Вы пройдёте по Большой Морской улице, Исаакиевской и Сенатской площадям. Будете рассматривать старинные дома, отвечать на вопросы и выполнять интересные задания. Проверять ваши наблюдательность, смекалку и способность к дедукции. В финале поймёте, что все сюжеты связаны с одной важной персоной. Вам предстоит догадаться, с кем именно!
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 15:30, 18:00
Описание квеста
В игровом формате вы раскроете:
- В каком доме жили спаситель царя и Ленин с Крупской
- Где был спроектирован первый советский телевизор
- Кто руководил казнью декабристов и кто перестроил центр города
- Как был устроен дом Фаберже и где по ночам хранились драгоценности
- В каком доме проживал Багратион и какую квартиру он снимал
- Чем знаменит Иван Елагин и что такое «оловянная чума»
- В чём особенности фризов, созданных по эскизам Рериха
- Что интересного произошло с первым домом, построенным архитектором Монферраном в 19 веке
И многое другое!
Организационные детали
Ограничение по возрасту 18+.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У м. Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Наталья. Я придумываю квесты и квизы для взрослых. Вовлекаю участников в процесс игры и показываю, как это увлекательно — знакомиться с городом и его историей. Приглашаю вас в этом убедиться!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Lilya
20 июл 2024
Мне очень понравилась экскурсия квест с годом Натальей! Очень интересно подобран материал, много чего я не знала, была именно интрига, пришлось включить мозги и память) В конце приятный сюрприз от экскурсовода и появилось желание посетить ещё раз экскурсию Наталии, уже новую)))
Анастасия
20 июл 2024
Познавательный квест, хотя для меня был немного сложноват моментами. Узнала интересные факты о зданиях, об исторических личностях, которые не рассказывают на классических экскурсиях. Маршрут не слишком длинный, 1,5 часа прошли незаметно. Даже погода не испортила впечатление.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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