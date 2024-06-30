читать дальше я и не догадывалась раньше!

Самый класс, когда гиду самому интересно то, что он рассказывает и тут именно тот случай, когда всё совпало: маршрут, экскурсовод, погода, тема)))

Однозначно рекомендую) Вы не пожалеете и получите много эмоций,хорошее настроение и,главное,новые знания!

Хочу выразить огромную благодарность Виталию за очень интересный и необычный формат этой прогулки))) Теперь дворы в центре для меня не просто дворы, а целая история! Множество любопытных фактов, о которых