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Вы пройдёте по Большой Морской улице, Исаакиевской и Сенатской площадям. Будете рассматривать старинные дома, отвечать на вопросы и выполнять интересные задания. Проверять ваши наблюдательность, смекалку и способность к дедукции. В финале поймёте, что все сюжеты связаны с одной важной персоной. Вам предстоит догадаться, с кем именно!