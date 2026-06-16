Число 7 очень символично для фольклора: оно часто встречается в народных преданиях, обозначая волшебство, путь и завершённость испытания. Вам предстоит отправиться в русскую сказку, чтобы раскрыть шесть её тайн и разгадать самую главную — седьмую. По пути вам встретятся знакомые с детства персонажи, удивительные артефакты и предметы старинного быта.

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Описание квеста

Маршрут проходит по залам музея «За лесами, за горами», где каждая локация связана с героями русских сказок, былин и народных преданий.

В каждом тематическом пространстве вы будете погружаться в особенности русского фольклора и традиций, сопоставлять сказочных персонажей и предметы, выполнять задания на внимательность и логику — и получать подсказки для следующего шага.

Главная цель — разгадать седьмую тайну волшебной сказки. Для этого вам предстоит раскрыть шесть тайн, каждая из которых помогает приблизиться к финальной разгадке.

Организационные детали