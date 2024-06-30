Разгадать Петербург - экскурсия-квиз по проходным дворам и парадным

Пройтись по сквозным дворам, найти коммуналки по окнам и раскрыть тайны города на весёлой прогулке
Вы узнаете о быте и устройстве города, посетите доходные дома и особняки, увидите яркие витражи и мрачные чёрные лестницы.

В динамичном игровом формате пуститесь на поиски артефактов и будете набирать баллы за правильные ответы. В конце экскурсии победитель получит приз. Какой? Узнаете, если победите! Этот живой интерактивный квиз подойдёт всем: и взрослым, и детям.
5
2 отзыва
Разгадать Петербург - экскурсия-квиз по проходным дворам и парадным
Разгадать Петербург - экскурсия-квиз по проходным дворам и парадным
Разгадать Петербург - экскурсия-квиз по проходным дворам и парадным
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

От Достоевского до Довлатова

Мы начнём экскурсию у памятника Достоевскому на Владимирской площади, а закончим у памятника Сергею Довлатову на улице Рубинштейна. По пути заглянем в знаменитую «голубую» парадную особняка Василия Каншина и полюбуемся домом-пряником архитектора Никонова. Пройдём через проходные дворы и посетим знаменитые «Пять углов».

Лишь часть интересных фактов, которые вы узнаете:

  • Какая разница между парадной, подъездом и чёрной лестницей
  • Как петербуржцы хранили продукты без холодильника
  • Как по окнам дома вычислить коммунальную квартиру
  • Где в доходных домах стирали и сушили бельё
  • Почему в дореволюционном Петербурге не продавали квартиры
  • Откуда взялись знаки зодиака на здании Кузнечного рынка
  • Где находится самая пьяная и разгульная улица Петербурга
  • Какое правило нарушили при установке памятника Довлатову

А также вам предстоит:

  • Вычислить расположение конюшен и каретных сараев
  • Разгадать год постройки дома по флюгеру на крыше
  • Научиться отличать сандрик от балюстрады
  • Найти «лифты-градусники» и «холодильники»
  • Посчитать всех львов, атлантов и грифонов на фасадах домов

Организационные детали

  • По желанию зайдём в парадную доходного дома купца Елисеева («Ромашка»). Билет оплачивается отдельно — 150 руб/чел
  • По договорённости можем «подогнать» программу под любой возраст — подробности уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Dmitry
30 июня 2024
Прекрасная экскурсия, которая погружает в атмосферу живого Петербурга. Прогулка с Виталием нам очень понравилась: спокойно, интересно, душевно, увлекательно. Однозначно рекомендуем. Забронировали экскурсию поздно вечером, утром уже наслаждались парадными и дворами. В следующие поездки с удовольствием прогуляемся с Виталием и по другим локациям.
Прекрасная экскурсия, которая погружает в атмосферу живого Петербурга. Прогулка с Виталием нам очень понравилась: спокойно, интересно,Прекрасная экскурсия, которая погружает в атмосферу живого Петербурга. Прогулка с Виталием нам очень понравилась: спокойно, интересно,Прекрасная экскурсия, которая погружает в атмосферу живого Петербурга. Прогулка с Виталием нам очень понравилась: спокойно, интересно,
Вера
29 июня 2024
Хочу выразить огромную благодарность Виталию за очень интересный и необычный формат этой прогулки))) Теперь дворы в центре для меня не просто дворы, а целая история! Множество любопытных фактов, о которых
читать дальше

я и не догадывалась раньше!
Самый класс, когда гиду самому интересно то, что он рассказывает и тут именно тот случай, когда всё совпало: маршрут, экскурсовод, погода, тема)))
Однозначно рекомендую) Вы не пожалеете и получите много эмоций,хорошее настроение и,главное,новые знания!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеЛетниеПо дворам и параднымИнтерактивныеУлицы и переулкиУлица РубинштейнаПопулярные местаКвесты для детейДом купцов ЕлисеевыхАктивностиКвесты для взрослыхИгрыКвизыОт метро

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Лабиринты дворов и парадных Петроградской стороны
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
231 отзыв
Лабиринты дворов и парадных Петроградской стороны
Исследуйте скрытые уголки Петроградской стороны, где за фасадами доходных домов прячутся удивительные дворы-колодцы и роскошные парадные
Начало: У станции метро «Петроградская»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
937750 за человека
Приватный тур в ускользающий мир Петербургских дворов и парадных
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
141 отзыв
Приватный тур: Скрытые дворы и парадные Санкт-Петербурга
Откройте для себя тайны петербургских дворов и парадных, погрузитесь в атмосферу прошлого в уютной обстановке
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 50004 250 за всё до 10 чел.
Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
2.5 часа
60 отзывов
Must have: Питер с высоты, дворы, парадные и коммуналка
Начало: Загородный проспект, д. 2, рядом м. Владимирская
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
17201 290 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам