

  • входной билет в Кунсткамеру,
  • интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip,
  • захватывающие истории от местного жителя.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • наушники,
  • первая астрономическая обсерватория академии наук в башне музея (4 этаж),
  • Готторпский глобус (в башне музея 5 этаж).

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Аудиоэкскурсия + билет
1 090 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • входной билет в Кунсткамеру
  • интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • захватывающие истории от местного жителя.
  • <strong>ВНИМАНИЕ:</strong> с 1 ноября для входа в музей вам потребуется защитная маска, удостоверение личности и QR-код прошедшего вакцинацию, переболевшего коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев или получившего отрицательный результат ПЦР-теста не более 72 часов назад.
Что не входит
  • наушники
  • первая астрономическая обсерватория академии наук в башне музея (4 этаж)
  • Готторпский глобус (в башне музея 5 этаж).
Место начала и завершения
Университетская наб., 3
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать PDF билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника

WeGoTrip
WeGoTrip
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