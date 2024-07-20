Квест в Петербурге «В поисках загадочной персоны» (в мини-группе)

Погулять по историческому центру, раскрывая тайны фешенебельных домов и их жителей
Вы пройдёте по Большой Морской улице, Исаакиевской и Сенатской площадям. Будете рассматривать старинные дома, отвечать на вопросы и выполнять интересные задания. Проверять ваши наблюдательность, смекалку и способность к дедукции. В финале поймёте, что все сюжеты связаны с одной важной персоной. Вам предстоит догадаться, с кем именно!
5
2 отзыва
Квест в Петербурге «В поисках загадочной персоны» (в мини-группе)
Квест в Петербурге «В поисках загадочной персоны» (в мини-группе)
Квест в Петербурге «В поисках загадочной персоны» (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 15:30, 18:00

Описание квеста

В игровом формате вы раскроете:

  • В каком доме жили спаситель царя и Ленин с Крупской
  • Где был спроектирован первый советский телевизор
  • Кто руководил казнью декабристов и кто перестроил центр города
  • Как был устроен дом Фаберже и где по ночам хранились драгоценности
  • В каком доме проживал Багратион и какую квартиру он снимал
  • Чем знаменит Иван Елагин и что такое «оловянная чума»
  • В чём особенности фризов, созданных по эскизам Рериха
  • Что интересного произошло с первым домом, построенным архитектором Монферраном в 19 веке

И многое другое!

Организационные детали

Ограничение по возрасту 18+.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У м. Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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2
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Lilya
20 июл 2024
Мне очень понравилась экскурсия квест с годом Натальей! Очень интересно подобран материал, много чего я не знала, была именно интрига, пришлось включить мозги и память) В конце приятный сюрприз от экскурсовода и появилось желание посетить ещё раз экскурсию Наталии, уже новую)))
Анастасия
20 июл 2024
Познавательный квест, хотя для меня был немного сложноват моментами. Узнала интересные факты о зданиях, об исторических личностях, которые не рассказывают на классических экскурсиях. Маршрут не слишком длинный, 1,5 часа прошли незаметно. Даже погода не испортила впечатление.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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