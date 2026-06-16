Число 7 очень символично для фольклора: оно часто встречается в народных преданиях, обозначая волшебство, путь и завершённость испытания.
Вам предстоит отправиться в русскую сказку, чтобы раскрыть шесть её тайн и разгадать самую главную — седьмую.
По пути вам встретятся знакомые с детства персонажи, удивительные артефакты и предметы старинного быта.
Вам предстоит отправиться в русскую сказку, чтобы раскрыть шесть её тайн и разгадать самую главную — седьмую.
По пути вам встретятся знакомые с детства персонажи, удивительные артефакты и предметы старинного быта.
Описание квеста
Маршрут проходит по залам музея «За лесами, за горами», где каждая локация связана с героями русских сказок, былин и народных преданий.
В каждом тематическом пространстве вы будете погружаться в особенности русского фольклора и традиций, сопоставлять сказочных персонажей и предметы, выполнять задания на внимательность и логику — и получать подсказки для следующего шага.
Главная цель — разгадать седьмую тайну волшебной сказки. Для этого вам предстоит раскрыть шесть тайн, каждая из которых помогает приблизиться к финальной разгадке.
Организационные детали
- В стоимость входит чаепитие и вкусный пряник после прохождения квеста
- Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых, которым нужен отдельный билет
в понедельник и вторник в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30 и 19:45, в среду, четверг и воскресенье в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45 и 18:00, в пятницу и субботу в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В музее
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30 и 19:45, в среду, четверг и воскресенье в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45 и 18:00, в пятницу и субботу в 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 и 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 42 туристов
Приносим сказку туда, где её ждут! Наш музей — это аутентичное пространство, созданное нами с душой, чтобы поведать вам то, что веками передавалось в устной традиции. А ещё это большая идея, собранная энтузиастами, которые верят, что сказки — ключ к пониманию глубинных ценностей, русской души и культуры.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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