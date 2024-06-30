Вы узнаете о быте и устройстве города, посетите доходные дома и особняки, увидите яркие витражи и мрачные чёрные лестницы.
В динамичном игровом формате пуститесь на поиски артефактов и будете набирать баллы за правильные ответы. В конце экскурсии победитель получит приз. Какой? Узнаете, если победите! Этот живой интерактивный квиз подойдёт всем: и взрослым, и детям.
В динамичном игровом формате пуститесь на поиски артефактов и будете набирать баллы за правильные ответы. В конце экскурсии победитель получит приз. Какой? Узнаете, если победите! Этот живой интерактивный квиз подойдёт всем: и взрослым, и детям.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
От Достоевского до Довлатова
Мы начнём экскурсию у памятника Достоевскому на Владимирской площади, а закончим у памятника Сергею Довлатову на улице Рубинштейна. По пути заглянем в знаменитую «голубую» парадную особняка Василия Каншина и полюбуемся домом-пряником архитектора Никонова. Пройдём через проходные дворы и посетим знаменитые «Пять углов».
Лишь часть интересных фактов, которые вы узнаете:
- Какая разница между парадной, подъездом и чёрной лестницей
- Как петербуржцы хранили продукты без холодильника
- Как по окнам дома вычислить коммунальную квартиру
- Где в доходных домах стирали и сушили бельё
- Почему в дореволюционном Петербурге не продавали квартиры
- Откуда взялись знаки зодиака на здании Кузнечного рынка
- Где находится самая пьяная и разгульная улица Петербурга
- Какое правило нарушили при установке памятника Довлатову
А также вам предстоит:
- Вычислить расположение конюшен и каретных сараев
- Разгадать год постройки дома по флюгеру на крыше
- Научиться отличать сандрик от балюстрады
- Найти «лифты-градусники» и «холодильники»
- Посчитать всех львов, атлантов и грифонов на фасадах домов
Организационные детали
- По желанию зайдём в парадную доходного дома купца Елисеева («Ромашка»). Билет оплачивается отдельно — 150 руб/чел
- По договорённости можем «подогнать» программу под любой возраст — подробности уточняйте в переписке
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 700 туристов
Привет! Меня зовут Виталий. Я провожу экскурсии-квизы в Петербурге более 8 лет. Гид в них одновременно ведущий увлекательной игры: он задаёт вопросы и объявляет задания на внимательность. За правильные ответы выдаёт жетоны с баллами, а в конце награждает победителя призом. Это очень динамичный, весёлый и нестандартный формат, при котором каждый участник находится в тонусе, ощущает азарт и вовлечённость.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Dmitry
30 июня 2024
Прекрасная экскурсия, которая погружает в атмосферу живого Петербурга. Прогулка с Виталием нам очень понравилась: спокойно, интересно, душевно, увлекательно. Однозначно рекомендуем. Забронировали экскурсию поздно вечером, утром уже наслаждались парадными и дворами. В следующие поездки с удовольствием прогуляемся с Виталием и по другим локациям.
Вера
29 июня 2024
Хочу выразить огромную благодарность Виталию за очень интересный и необычный формат этой прогулки))) Теперь дворы в центре для меня не просто дворы, а целая история! Множество любопытных фактов, о которых
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